WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. März 2017

^ ------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 3. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Verbrauchervertrauen 01/17, Tokio 02/17 01:00 USA: Rede von Fed's Mester in New York 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 02/17 02:45 CHN: Caixin Dienste 02/17 07:30 A: Andritz AG Jahreszahlen 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 01/17 08:00 GB: London Stock Exchange (LSE) Jahreszahlen 09:15 E: PMI Dienste 02/17 09:45 I: PMI Dienste 02/17 09:50 F: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 10:00 D: Alstria Office Reit Call zu den Jahreszahlen 10:00 EU: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q4/16 (endgültig) 10:30 GB: PMI Dienste 02/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 01/17 15:45 USA: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 02/17 16:15 USA: Rede von Fed's Evans und Lacker in New York 18:15 USA: Rede von Fed's Powell 19:00 USA: Rede von Fed's Vice Chair Fischer in New York 19:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen in Chicago zum Wirtschaftsausblick

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: International Airlines Group (IAG) Verkehrszahlen 02/17 D: Deutsche Börse Arbeitskreis Aktienindizes EU: S&P Ratingergebnis Litauen, Schweden EU: Moody's Ratingergebnis Belgien, Ungarn, Luxemburg EU: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Malta EU: DBRS Ratingergebnis Finnland

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Genossenschaftsverband zur Entwicklung der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, Frankfurt 10:30 D: Schuler - Jahreszahlen 11:30 D: Pk von Verdi zum Ergebnis der Urabstimmung über einen unbefristeten Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen 13:30 D: Pk des China-Spezialisten Travel Easy zum Thema "Europa als Shopping-Destination", Frankfurt EU: EU-Kommission stellt Zahlen zur Verbreitung digitaler Technologien in den Mitgliedsstaaten vor CHN: Jahrestagung der beratenden Konsultativkonferenz Chinas (CPPCC) begleitend zur jährlichen Plenarsitzung des Volkskongresses (bis 11.03.) D: Ende der Urabstimmung über einen unbefristeten Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 6. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 D: VDMA-Auftragseingang 01/17 10:30 EU: Sentix-Investorenvertrauen 03/17 11:00 GR: BIP Q4/16 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 02/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bet-at-Home.



com Jahreszahlen D: QSC Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel 10:00 NL: Konflikt der Ukraine mit Russland vor höchstem UN-Gericht 14:00 D: Zweit Runde der Tarifverhandlungen für die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie, Essen 18:00 F: Gipfeltreffen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien zur Vorbereitung des 60. Jahrestags der Römischen Verträge Der französische Präsident François Hollande hat Kanzlerin Angela Merkel sowie die Regierungschefs Spaniens und Italiens, Mariano Rajoy und Paolo Gentiloni, eingeladen. Es geht um die künftige Ausrichtung der Europäischen Union

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 7. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Vonovia Jahreszahlen (7.30 h Call) und (10.30 h Pk) 07:00 D: Brenntag Jahreszahlen (10.00 h Call) 07:30 D: KWS Saat Halbjahreszahlen 08:00 GB: Direct Line Jahreszahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 01/17 08:00 RO: BIP Q4/16 (vorläufig) 09:00 HU: BIP Q4716 (endgültig) 11:00 EU: BIP Q4/16 (endgültig) 14:30 USA: Handelsbilanz 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Zumtobel Q3-Zahlen F: Casino Jahreszahlen S: SEB Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Finanzplatztag der "Börsen-Zeitung" (bis 08.03.) u.a. mit Friedrich Merz (Blackrock), Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter 10:30 D: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt 14:30 D: Tagung "Bank der Zukunft" u.a. mit Deutsche-Bank-Chef John Cryan, Commerzbank-Vorstand Frank Annuscheit und HVB-Privatkundenchef Peter Buschbeck, Frankfurt 16:00 GB: Debatte des britischen Oberhauses über das Brexit-Gesetz, voraussichtlich mit Abstimmung F: OECD präsentiert Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick CH: 1. Pressetag des Internationalen Autosalons Genf (9.-19.3.17) - 10.15 Uhr Volkswagen Pressekonferenz

