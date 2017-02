WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 6. März:

^ ----------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Industrieproduktion 01/17 06:45 CH: Oerlikon Jahreszahlen 07:00 CH: Georg Fischer Jahreszahlen 07:00 D: Hochtief Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:30 D: Salzgitter Jahreszahlen 07:30 A: Erste Group Bank Jahreszahlen 08:00 NL: Steinhoff Q1 Trading Update 08:45 F: Privater Verbrauch 01/17 08:45 F: Verbraucherpreise 02/17 (vorläufig) 08:45 F: BIP Q4/16 (endgültig) 09:00 A: BIP Q4/16 (endgültig9 10:00 CH: Novartis Hauptversammlung 11:00 I: Verbraucherpreise 02/17 (vorläufig) 11:30 IRL: Ryanair PK mit CEO O'Leary, Ffm.



14:00 HU: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q4/16 (endgültig) 15:00 USA: Case-Shiller-Index 12/16 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 02/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/17 21:00 USA: Rede von Fed's Harker in Philadelphia 21:30 USA: Rede von Fed's Williams in Santa Cruz

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: EVN Q1-Zahlen CH: Stoxx-Europe-600-Index Quartalsüberprüfung D: DIW-Konjunkturbarometer D: SAP Geschäftsbericht 2016 D: ElringKlinger Jahreszahlen E: ACS Jahreszahlen USA: Salesforce.com Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Bilanz-Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Frankfurt 11:00 LU: EU-Gericht entscheidet über Rechtmäßigkeit europäischer Zölle auf chinesische Solarpaneele E: Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 02.03.), Barcelona

----------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 USA: Rede von Fed's Bullard in Washington 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 06:00 CH: Sulzer Jahreszahlen 06:45 CH: Kuehne & Nagel Jahreszahlen 07:00 NL: Ahold Delhaize Jahreszahlen 07:00 D: Klöckner & Co Jahreszahlen 07:30 D: Rheinmetall Jahreszahlen 08:00 D: Zalando Jahreszahlen (9.00 h Call) (endgültig) 08:00 GB: Admiral Jahreszahlen 08:30 F: Areva Jahreszahlen 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 02/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 02/17 10:00 D: Verbraucherpreise Bayern, Hessen, Brandenburg 02/17 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 10:00 I: BIP 2016 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/17 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 3 Mrd EUR Laufzeit: 10 Jahre 12:00 P: BIP Q4/16 (endgültig) 13:00 USA: Best Buy Q4-Zahlen 14:00 D: Verbraucherpreise 02/17 (vorläufig) 14:30 EU: Rede von EZB's Weidmann in Ljubljana 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/17 16:00 USA: Bauausgaben 01/17 16:30 EU: Rede von Bundesbank's Beerman in London 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Dallas 20:00 USA: Fed Beige Book

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Nordex Jahreszahlen (endgültig) D: Deutsche Börse Handelsstatistik 02/17 F: Suez Environnement Jahreszahlen F: Eurotunnel Jahreszahlen I: ENI Jahreszahlen I: Luxottica Jahreszahlen IRL: CRH Jahreszahlen USA: Mylan Q4-Zahlen USA: Broadcom Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 02/17

SONSTIGE TERMINE 11:00 D: BITKOM Pressekonferenz: "3D-Druck für den Hausgebrauch - was wünschen sich die Bundesbürger?", Berlin 11:30 D: Jahres-Pk des Verbandes der Kunststoffverarbeitenden Industrie Rückblick auf 2016 und Ausblick auf das laufende Jahr, Frankfurt D: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die deutsche Textil- und Modeindustrie. Die IG Metall fordert u.a. mehr Geld für die rund 100 000 Beschäftigten sowie Verbesserungen bei der Altersteilzeit. GB: Weitere Beratungen im britischen Oberhaus über das Brexit-Gesetz am späten Nachmittag. Die Beratungen im Parlament sollen am 7. März abgeschlossen sein. E: Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 02.03.), Barcelona D: Basel-Komitee trifft sich zur nächsten Runde der Bankenregulierung (Basel IV) (bis 2.3.17)

HINWEIS KR: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 2. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 USA: Rede von Fed's Brainard in Harvard 07:00 B: Anheuser-Busch Inbev Q4-Zahlen 07:00 CH: Adecco Q4-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 CH: Panalpina Jahreszahlen 07:00 D: Evonik Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:00 D: Kion Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Deutsche Telekom Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: GFT vorläufige Jahreszahlen 07:00 F: LafargeHolcim Jahreszahlen 07:45 CH: BIP Q4/16 07:30 D: Krones vorläufige Jahreszahlen 08:00 D: Index der Außenhandelspreise 01/17 08:30 D: Continental Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Call) 09:00 E: BIP Q4/16 (endgültig) 10:00 D: Aurubis Hauptversammlung, Hamburg 11:00 EU: Erzeugerpreise 01/17 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 01/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/17 (vorab) 13:30 USA: Abercrombie & Fitch Q4-Zahlen 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 20:30 EU: Rede von EZB's Lautenschläger in London 22:15 USA: Costco Wholesale Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: KBA / VdIK / VDA Kfz-Neuzulassungen 02/17 F: Engie Jahreszahlen GB: Rio Tinto Geschäftsbericht 2016 I: Geox Jahreszahlen USA: Autodesk Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 08:00 D: Fortsetzung des Untreue-Prozesses gegen einen Ex-SachsenLB-Manager 08:30 D: Pk Deutsches Aktieninstitut zu den Brexit-Verhandlungen und Folgen für den Kapitalmarkt, Frankfurt 09:30 LU: EuGH urteilt über zulässige Kosten für eine Servicenummer 10:00 D: Pk Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) zur Studie zur Kostensenkung durch Speicher und andere Flexibilitätstechnologien bei Energiewende 10:00 D: Pk Reiseverbände zu Ergebnissen und Trends des deutschen Urlaubs- und Geschäftsreisemarkts 2016 / 2017 10:00 D: LBBW - Jahreszahlen 11:00 D: Jahres-Pk Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) 11:00 D: Jahrespressekonferenz der Debeka-Versicherungsgruppe 11:00 D: Bilanz-Pk der Sparda-Bank Südwest eG 11:00 D: Bilanz-Pressegespräch Motel One Group 11:30 D: Pk von Bitkom und Zentralverband des Deutschen Handwerks zur Digitalisierung des Handwerks. Ergebnisse der Befragung von mehr als 500 Handwerker aus allen Branchen. E: Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 02.03.), Barcelona D: Basel-Komitee trifft sich zur nächsten Runde der Bankenregulierung (Basel IV) (bis 2.3.17)

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 3. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Verbrauchervertrauen 01/17, Tokio 02/17 01:00 USA: Rede von Fed's Mester in New York 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 02/17 02:45 CHN: Caixin Dienste 02/17 07:30 A: Andritz AG Jahreszahlen 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 01/17 08:00 GB: London Stock Exchange (LSE) Jahreszahlen 09:15 E: PMI Dienste 02/17 09:45 I: PMI Dienste 02/17 09:50 F: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q4/16 (endgültig) 10:30 GB: PMI Dienste 02/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 01/17 15:45 USA: PMI Dienste 02/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 02/17 16:15 USA: Rede von Fed's Evans und Lacker in New York 18:15 UsA: Rede von Fed's Powell 19:00 USA: Rede von Fed's Vice Chair Fischer in New York 19:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen in Chicago zum Wirtschaftsausblick

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: International Airlines Group (IAG) Verkehrszahlen 02/17 D: Alstria Office Reit Jahreszahlen D: Deutsche Börse Arbeitskreis Aktienindizes EU: S&P Ratingergebnis Litauen, Schweden EU: Moody's Ratingergebnis Belgien, Ungarn, Luxemburg EU: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Malta EU: DBRS Ratingergebnis Finnland

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Genossenschaftsverband zur Entwicklung der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland, Frankfurt 10:30 D: Schuler - Jahreszahlen 13:30 D: Pk des China-Spezialisten Travel Easy zum Thema "Europa als Shopping-Destination", Frankfurt EU: EU-Kommission stellt Zahlen zur Verbreitung digitaler Technologien in den Mitgliedsstaaten vor CHN: Jahrestagung der beratenden Konsultativkonferenz Chinas (CPPCC) begleitend zur jährlichen Plenarsitzung des Volkskongresses (bis 11.03.) D: Ende der Urabstimmung über einen unbefristeten Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 6. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 D: VDMA-Auftragseingang 01/17 10:30 EU: Sentix-Investorenvertrauen 03/17 11:00 GR: BIP Q4/16 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 02/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bet-at-Home.com Jahreszahlen D: QSC Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel F: Gipfeltreffen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien zur Vorbereitung des 60. Jahrestags der Römischen Verträge Der französische Präsident François Hollande hat Kanzlerin Angela Merkel sowie die Regierungschefs Spaniens und Italiens, Mariano Rajoy und Paolo Gentiloni, eingeladen. Es geht um die künftige Ausrichtung der Europäischen Union 10:00 NL: Konflikt der Ukraine mit Russland vor höchstem UN-Gericht 14:00 D: Zweit Runde der Tarifverhandlungen für die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie, Essen

