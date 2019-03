WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. April 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 9. April:

^

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 27. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Ströer Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Indus Holding Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: HHLA Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Medigene Jahreszahlen (endgültig)

09:30 D: ElringKlinger Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 D: SGL Carbon Bilanz-Pk, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Commerzbank Geschäftsbericht

D: Stemmer Imaging Halbjahreszahlen

D: Deutsche Bahn AR-Sitzung

S: Ericsson Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

D: DIW-Konjunkturbarometer

08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/19

08:45 F: Erzeugerpreise 02/19

10:00 I: Verbrauchervertrauen 03/19

10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-

-Böckler-Stiftung zu Konjunkturprognose 2019/2020, Berlin

11:30 D: Anleihe

Laufzeit: 10 Jahre

Volumen: 3 Mrd EUR

13:30 USA: Handelsbilanz 01/19

15:00 USA: Leistungsbilanz Q4/18

15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

GB: Entwicklung im Brexit-Streit - Britisches Parlament berät über

Alternativen zum Austrittsabkommen

08:30 D: Konferenz "The ECB and Its Watchers" u.



a. mit einer Eröffnungsrede

von EZB-Präsident Mario Draghi

09:00 D: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet, ob es ein zweites

Musterverfahren im VW-Dieselskandal gibt, Stuttgart

09:15 D: Pk des Fondsanbieters Fidelity: "Themeninvestments: Mehr als nur ein

Hype?", Frankfurt

09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Widerrufsrecht beim Online-

-Matratzenkauf, Luxemburg

10:30 D: OLG Karlsruhe, Außenstelle Freiburg, verhandelt im Zusammenhang mit

dem VW-Dieselskandal mehrere sog. Nacherfüllungsklagen gegen Händler

15:00 D: Forum 2019 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung

(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu "Germany First? Wie geht es weiter

mit der Europäischen Integration?" mit Bundesjustizministerin

Katarina Barley (SPD)

18:30 h Podiumsdiskussion, u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz

(SPD) und Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 28. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 A: S&T Jahreszahlen

07:00 D: Kuka Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:00 D: Cewe Jahreszahlen

07:00 D: Varta Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Takkt Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Evotec Jahreszahlen

07:00 LU: Aroundtown Jahreszahlen

07:30 D: Adler Real Estate Jahreszahlen

07:30 D: Vossloh Jahreszahlen

07:30 D: United Internet Jahreszahlen

07:30 D: SLM Solutions Jahreszahlen

07:30 D: 1&1 Drillisch Jahreszahlen

08:00 D: PWO Jahreszahlen (endgültig)

08:00 D: Cancom Jahreszahlen (endgültig)

08:00 D: Singulus Jahreszahlen

08:30 D: Baywa Jahreszahlen (endgültig)

10:00 D: Biotest Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 D: KSB Bilanz-Pk, Frankenthal

10:00 D: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Bonn

10:00 D: Sartorius Hauptversammlung, Göttingen

10:00 D: Volkswagen Nutzfahrzeuge Jahres-Pk, Hannover

10:30 CH: Givaudan Hauptversammlung, Genf

10:30 D: EnBW Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 D: Leifheit Bilanz-Pk, Frankfurt

11:00 D: Deutsche Bahn Bilanz-Pk, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Aareal Bank Geschäftsbericht

D: Pfeiffer Vacuum Jahreszahlen (endgültig)

D: SMA Solar Geschäftsbericht

GR: National Bank of Greece Jahreszahlen

GB: Shell IFRS16 Business Update Call

I: Buzzi Unicem Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 03/19

09:00 E: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

10:00 EU: Geldmenge M3 02/19

10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/19

10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/19

10:30 D: Außenhandels-Pk zu "Europa am Scheideweg - Staatsinvestitionen und

offensive Industriepolitik als Allheilmittel?" mit Holger Bingmann,

Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA), Berlin

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 03/19

11:00 EU: Konjunkturklima-Indikator 03/19

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/19 (endgültig)

13:30 USA: BIP Q4/18 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/18 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:00 D: Verbraucherpreise 02/19 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/19

SONSTIGE TERMINE

09:45 D: Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB): "Finanzintermediation,

Regulierung und Wirtschaftspolitik" u.a. mit EZB-Vizepräsident

Luis de Guindos, Frankfurt

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008

11:00 D: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie stellt neues Gutachten

11:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose, Frankfurt

CHN: Neue Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister

Steven Mnuchin wollen in Peking über eine Lösung des seit Monaten

andauernden Konflikts verhandeln. Die Gespräche sollen am Freitag

fortgesetzt werden.

