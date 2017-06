WOCHENVORSCHAU: Termine bis 8. Juni 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 8. Juni:

^ ------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 D: R.



Stahl Hauptversammlung, Neuenstein 10:00 D: Rocket Internet Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: windeln.de Hauptversammlung, München 10:00 D: Deutsche Wohnen Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D/USA Linde/Praxair gemeinsame Pk zur Fusion, München 11:00 D: OVB Holding Hauptversammlung, Köln 11:00 D: SLM Solutions Hauptversammlung, Lübeck 11:00 EU: Erzeugerpreise 04/17 11:00 GR: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05717 14:30 USA: Handelsbilanz 04/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: KBA / VdIk / VDA - Pkw-Neuzulassungen 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Großbritannien EU: Fitch Ratingergebnis Bulgarien EU: DBRS Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Diskussion des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Weißbuch der EU-Kommission Das Weißbuch wurde Anfang März vorgestellt. Es skizziert in fünf Szenarien, wo die Union 2025 stehen könnte. 10:00 D: Pk mit Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Leipzig Themen sind u.a. die Situation der Braunkohleregionen und der Automobilzulieferer. Zudem werden die Ergebnisse der Befragung von Gewerkschaftsmitgliedern und Nicht-Mitgliedern zur Lebens- und Arbeitswelt in Ostdeutschland vorgestellt. 11:00 D: Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Großhandels in Sachsen-Anhalt, Leipzig 12:30 D: Veranstaltung des Instituts für Europäische Politik (IEP) zum Thema Eine Fiskalkapazität für den Euroraum? mit Reimer Böge, Mitglied des Europäischen Parlaments, Berlin RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 03.06.)

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 05/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/17 09:45 I: PMI Dienste 05/17 09:55 D: PMI Dienste 05/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 05/17 (2. Veröffentlichung) 10.30 GB: PMI Dienste 05/17 14:30 USA: Produktivität Q1/17 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 05/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 05/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: AstraZeneca Event anlässlich ASCO 2017, Chicago CH: Roche: Analyst Event anlässlich ASCO 2017 (05.15 pm CDT), Chicago

SONSTIGE TERMINE USA: 28. Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 09.06.) Die jährliche Konferenz richtet sich an Programmierer, die Apps für Apple-Geräte erstellen. Bei den fünftägigen Events gibt es traditionell Neuigkeiten zu den nächsten Versionen der Software von Apple-Geräten.

HINWEIS A / CH / D / : Feiertag, Börsen geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:30 D: Sentix-Konjunkturindex 06717 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 04/17 11:30 D: Voith Halbjahreszahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Sitzung Arbeitskreis Aktienindizes GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 05/17 USA: Tesla Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 11:30 D: Veranstaltung der IHK Nord mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Die Veranstaltung steht unter dem Motto "HANSE 4.0 - Zukunftschancen, Herausforderungen, Handlungsbedarfe für den Standort Norddeutschland", Greifswald 13:00 D: Daimler steht wegen angeblich irreführender Werbung vor Gericht Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autobauer vor, Verbraucher mit Werbung über saubere Dieselmotoren der C-Klasse in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden können, Stuttgart

HINWEIS ROK: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 J: Frühindikatoren 04/17 (vorläufig) 08:00 NL: Steinhoff Halbjahreszahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 04/17 09:00 E: Industrieproduktion 04/17 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 04/17 10:00 D: Rhön-Klinikum Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Francotyp-Postalia Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Adler Real Estate Hauptversammlung, Berlin 11:00 D: Jenoptik Hauptversammlung, Weimar 11:00 EU: BIP Q1/17 (endgültig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE F: OECD stellt halbjährlichen Wirtschaftsausblick vor Vorgestellt werden Prognosen zu weltweitem Wachstum, Beschäftigung, Inflation und öffentlichen Finanzen

------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 01:50 J: Leistungsbilanz 04/17 01:50 J: Handelsbilanz 04/17 08:00 D: Industrieproduktion 04/17 10:00 D: Scout24 Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Brenntag Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: Uniper Hauptversammlung, Essen 10:30 D: VTG Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Heidelberger Druckmaschinen Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 EU: BIP Q1/17 (3. Veröffentlichung) 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk in Tallinn, Estland) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gibt Prognose zum Sommer 2017 bekannt

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Landesbausparkasse Südwest wegen einer Kündigungsklausel, Stuttgart 10:00 D: Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und des Bundesinnenministeriums zu "Wirtschaftsschutz gemeinsam stärken" u.a. mit BDI-Präsident Dieter Kempf, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen 10:00 LU: Treffen der EU-Justizminister Themen u.a. Einríchtung einer europäischen Staatsanwaltschaft, Vorgehen gegen Geldwäsche 10:00 LU: Treffen der EU-Verkehrsminister Themen u.a. Anforderungen an gewerbliche Bus- und Lastwagenfahrer dazu Vorentscheidung geplant), maritime Verkehrspolitik, Straßensicherheit. GB: Parlamentswahl in Großbritannien Die konservative Premierministerin Theresa May hat im Parlament eine vorgezogene Wahl durchgesetzt. Sie sucht mit einem deutlichen Sieg ihrer Konservativen Partei mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen. ------------------------------------------------------------------------------- °

