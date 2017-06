WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. Juni 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 7. Juni:

^ ------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 1. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 USA: Rede von Fed's Williams in Seoul 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 07:45 CH: BIP Q1/17 07:30 A: Voestalpine Jahreszahlen 08:00 D: Großhandelsumsatz Q1/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 D: VDMA Auftragseingang 04/17 10:00 D: Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn 10:00 D: Nemetschek Hauptversammlung, München 10:00 A: Voestalpine Bilanz-Pk, Wien 10:00 D: Salzgitter Hauptversammlung, Braunschweig 10:00 D: Wüstenrot & Württembergische Hauptversammlung, Ludwigsburg 10:00 D: Freenet Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: LPKF Hauptversammlung, Hannover 10:00 I: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 11:30 D: Fielmann Hauptversammlung, Hamburg 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 05717 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 15:30 F: Orange Hauptversammlung 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 05/17 16:00 USA: Bauausgaben 04/17 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:30 GB: Evonik - Strategie Update von Konzernchef Christian Kullmann bei IR-Veranstaltung in London

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Broadcom Q2-Zahlen USA: Pkw-Absatz 05/17

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pressegespräch Logistikverband BGL zu Schadensersatzforderungen gegen das von der EU festgestellte Preis-Kartell von LKW-Herstellern CHN: Abschluss Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin 09:30 Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Li 10:00 Vertragsunterzeichnungen anschließend Pk Merkel und Li D: Deutscher Immobilientag 3.0 des Immobilienverbandes IVD (bis 02.06.) Mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Bundesbauministerin Barbara Hendricks (beide SPD D: Europäische Biomethan-Konferenz der Deutschen Energie-Agentur (dena) u.



a. zur Förderung erneuerbarer Energien, Entwicklungen im internationalen Handel von Biomethan und Technologieentwicklungen RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 03.06.)

------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 D: R. Stahl Hauptversammlung, Neuenstein 10:00 D: Rocket Internet Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: windeln.de Hauptversammlung, München 10:00 D: Deutsche Wohnen Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: OVB Holding Hauptversammlung, Köln 11:00 D: SLM Solutions Hauptversammlung, Lübeck 11:00 EU: Erzeugerpreise 04/17 11:00 GR: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05717 14:30 USA: Handelsbilanz 04/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: KBA / VdIk / VDA - Pkw-Neuzulassungen 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Großbritannien EU: Fitch Ratingergebnis Bulgarien EU: DBRS Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Diskussion des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Weißbuch der EU-Kommission Das Weißbuch wurde Anfang März vorgestellt. Es skizziert in fünf Szenarien, wo die Union 2025 stehen könnte. 10:00 D: Pk mit Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Leipzig Themen sind u.a. die Situation der Braunkohleregionen und der Automobilzulieferer. Zudem werden die Ergebnisse der Befragung von Gewerkschaftsmitgliedern und Nicht-Mitgliedern zur Lebens- und Arbeitswelt in Ostdeutschland vorgestellt. 10:30 D: Pressegespräch Logistikverband BGL zu Schadensersatzforderungen gegen das von der EU festgestellte Preis-Kartell von LKW-Herstellern 11:00 D: Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Großhandels in Sachsen-Anhalt, Leipzig 12:30 D: Veranstaltung des Instituts für Europäische Politik (IEP) zum Thema Eine Fiskalkapazität für den Euroraum? mit Reimer Böge, Mitglied des Europäischen Parlaments, Berlin RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 03.06.)

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 05/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/17 09:45 I: PMI Dienste 05/17 09:55 D: PMI Dienste 05/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 05/17 (2. Veröffentlichung) 10.30 GB: PMI Dienste 05/17 14:30 USA: Produktivität Q1/17 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 05/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 05/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: AstraZeneca Event anlässlich ASCO 2017, Chicago CH: Roche: Analyst Event anlässlich ASCO 2017 (05.15 pm CDT), Chicago

SONSTIGE TERMINE USA: 28. Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 09.06.) Die jährliche Konferenz richtet sich an Programmierer, die Apps für Apple-Geräte erstellen. Bei den fünftägigen Events gibt es traditionell Neuigkeiten zu den nächsten Versionen der Software von Apple-Geräten.

HINWEIS A / CH / D / : Feiertag, Börsen geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:30 D: Sentix-Konjunkturindex 06717 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 04/17 11:30 D: Voith Halbjahreszahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Sitzung Arbeitskreis Aktienindizes GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 05/17

SONSTIGE TERMINE 11:30 D: Veranstaltung der IHK Nord mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Die Veranstaltung steht unter dem Motto "HANSE 4.0 - Zukunftschanchen, Herausforderungen, Handlungsbedarfe für den Standort Norddeutschland", Greifswald 13:00 D: Daimler steht wegen angeblich irreführender Werbung vor Gericht Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autobauer vor, Verbraucher mit Werbung über saubere Dieselmotoren der C-Klasse in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden können, Stuttgart

HINWEIS ROK: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 J: Frühindikatoren 04/17 (vorläufig) 08:00 NL: Steinhoff Halbjahreszahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 04/17 09:00 E: Industrieproduktion 04/17 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 04/17 10:00 D: Rhön-Klinikum Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Francotyp-Postalia Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Adler Real Estate Hauptversammlung, Berlin 11:00 D: Jenoptik Hauptversammlung, Weimar 11:00 EU: BIP Q1/17 (endgültig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE F: OECD stellt halbjährlichen Wirtschaftsausblick vor Vorgestellt werden Prognosen zu weltweitem Wachstum, Beschäftigung, Inflation und öffentlichen Finanzen

------------------------------------------------------------------------------- °