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 29. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 S: Hennes & Mauritz Q1-Zahlen

07:00 D: Nemetschek Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: GFT Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: RIB Software Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D RIB Software Jahreszahlen (endgültig)

10:30 D: Wüstenrot & Württembergische Jahres-Pk, Kornwestheim

11:00 D: Rhön-Klinikum Bilanz-Pk, Frankfurt

15:00 D: Villeroy & Boch Hauptversammlung, Merzig

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

I: Telecom Italia Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 J: Arbeitslosenquote 02/19

00:50 J: Industrieproduktion 02/19 (vorab)

00:50 J: Einzelhandel 02/19

01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 03/19

08:00 D: Einzelhandelsumsatz 02/19

08:00 D: Index der Außenhandelspreise 02/19

08:45 F: Konsumausgaben 02/19

08:45 F: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

09:00 E: BIP Q4/18 (endgültig)

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 02/19

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 03/19

10:00 PL: Verbraucherpreise 03/19 (vorläufig)

10:00 I: Erzeugerpreise 02/19

10:30 GB: BIP Q4/18 (endgültig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

11:00 GR: Einzelhandelsumsatz 01/19

11:00 I: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

12:00 P: Industrieproduktion 02/19

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/19

14:45 USA: Chicago PMI 03/19

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/19

15:00 USA: Neubauverkäufe 02/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008, Hannover

11:00 D: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses

-------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 31. MÄRZ 2019

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 1. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 D: Voltabox Jahreszahlen (endgültig)

10:30 CH: Clariant Hauptversammlung, Basel

20:00 USA: Broadcom Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: Tankan Q1/19

02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19

11:00 EU: Verbraucherpreise 03/19 (vorab)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/19

15:45 EU: EZB Monatsbericht 03/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/19

16:00 USA: Bauinvestitionen 02/19

SONSTIGE TERMINE

08:00 D: Auftakt Hannover Messe

09:00 h Pk VDMA / 18:30 h Pk Siemens AG

09:00 D: Sondersitzung des saarländischen Landtags mit Besuch des

EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, Saarbrücken

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008, Hannover

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 2. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Grenke Neugeschäft Q1/19

07:30 D: Schaltbau Holding Jahreszahlen (endgültig)

10:30 DK: A.P. Moller-Maersk Hauptversammlung

11:00 D: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien Bilanz-Pk, Leipzig

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance Q2-Zahlen

14:00 F: Credit Agricole Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 03/19

USA: Pkw-Absatz 03/19

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 03/19

11:00 EU: Erzeugerpreise 02/19

11:00 EU: Arbeitsmarktzahlen 02/19

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/19 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:00 D: Fortsetzung Hannover Messe

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008, Hannover

10:00 D: Prozessauftakt um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012. Der

Insolvenzverwalter verlangt knapp 20 Mio Euro von den ehemaligen

Managern.

10:30 D: Jahrespressekonferenz des Bundesverbands der Agrargewerblichen

Wirtschaft e. V. und des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V.

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 3. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: VDMA Auftragseingang 02/19

10:00 CH: Sulzer Hauptversammlung, Winterthur

10:30 D: Rewe Jahres-Pk, Köln

11:00 D: Triton Beratungsgesellschaft Jahres-Pk, Frankfurt

11:00 D: Henkell Freixenet Jahres-Pk, Wiesbaden

14:00 DK: Vestas Hauptversammlung

14:15 CH: Zurich Insurance Hauptversammlung, Zürich

15:00 S: Volvo AB Hauptversammlung

15:00 USA: Schlumberger Hauptversammlung

16:30 CH: Geberit Hauptversammlung, Rapperswil-Jona

20:00 USA: Hewlett Packard Enterprise Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

E: Banco Santander Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 J: Nikkei PMI Dienste 03/19

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/19

09:15 E: PMI Dienste 03/19

09:45 I: PMI Dienste 03/19

09:50 F: PMI Dienste 03/19 (endgültig)

09:55 D: PMI Dienste 03/19 (endgültig)

