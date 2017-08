WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. September 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 4. September:

^ ------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. AUGUST 2017

RMINE MIT ZEITANGABE 07:30 D: VTG Q2-Zahlen (endgültig) 08:00 D: GfK-Konsumklima 09/17 08:00 D: Hapag-Lloyd Halbjahreszahlen 08:45 F: BIP Q2/17 (endgültig) 08:45 F: Privater Verbrauch 07/17 13:00 USA: Best Buy Q2-Zahlen 15:00 USA: Case-Shiller-Index 06/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Immofinanz Halbjahreszahlen D: Ewe Halbjahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 11:00 D: Halbjahres-Pk Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV) zur Zwischenbilanz 2017, Berlin 11:00 D: Eurobike Branchengespräch und Neuheiten-Rundgang, Friedrichshafen Die Branche präsentiert Marktzahlen und spricht über aktuelle und kommende Trends.



19:00 D: Autobauer Porsche stellt neue Version seines Geländewagens Cayenne vor, Stuttgart

------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 30. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:15 D: Bertrandt Q3-Zahlen 08:00 LU: RTL Group Halbjahreszahlen 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 08/17 09:00 E: Verbraucherpreise 08/17 (vorläufig) 09:00 CH: KOF Konjunkturbarometer 08/17 10:00 D: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 08/17 (vorläufig) 10:00 D: Stada Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 D: Biotest Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/17 (vorläufig) 11:00 EU: Geschäftsklima 08/17 14:00 USA: Analog Devices Q3-Zahlen 14:00 D: Verbraucherpreise 08/17 (vorläufig) 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 08/17 14:30 USA: BIP Q2/17 (endgültig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:40 F: Carrefour Halbjahreszahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Baloise Group Halbjahreszahlen D: DIW-Konjunkturbarometer D: Hermle Halbjahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Deutsche Bundesbank und Finanzaufsicht Bafin zu Ergebnissen ihrer gemeinsamen Niedrigzinsumfrage, Frankfurt 10:00 D: 1. Pressetag der Elektronikmesse IFA (1. bis 6. September), Berlin 13:00 h Eröffnungs-Pk 09:00 h Pk Bitkom zur Zukunft der Consumer Technology 10:00 h Pk Siemens 10:30 D: Pk zur Vorstellung des "Fuchsbriefe Compliance Rating der DAX 30" zur Frage, wie gut die Unternehmen Verhaltensregeln umsetzen, Ffm. 14:30 D: Medienworkshop zur Lebensmittelbranche im digitalen Wandel U.a. mit der Vorstandsvorsitzenden der Nestlé Deutschland AG, Béatrice Guillaume-Grabisch, Frankfurt D: Eurobike (bis 02.09.) - Internationale Fahrrad-Fachmesse, Friedrichshafen

------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 31. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Industrieproduktion 07/17 03:00 CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/17 07:30 A: Strabag Halbjahreszahlen 07:30 D: Ceconomy Q3-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 D: Metro Wholesale & Foods Specialist Q3-Zahlen 07:30 D: Fielmann Q2-Zahlen 07:30 F: Bouygues Halbjahreszahlen 08:00 NL: Steinhoff Q3 Trading Update 08:45 F: Verbraucherpreise 08/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q2/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 08/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 07/17 11:00 I: Verbraucherpreise 08/17 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 08/17 (vorab) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 07/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 07/17 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 08/17 18:00 F: Vivendi Halbjahreszahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bertelsmann Halbjahreszahlen D: Capital Stage Halbjahreszahlen D: DZ Bank Halbjahreszahlen D: HSH Nordbank Halbjahreszahlen F: Pernod-Ricard Umsatz und Zahlen Jahr 16/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: 2. Pressetag der Elektronikmesse IFA (1. bis 6. September), Berlin 12:00 h Pk Garmin 12:15 h Pk Philipps 13:00 h Pk Sony 09:00 D: BGH verhandelt über Vertragsstrafe - Gastwirt verweigerte kostenloses Essen gegen "Schlemmerblock"-Gutschein 10:00 D: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Studie zu Auswirkungen des Brexit auf den Finanzplatz Frankfurt mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud 10:30 D: Ostdeutscher Sparkassenverband stellt Sparkassen-Tourismusbarometer 2017 für Sachsen vor 14:00 D: Live-Web-Pressekonferenz des VDA zur 67. Internationalen Automobilausstellung (IAA) Pkw in Frankfurt (14.-24.September)

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 1. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q2/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 11:00 GR: BIP Q2/17 (1. Schätzung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 16:00 USA: Bauausgaben 07/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/17 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 08/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Pkw-Absatz 08/17 EU: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Deutschland EU: S&P Ratingergebnis Litauen, Schweden EU: Moody's Ratingergebnis Malta, Portugal

SONSTIGE TERMINE CHN: Vor dem Brics-Gipfel am 3. bis 5. September in China An dem Treffen nehmen die Staats- oder Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas teil. D: Beginn Musterverfahrensprozess gegen Porsche und VW nach der Übernahmeschlacht im Jahr 2008, Stuttgart Der Kartellsenat des OLG Celle verhandelt im Musterverfahren im Namen von 42 Klägern vor dem Landgericht Hannover gegen die Autohersteller VW und Porsche. Bei der nicht geglückten Übernahmeschlacht von VW Anteilen durch die Porsche-Mutter PSE im Jahr 2008 hatten Anleger viel Geld verloren. 14:00 D: Urteil im Verfahren der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Bausparkasse Badenia wegen einer Kündigungsklausel, Karlsruhe D: Elektronikmesse IFA beginnt in Berlin (bis 06.09.)

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 4. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 08/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 09/17

SONSTIGE TERMINE D: KBA / VDA / VdIK - Pkw-Neuzulassungen 08/17 D: Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Städten mit hoher Stickoxidbelastung durch Diesel-Fahrzeuge Thema soll eine bessere Infrastruktur für Elektroautos sein. D: Schiffbaumesse SMM (bis 07.09.), Hamburg CHN: Fortsetzung Gipfel der Brics-Gruppe

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