------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 8. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BIP Q4/16 (endgültig) 04:00 CHN: Handelsbilanz 02/16 07:00 D: Deutsche Post Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Drägerwerk Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Adidas Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 D: Industrieproduktion 01/17 08:00 D: Beiersdorf Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 GB: Legal + General Group Halbjahreszahlen 11:00 D: Schaeffler Bilanz-Pk, Frankfurt 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 02/17 14:30 USA: Produktivität Q4/16 (endgültig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung Finanzplatztag der "Börsen-Zeitung" u.a. mit Elisabeth Roegele (Bafin-Exekutivdirektorin Wertpapieraufsicht) 10:00 D: Pk UBS zum Markt für Börsengänge, Frankfurt 10:30 D: Pk Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (BTE) BTE-Präsident Steffen Jost berichtet über die aktuelle Situation der Branche, Köln 11:00 D: Bilanz-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) u.a. mit DSGV-Präsident Georg Fahrenschon, Frankfurt 12:10 D: Forum Postdienst - Roboter oder Drohne? An einer Diskussionsrunde unter dem Motto "E-Commerce-Logistik: Auf dem Weg zum Nahversorger?" nehmen unter anderem Peer Bentzen (DHL), Frank Rausch (Hermes) teil, München 14:00 D: Voraussichtliche Anhörung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Zeugin im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 09:30 Uhr Pk Alltours 10:30 Uhr Pk Eurowings 11:00 Uhr Pk Deutscher Reiseverband D: Internationale Handwerksmesse (bis 14.03.), München CH: Internationaler Autosalon Genf - 2. Pressetag 18:00 D: VCI Presseabend 2017 "Chemiekonjunktur + Gründe für die schwache Branchenentwicklung", Frankfurt

HINWEIS RU: Feiertag "Internationaler Frauentag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 9. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/17 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/17 06:30 NL: Verbraucherpreise 02/17 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/17 (vorläufig) 07:00 D: Merck KGaA Jahreszahlen 07:00 D: LEG Immobilien Jahreszahlen 07:00 D: Morphosys Jahreszahlen 07:30 A: Österreichische Post Jahreszahlen 07:30 D: Hannover Rück Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Hugo Boss Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Uniper Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 D: Axel Springer Jahreszahlen 07:30 D: Linde Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 L: RTL Group Jahreszahlen 08:00 GB: Old Mutual Jahreszahlen 08:00 GB: Aviva Jahreszahlen 10:00 D: Verband der Chemischen Industrie Q4-Bericht 11:00 D: DMG Mori Bilanz-Pk, Bielefeld 12:00 IRL: BIP Q4/16 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 02/17 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 02/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Uniqa Jahreszahlen D: TLG Immobilien Geschäftsbericht F: Carrefour Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Rede Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei einer Konferenz zur Rolle lokaler Banken in der G20-Gruppe, Berlin 10:00 D: Jahres-Pk Allianz Deutschland AG, Unterföhring 10:00 DK: Lego, Jahreszahlen 11:00 D: Institut für Weltwirtschaft verkündet Konjunkturprognose für das Frühjahr, Kiel D: Fortsetzung der RWE-Klage gegen die zunächst dreimonatige Abschaltung des Atomkraftwerkes Biblis/Hessen nach Fukushima, Essen EU: Beginn EU-Gipfel (bis 10.03.), Brüssel Zweitägiges Treffen der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs. Es geht um die Wirtschaftspolitik, die Sicherheit und Verteidigung sowie die Wahl des EU-Ratspräsidenten. D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 09.30 Uhr Pk Lufthansa mit Vorstandsmitglied Harry Hohmeister 10.00 Uhr Pk Türkei 10.00 Uhr Pk ADFC Radreiseanalyse 2017 11.00 Uhr Pk Hochseekreuzfahrtenmarkt 11.30 Uhr Pk Flusskreuzfahrtenmarkt 18:00 D: Diskussion Verband der Automobilindustrie (VDA) und Bundesverband Deutsche Startups (Startup-Verband) zur Mobilität der Zukunft

