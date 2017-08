WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. September 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 6. September:

^ ------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 31. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Industrieproduktion 07/17 03:00 CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/17 07:30 A: Strabag Halbjahreszahlen 07:30 D: Ceconomy Q3-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 D: Metro AG Q3-Zahlen (9.45 h Call) 07:30 D: Fielmann Q2-Zahlen 07:30 F: Bouygues Halbjahreszahlen 08:00 NL: Steinhoff Q3 Trading Update 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 07/17 08:45 F: Verbraucherpreise 08/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q2/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 08/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 07/17 11:00 I: Verbraucherpreise 08/17 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 08/17 (vorab) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 07/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 07/17 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 08/17 18:00 F: Vivendi Halbjahreszahlen 22:00 CH: EuroStoxx 50 und Sotxx 50 Jährliche Überprüfung

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bertelsmann Halbjahreszahlen D: Capital Stage Halbjahreszahlen D: DZ Bank Halbjahreszahlen D: HSH Nordbank Halbjahreszahlen F: Pernod-Ricard Umsatz und Zahlen Jahr 16/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: 2. Pressetag der Elektronikmesse IFA (1. bis 6. September), Berlin 12:00 h Pk Garmin 12:15 h Pk Philipps 13:00 h Pk Sony 13:00 h Pk Toshiba 14:00 h Pk Loewe 09:00 D: BGH verhandelt über Vertragsstrafe - Gastwirt verweigerte kostenloses Essen gegen "Schlemmerblock"-Gutschein 10:00 D: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Studie zu Auswirkungen des Brexit auf den Finanzplatz Frankfurt mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud 10:30 D: Ostdeutscher Sparkassenverband stellt Sparkassen-Tourismusbarometer 2017 für Sachsen vor 14:00 D: Live-Web-Pressekonferenz des VDA zur 67. Internationalen Automobilausstellung (IAA) Pkw in Frankfurt (14.-24.September)

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 1. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q2/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 11:00 GR: BIP Q2/17 (1. Schätzung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 16:00 USA: Bauausgaben 07/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/17 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 08/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Handelsstatistik 08/17 USA: Pkw-Absatz 08/17 EU: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Deutschland EU: S&P Ratingergebnis Litauen, Schweden EU: Moody's Ratingergebnis Malta, Portugal

SONSTIGE TERMINE CHN: Vor dem Brics-Gipfel am 3. bis 5. September in China An dem Treffen nehmen die Staats- oder Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas teil.



D: Beginn Musterverfahrensprozess gegen Porsche und VW nach der Übernahmeschlacht im Jahr 2008, Stuttgart Der Kartellsenat des OLG Celle verhandelt im Musterverfahren im Namen von 42 Klägern vor dem Landgericht Hannover gegen die Autohersteller VW und Porsche. Bei der nicht geglückten Übernahmeschlacht von VW Anteilen durch die Porsche-Mutter PSE im Jahr 2008 hatten Anleger viel Geld verloren. 14:00 D: Urteil im Verfahren der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Bausparkasse Badenia wegen einer Kündigungsklausel, Karlsruhe D: Elektronikmesse IFA beginnt in Berlin (bis 06.09.)

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 4. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 08/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 09/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 07/17

SONSTIGE TERMINE D: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 08/17 D: Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Städten mit hoher Stickoxidbelastung durch Diesel-Fahrzeuge Thema soll eine bessere Infrastruktur für Elektroautos sein. D: Schiffbaumesse SMM (bis 07.09.), Hamburg CHN: Fortsetzung Gipfel der Brics-Gruppe

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 5. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/17 07:45 CH: BIP Q2/17 09:45 I: PMI Dienste 08/17 09:50 F: PMI Dienste 08/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 08/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 08/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: PMI Dienste 08/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 07/17 16:00 USA: Industrieaufträge 07/17 19:20 USA: Fed-Chef von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede bei der Carlson School of Management 22:05 USA: HP Enterprise Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Zumtobel Q1-Zahlen D: Lanxess Capital Markets Day D: Deutsche Börse Überprüfung der Aktienindizes GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 08/17 IRL: Ryanair Verkehrszahlen 08/17 S: SAS Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress (bis 07.09.), München Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt D: Schiffbaumesse SMM (bis 07.09.), Hamburg CHN: Abschluss Gipfel der Brics-Gruppe

------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 6. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:00 USA: Fed-Chef von Dallas, Kaplan, hält eine Rede 08:00 D: Auftragseingang 07/17 14:30 USA: Handelsbilanz 07/17 15:45 USA: Markit PMI Service 08/17 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 08/17 20:00 USA: Fed Beige Book

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: ABB Investor Day D: Lanxess Investor Meeting D: Vapiano Halbjahreszahlen GB: Easyjet Verkehrszahlen 08/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: 22. Handelsblatt-Tagung "Banken im Umbruch" u.a. mit Chef der Deutschen Bank Cryan, EZB Daniele Noy, Wolfgang Schäuble (bis 07.09.2017), Frankfurt 09:00 D: "Morgan Stanley Global Economics & Strategy Day", Frankfurt 09.00 h Panel Diskussion Global Macro Outlook, um 10:30 die Panel Discussion zur Cross Asset Strategy sowie um 12:00 Uhr die Investoren-Diskussionsrunde L: EuGH urteilt über Flüchtlingsverteilung in Europa 09:30 L: Europäischer Gerichtshof urteilt über Milliardenstrafe gegen Chiphersteller Intel Die EU-Kommission hat wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung eine Geldbuße von gut einer Milliarde Euro gegen Intel verhängt. Der Konzern klagt. In erster Instanz hat er verloren. Der Generalanwalt am EuGH hat jedoch die Aufhebung des Urteils empfohlen. 10:00 D: Pk Destatis mit Zahlen und Faktoren zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz 11:00 D: 9. Berliner Automobil-Dialog des Kfz-Gewerbes "Im Spannungsfeld von Internethandel, Fahrzeugtechnik und Verkehrsaufkommen". 11:00 D: Pressegespräch Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschland zur aktuellen Unternehmerumfrage zur Bundestagswahl

------------------------------------------------------------------------------- °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi