WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Juni 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 9. Juni:

^ -------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 05/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/17 09:45 I: PMI Dienste 05/17 09:50 F: PMI Dienste 05/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 05/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 05/17 (2. Veröffentlichung) 10.30 GB: PMI Dienste 05/17 14:30 USA: Produktivität Q1/17 (2. Veröffentlichung) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 15:45 USA: Markit PMI Dienste 05/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 05/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: AstraZeneca Event anlässlich ASCO 2017, Chicago CH: Roche: Analyst Event anlässlich ASCO 2017 (05.15 pm CDT), Chicago

SONSTIGE TERMINE USA: 28. Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 09.06.) Die jährliche Konferenz richtet sich an Programmierer, die Apps für Apple-Geräte erstellen.



Bei den fünftägigen Events gibt es traditionell Neuigkeiten zu den nächsten Versionen der Software von Apple-Geräten.

HINWEIS A / CH / D: Feiertag, Börsen geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:30 D: Sentix-Konjunkturindex 06717 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 04/17 11:30 D: Voith Halbjahreszahlen 12:00 CH: BIZ Quartalsbericht

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Sitzung Arbeitskreis Aktienindizes GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 05/17 USA: Tesla Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 11:30 D: Veranstaltung der IHK Nord mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Die Veranstaltung steht unter dem Motto "HANSE 4.0 - Zukunftschancen, Herausforderungen, Handlungsbedarfe für den Standort Norddeutschland", Greifswald 13:00 D: Veranstaltung des Bundeswirtschaftsministeriums "Dialogplattform Einzelhandel - Neue Perspektiven für den Einzelhandel" mit Bundeswirtschaftsministerium Brigitte Zypries (SPD), Berlin 13:00 D: Daimler steht wegen angeblich irreführender Werbung vor Gericht Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autobauer vor, Verbraucher mit Werbung über saubere Dieselmotoren der C-Klasse in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden können, Stuttgart

HINWEIS ROK: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 J: Frühindikatoren 04/17 (vorläufig) 08:00 NL: Steinhoff Halbjahreszahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 04/17 09:00 E: Industrieproduktion 04/17 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 04/17 10:00 D: Rhön-Klinikum Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Francotyp-Postalia Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Adler Real Estate Hauptversammlung, Berlin 11:00 D: Jenoptik Hauptversammlung, Weimar 11:00 EU: BIP Q1/17 (endgültig) 12:15 USA: Navistar Q2-Zahlen 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 12:30 D: Mediengespräch zur Zukunft der Luft- und Raumfahrbranche in Deutschland. U.a. mit dem Wirtschaftsminister von Hessen, Tarek Al-Wazir (Grüne). Die Veranstaltung findet anlässlich des 12. Tags der Deutschen Luft- und Raumfahrtregionen statt. Darmstadt F: OECD stellt halbjährlichen Wirtschaftsausblick vor Vorgestellt werden Prognosen zu weltweitem Wachstum, Beschäftigung, Inflation und öffentlichen Finanzen

------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 01:50 J: Leistungsbilanz 04/17 01:50 J: Handelsbilanz 04/17 08:00 D: Industrieproduktion 04/17 10:00 D: Scout24 Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Brenntag Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: Uniper Hauptversammlung, Essen 10:30 D: VTG Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Heidelberger Druckmaschinen Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 EU: BIP Q1/17 (3. Veröffentlichung) 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk in Tallinn, Estland) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Fresenius Medical Care Kapitalmarkttag 2017, Frankfurt F: Remy Cointreau Jahreszahlen D: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gibt Prognose zum Sommer 2017 bekannt

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Landesbausparkasse Südwest wegen einer Kündigungsklausel, Stuttgart 10:00 D: Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und des Bundesinnenministeriums zu "Wirtschaftsschutz gemeinsam stärken" u.a. mit BDI-Präsident Dieter Kempf, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen 10:00 LU: Treffen der EU-Justizminister Themen u.a. Einríchtung einer europäischen Staatsanwaltschaft, Vorgehen gegen Geldwäsche 10:00 LU: Treffen der EU-Verkehrsminister Themen u.a. Anforderungen an gewerbliche Bus- und Lastwagenfahrer dazu Vorentscheidung geplant), maritime Verkehrspolitik, Straßensicherheit. GB: Parlamentswahl in Großbritannien Die konservative Premierministerin Theresa May hat im Parlament eine vorgezogene Wahl durchgesetzt. Sie sucht mit einem deutlichen Sieg ihrer Konservativen Partei mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen. ------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/17 08:00 D: Handelsbilanz 04/17 08:00 D: Leistungsbilanz 04/17 08:00 D: Arbeitskosten Q1/17 08:00 D: Insolvenzen 03/17 08:30 D: Halbjährliche Konjunkturprognose der Deutschen Bundesbank 08:45 F: Industrieproduktion 04/17 10:30 GB: Industrieproduktion 04/17 10:30 GB: Handelsbilanz 04/17 11:00 GR: Industrieproduktion 04/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Alno Jahreszahlen F: Air France-KLM Verkehrszahlen 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Estland EU: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Italien EU: DBRS Ratingergebnis Polen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Bankenverband VÖB stellt aktualisierte Studie zum Zusammenhang von Regulierung und Profitabilität von Banken vor, Frankfurt 11:00 D: Beginn der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Einzelhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Die Branche beschäftigt nach Gewerkschaftsangaben in Sachsen rund 120 000, in Thüringen rund 60 000 und in Sachsen-Anhalt rund 65 000 Mitarbeiter. LU: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation LU: Treffen der EU-Innenminister

------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 11. JUNI 2017

SONSTIGE TERMINE F: Erste Runde der Wahl zur französischen Nationalversammlung Die letzten Wahllokale schließen um 20.00 Uhr.

