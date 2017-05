WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. Mai 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 31. Mai:

^ ------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Toronto 00:30 USA: Rede von Fed's Kashkari in Wisconsin 08:00 GB: Tate & Lyle Jahreszahlen 09:00 E: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: Best Buy Q1-Zahlen 13:00 USA: Abercrombie & Fitch Q1-Zahlen 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:15 USA: Costco Wholesale Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: Wizz Air Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE EU: Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten - Gespräch US-Präsident Donald Trump mit EU-Spitzen + mittags Treffen Trump mit Jean-Claude Juncker und Donald Tusk zum Verhältnis USA - Europa + 16:00 h Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten EU: Treffen EU-Spitzen Tusk und Juncker mit türkischem Staatschef Erdogan 10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Es wird eine Entscheidung über eine Verlängerung des zur Jahresmitte auslaufenden Förderlimits erwartet.





HINWEIS D: Feiertag, Börse geöffnet A / CH: Feiertag, Börsen geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Verbraucherpreise 04/17, Tokio 05/17 04:00 USA: Rede von Fed's Bullard in Tokio 10:00 F: Total Hauptversammlung, Paris 10:00 D: Lanxess Hauptversammlung, Köln 14:30 USA: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 04/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/17 (2. Umfrage)

SONSTIGE TERMINE I: G7-Gipfel unter italienischer Präsidentschaft auf Sizilien (bis 27.05.), Sizilien Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industriestaaten Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA, Kanada und Japan kommen zusammen. US-Präsident Donald Trump ist erstmals mit dabei. Themen sind neben den großen Krisen in Syren und der Ukraine auch der Welthandel und der Klimaschutz.

HINWEIS USA: Anleihenmarkt schließt 20.00 h

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 04/17 10:00 EU: Geldmenge M3 04/17 10:30 D: Hornbach-Gruppe Bilanz-Pk, Neustadt a.d.W. 10:30 D: Hapag-Lloyd Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Regenbogen AG Hauptversammlung, Kiel

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: UniCredit ao Hauptversammlung

HINWEIS GB / USA: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 IRL: Ryanair Jahreszahlen 08:45 F: Verbrauchervertrauen 05/17 08:45 F: Konsumausgaben 04/17 08:45 F: BIP Q1/17 (vorläufig) 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 05/17 09:00 E: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig) 09:00 D: Nordex Hauptversammlung, Rostock 10:00 D: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/17 10:00 I: Erzeugerpreise 04/17 10:00 D: Porsche Automobil Holding Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Wacker Neuson Hauptversammlung, München 10:00 D: Carl Zeiss Meditec Hauptversammlung, Jena 10:00 D: Deutsche Pfandbriefbank Hauptversammlung, München 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/17 11:00 EU: Geschäftsklima 05/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 05/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/17 (endgültig) 13:00 D: RIB Software Hauptversammlung, Stuttgart 14:00 NL: ABN Amro Hauptversammlung 14:00 D: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 04/17 15:00 USA: Case-Shiller-Index 03/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: NordLB Q1-Zahlen CH: Novartis Investor Meeting (bis 31.5.)

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk Visa Deutschland zu Jahreszahlen und neuen Entwicklungen des Kreditkartenanbieters u.a. für das Bezahlen im Internet mit dem Visa-Chef für Zentraleuropa, Albrecht Kiel, Frankfurt 10:30 D: Auftakt der Breitband-, Kabel- und Stallit-Messe "ANGA COM" (bis 1. Juni) mit Eröffnungsdiskussion Moderiert von Fernsehjournalist Claus Strunz, u.a. mit Anke Schäferkordt (Mediengruppe RTL), Hannes Ametsreiter (Vodafone), Niek Jan van Damme (Telekom), Carsten Schmidt (Sky) und Lutz Schüler (Unitymedia), Köln D: Jahres-Pk des Autozulieferers Webasto, München D: Intersolar (bis 02.06.) - Fachkonferenz und -messe für Solartechnik

HINWEIS: CHN: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 31. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 05/17 01:50 J: Industrieproduktion 04/17 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 07:15 D: Bertrandt Halbjahreszahlen 07:30 A: Strabag Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Metro Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 08:00 D: Rocket Internet Q1-Zahlen 08:45 F: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q2/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 05/17 10:00 PL: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 D: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Köln 10:00 D: Aareal Bank Hauptversammlung, Wiesbaden 10:00 D: SÜSS MicroTec Hauptversammlung, München 10:00 L: Senvion Hauptversammlung, Luxemburg 10:00 D: Kuka Hauptversammlung, Augsburg 10:00 D: Zalando Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: GFT Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Zooplus Hauptversammlung, München 10:00 D: Cewe Stiftung Hauptversammlung, Oldenburg 11:00 D: Tom Tailor Hauptversammlung, Hamburg 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 04/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 05/17 (vorab) 11:00 I: Verbraucherpreise 05/17 (vorab) 12:00 P: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 15:00 B: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 05717 20:00 USA: Fed Beige Book 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise Q2-zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW-Konjunkturbarometer D: Capital Stage Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Neue Modelle der internationalen Zusammenarbeit- Veranstaltung des Civilizations Research Institute (DOC) Es soll ein transnationales Infrastrukturnetzwerk geschaffen werden, dass Asien, Afrika und Europa miteinander verbindet, um einen zusammenhängenden Wirtschaftsraum für mehr als 60 Länder zu schaffen. (DOC Research Institute), Berlin 12:00 B: EU-Antibetrugsbehörde Olaf stellt Jahresbericht 2016 vor 15:30 D: Pk ifo-Institut zum Thema "Wirtschaftliche Ungleichheit: Empirischer Befund und wirtschaftliche Konsequenzen" u.a. mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Dresden D: "Facebook Loft" mit Workshops für Journalisten zu Produkten von Facebook (u.a. auch Instagram) (bis 01.06.), Köln