10:00 EU: PMI Dienste 03/19 (endgültig)

10:30 GB: PMI Dienste 03/19

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/19

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 03/19

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

E: 19. Weltgipfel des World Travel & Tourism Council (WTTC), Sevilla

08:00 D: Fortsetzung Hannover Messe

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 4. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 D: Wirecard Jahreszahlen

08:00 D: Rocket Internet Jahreszahlen

10:00 D: ZF Friedrichshafen Bilanz-Pk, Friedrichshafen

11:00 D: NordLB Jahres-Pk, Hannover

11:00 D: Rossmann Jahreszahlen

13:00 FIN: UPM-Kymmene Hauptversammlung

15:00 CH: PSP Swiss Property Hauptversammlung, Zürich

16:30 CH: Rieter Hauptversammlung, Winterthur

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: VTG Jahreszahlen

F: Generale Investor Day

GB: Saga Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NL: Verbraucherpreise 03/19

08:00 D: Auftragseingang Industrie 02/19

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 7.3.19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Weltwirtschaftstag 2019" - Unter dem Motto "Europa in der Welt"

Veranstalter: DIHK, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

Berlin

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 5. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CH: Ems-Chemie Umsatz Q1/19

08:00 GB: Easyjet Q2-Zahlen

08:00 GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 03/19

09:00 CH: Straumann Hauptversammlung, Basel

11:00 E: CaixaBank Hauptversammlung

14:00 CH: Panalpina ao Hauptversammlung, Basel

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 J: Frühindikatoren 02/19 (vorläufig)

08:00 D: Industrieproduktion 02/19

08:45 F: Leistungsbilanz 02/19

09:00 D: Commerzbank-Konjunkturfrühstück mit Chefvolkswirt Dr. Jörg Krämer

09:00 E: Industrieproduktion 02/19

11:00 EU: Einzelhandel 02/19

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/19

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Frankreich

EU: Fitch Ratingergebnis Estland, Belgien

EU: Moody's Ratingergebnis Slowakei

SONSTIGE TERMINE

F: G7-Außenministertreffen zur Vorbereitung auf G7-Gipfel in

Biarritz im August

D: Abschluss Hannover Messe

RU: Informelles Treffen der EU-Finanzminister und der

Euro-Finanzminister (1. Tag), Bukarest

TR: Umzug vom Istanbuler Atatürk-Flughafen zum neuen Airport im

Norden der Stadt

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 8. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Henkel Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 D: Deutsche Apotheker- und Ärztebank Bilanz-Pk, Frankfurt

22:30 USA: Goodyear Tire & Rubber Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: BoJ Leistungsbilanz 02/19

01:50 J: Handelsbilanz 02/19 (vorläufig)

08:00 D: Handelsbilanz 02/19

08:00 D: Leistungsbilanz 02/19

10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 04/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

18:30 D: Jahresempfang Bundesverband deutscher Banken mit dem Vorsitzenden

der FDP, Christian Lindner, Berlin

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 9. APRIL 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Dekabank Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 D: Steag Bilanz-Pk, Essen

15:00 USA: Bank of New York Mellon Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Google-Cloud-Konferenz Next ’19, San Francisco

TERMINE KONJUNKTUR

F: OECD stellt Wirtschaftsstudie für Frankreich vor

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 02/19

11:00 GR: Industrieproduktion 02/19

SONSTIGE TERMINE

D: Beginn Internationale Energiewende-Konferenz

09:00 h Rede Außenminister Heiko Maas (SPD)

09:15 h Rede Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

11:45 h Rede Umweltministerin Svenja Schule (SPD)

18:00 h Pressegespräch beim Bundesverband Erneuerbare Energie

B: EU-China-Gipfeltreffen in Brüssel

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-

Holding 2007/2008, Hannover

10:00 D: Pk der Chemieverbände Rheinland-Pfalz u.a. zur wirtschaftlichen

Entwicklung der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Rheinland-

Pfalz 2018 und die Erwartungen der Branche 2019, Ludwigshafen

10:00 D: Vorstellung der Frühjahrskonjunkturumfrage 2019 der Brandenburger

Handwerkskammern, Frankfurt (Oder)

10:30 D: Pk Luftfahrtmesse Aero, Friedrichshafen

-------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt

die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi