WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. Februar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 3. Februar:

^ ----------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Sartorius Jahreszahlen 09:00 E: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 01/17 10:00 D: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 01/17 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/17 11:00 EU: Geschäftsklima 01/17 14:00 D: Verbraucherpreise 01/17 (vorläufig) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Telekom Austria Jahreszahlen I: Luxottica Q4 Umsatz E: Bankia Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE D: Sondersitzung Aufsichtsrat Deutsche Bahn u.



a. zu Vertragsverlängerung für Bahnchef Rüdiger Grube und zu Folgen der Digitalisierung für den Konzern

HINWEIS CHN/HK: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. JANUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Arbeitslosenquote 12/16 00:50 J: Industrieproduktion 12/16 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 12/16 06:45 CH: Givaudan Jahreszahlen 07:00 D: GfK Trading Statement 2016 07:30 F: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 07:30 D: Comdirect Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 08:00 S: Hennes & Mauritz Jahreszahlen 08:00 J: Nintendo 9Monatszahlen 08:45 F: Verbraucherpreise 01/17 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 12/16 09:00 E: Verbraucherpreise 01/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q4/16 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 01/17 10:30 D: Handelsverband Deutschland (HDE) Jahres-Pk, Berlin 11:00 EU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: Verbraucherpreise 01/17 (vorab) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 12/16 12:25 USA: Eli Lilly Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer Q4-Zahlen 12:55 USA: Harley-Davidson Q4-Zahlen 13:00 USA: Xerox Q4-Zahlen 13:30 USA: Sprint Q3-Zahlen 13:45 USA: UPS Q4-Zahlen 14:00 USA: Mastercard Q4-Zahlen 14:00 USA: Exxon Mobil Q4-Zahlen 14:30 USA: Arbeitskosten Q4/16 15:00 USA: Case-Shiller-Index 11/16 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 01/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/17 22:15 USA: AMD Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple Q1-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW Konjunkturbarometer J: BoJ Zinsentscheid USA: Arconic Q4-Zahlen USA: Electronic Arts Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Neuheitenschau der Spielwarenmesse, Nürnberg 14:00 h Pressegespräch Lego 18:30 h Eröffnungsfeier am Messe-Vorabend D: Gläubigerversammlung der insolventen Modehauskette Wöhrl Die Gläubiger müssen über das Restrukturierungskonzept des Vorstands entscheiden. D: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst (zweite Runde), Potsdam

HINWEIS CHN/HK: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:00 CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/17 07:00 D: Siemens Q1-Zahlen und HV (10.00 h) 07:00 CH: Roche Jahreszahlen 07:15 E: BBVA Jahreszahlen 07:30 S: Volvo AB Q4-Zahlen 07:30 NL: KPN Q4-Zahlen 08:00 EU: Acea veröffentlicht Absatzzahlen für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb im Q4/16 09:00 EU: Tagung des Rates der EZB - ohne Zinsbeschluss 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 13:00 USA: International Paper Q4-Zahlen 13:00 USA: Altria Q4-Zahlen 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 01/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 01/17 16:00 USA: Bauausgaben 12/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:45 F: Unibail Rodamco Jahreszahlen 20:00 USA: Fed Zinsentscheid 22:00 USA: Facebook Q4-Zahlen 22:05 NL: Qiagen Q4-Zahlen 22:05 USA: Mattel Q4-Zahlen 22:05 USA: Symantec Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Siltronic vorläufige Jahreszahlen S: SEB Group Jahreszahlen S: Electrolux Jahreszahlen USA: NXP Semiconductors Q4-Zahlen USA: Kfz-Absatz 01/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Jahresauftakt-Pk der KfW, Frankfurt 10:00 D: Haupt-Pk zur Sportartikelmesse ispo, München 10:30 D: Pk zum CAR-Symposium an der Universität Duisburg-Essen - Hauptthema autonomes Fahren u.a. mit BMW-Chef Harald Krüger, Bochum 11:00 D: Pk Alte Leipziger zum Geschäftsjahr 2016 und neuen Produkten D: Beginn der Spielwarenmesse (bis 06.02.), Nürnberg D: Wie "öko" sind Elektroautos wirklich? + Neue Zahlen des Bundesamtes Bafa zum Stand der Anträge zur Kaufprämie für Elektroautos erwartet D: 13. Deutscher Handelsimmobilien-Kongress (bis 02.02.) u.a. mit Verleihung des «Store of the Year Awards» in den Kategorien Lifestyle, Living, Food und Out of Line. Veranstalter ist der Handelsverband Deutschland (HDE) und Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt D: Sondersitzung des Lenkungskreises zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 CH: Bucher Umsatz 2016 07:00 J: Sony 9Monatszahlen 07:00 CH: Emmi Umsatz 2016 07:00 NL: ING Jahreszahlen 07:15 D: Deutsche Bank Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 N: DNB ASA Jahreszahlen 07:30 D: Infineon Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 DK: Novo Nordisk Q4-Zahlen 08:00 D: Daimler Jahreszahlen (9.00 h Pk) 08:00 GB: Shell Q4-Zahlen 08:00 GB: Vodafone Q3 Trading Update 08:00 CH: Glencore Production Report 2016 08:00 GB: AstraZeneca Q4-Zahlen 09:00 D: Daimler Jahres-Pk, Stuttgart 10:30 D: Hannover Rück Call zur Vertragserneuerung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung 11:00 FIN: Outokumpu Jahreszahlen 11:00 EU: Erzeugerpreise 12/17 12:30 USA: Cigna Q4-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific Q4-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q4-Zahlen 13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Protokoll 14:30 USA: Produktivität Q4/16 (1. Veröffentlichung9 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:00 USA: Amgen Q4-Zahlen 22:00 USA: Amazon Q4-Zahlen 22:05 USA: Visa Q4-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: VDA / VdIK / KBA Kfz-Neuzulassungen 01/17 EU: EZB Wirtschaftsbericht E: CaixaBank Jahreszahlen F: Dassault Systemes Q4-Zahlen FIN: Nokia Jahreszahlen J: Panasonic Q4-Zahlen N: Telenor Q4-Zahlen S: SKF Jahreszahlen USA: GoPro Q4-Zahlen USA: Conoco Phillips Q4-Zahlen USA: Motorola Solutions Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: VR-Landwirtschaftstag zu Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft, u. a. mit Landwirtschaftsminister Robert Habeck 10:30 D: Jahrespressekonferenz Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit Präsident Stefan Schulte 11:00 D: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V (VDW) 11:00 D: Pk zur IHK-Konjunkturumfrage Winter 2016/17, Mainz D: 15. Handelsblatt-Jahrestagung zu Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesbanken (bis 03.02.) u.a. mit Dr. Andreas Dombret, Deutsche Bundesbank, Georg Fahrenschon, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin HU: Russlands Präsident Wladimir Putin trifft mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zusammen TR: Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in Ankara 17:15 D: Lufthansa stellt neues Flugzeug vom Typ Airbus A350-900 vor, München 18:00 D: Konjunkturausblick 2017 der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH, der Deutschen Bank AG und dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, Ingelheim

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 19./20.12.16 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/17 07:30 D: Metro Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 08:00 D: Compugroup Medical Q4-Zahlen 09:45 I: PMI Dienste 01/17 09:50 F: PMI Dienste 01/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 01/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 01/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Dienste 01/17 10:30 D: ING Diba Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 12/16 11:00 I: Verbraucherpreise 01/17 (vorläufig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/17 15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/17 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/16 16:00 USA: ISM-Index Dienste 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: Intesa Sanpaolo Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE M: Informeller EU-Gipfel auf Malta Das Treffen ist zweigeteilt: Alle 28 EU-Staaten besprechen die Lage in der Flüchtlingskrise. Ohne Großbritannien beraten dann die 27 bleibenden EU-Länder, wie es nach dem geplanten Brexit für die Gemeinschaft weiter geht. D: Abschluss Handelsblatt-Jahrestagung zu Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesbanken, Berlin 11:00 D: Mündliche Verhandlung im Prozess eines Autobesitzers gegen VW als Verkäufer im Zuge des VW-Abgasskandals, Braunschweig 19:00 D: Tagung Weltwirtschaft Perspektiven 2017 veranstaltet von der Evangelischem Akademie Tutzing und dem Ifo-Institut, mit Ifo-Konjunkturforscher Timo Wollmershäuser, Tutzing

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

