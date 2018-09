WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. September 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Sonntag,

den 30. September:

MONTAG, DEN 17. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 S: Hennes & Mauritz Q3 Umsatz

15:00 CH: Novartis Business Update Call

22:00 USA: Oracle Q1-Zahlen

22:15 USA: FedEx Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 I: Handelsbilanz 07/18

11:00 EU: Verbraucherpreise 08/18

12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 09/18

14:30 USA: Empire State Index 09/18

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Pk Nestlé Wagner zu Investitionen in seine Anlagen.



Der

Lebensmittelkonzern will mit den Erweiterungen seinen Standort mit

rund 2000 Mitarbeitern stärken. Mit dem Vorsitzenden der

Geschäftsführung, Thomas Göbel.

10:00 D: Ifo Institut stellt Studie zur Reform der Grundsteuer vor

Bis Ende nächsten Jahres muss die vom Bundesverfassungsgericht

angeordnete Reform der Grundsteuer stehen u.a. mit ifo-Präsident

Clemens Fuest, München

10:00 D: Fortsetzung Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Volkswagen AG

Braunschweig

10:00 D: Deutscher Derivate Tag u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies

11:00 D: Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Coeure am Deutschen Institut für

Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin

D: 1. Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der Druckindustrie

A: Informelles Treffen der Energieminister der EU (bis 18.09.), Wien

HINWEIS

J: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 18. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

10:45 D: Osram Opto Semiconductor Market and Technology Day

11:00 D: Stihl Jahreszahlen

13:00 USA: General Mills Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitskosten Q2/18

09:15 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi bei einer Veranstaltung

der L'Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (ACPR), Paris

10:00 I: Industrieaufträge 07/18

14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid

16:00 USA: NAHB-Index 09/18

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Branchen-Pk vor weltgrößter Fotomesse photokina - mit

Photoindustrie-Verband (PIV). PIV präsentiert Marktzahlen und

Prognosen sowie eine Verbraucherstudie vor Beginn der photokina

(26. bis 29.9.), Köln

11:00 F: OECD stellt Studie zu CO2-Preisen durch Steuern und

Emissionshandel vor. Die Studie zeigt, welche Aufschläge Staaten

für CO2 erheben.

13:00 D: Shell eröffnet erste öffentliche LNG-Markentankstelle in Deutschland

LNG (Liquefied Natural Gas) ist für die Betreiber von Lkw-Flotten

immer mehr von Interesse, weil es im Vergleich mit Diesel zu

Kostenvorteilen führen kann und weil es als umweltfreundlicher gilt.

Hamburg

17:30 D: Center for Financial Studies (CFS) Kolloqium "Then and now: global

banks in the post-crisis era" mit James von Moltke, CFO Deutsche

Bank, Frankfurt

18:00 D: Fachkonferenz Süddeutsche Zeitung zu "Private Debt und Direct

Lending" (bis 19.09.) u.a. mit Stefan Hentschel, Evonik Industries

und Sebastian Schroff, Allianz Investment Management, Frankfurt

D: Tourismus-Fachmesse fvw Travel Expo (bis 19.09.), Düsseldorf

D: Beginn Eisenbahn-Messe Innotrans (bis 21.09.), Berlin

KR: Südkoreas Präsident Moon Jae In reist zum 3. Korea-Gipfel mit

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in diesem Jahr nach Pjöngjang

MITTWOCH, DEN 19. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GB: Kingfisher Halbjahreszahlen

08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 07/+08/18

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CH: Adecco Investor Day

GB: BT Group Business Update Call

TERMINE KONJUNKTUR

J: BoJ Zinsentscheid

D: ifo, Istat, KOF - gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone

01:50 J: Handelsbilanz 08/18

07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 09/18

10:00 EU: Leistungsbilanz 07/18

10:30 GB: Verbraucherpreise 08/18

10:30 GB: Erzeugerpreise 08/18

11:30 D: Anleihe

Laufzeit: 10 Jahre

Volumen: 3 Mrd EUR

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/18

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 08/18

15:00 EU: Begrüßungsrede von EZB-Präsident Draghi auf einer Veranstaltung

"Making Europe's Economic Union work" organisiert von Jacques Delors

Institute, Hertie School of Governance, Bertelsmann Stiftung in

Berlin

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Wissenschaftliche Festveranstaltung des ifo Institutes Dresden

anlässlich "25 Jahre ifo Dresden" u. a. mit Clemens Fuest, Chef des

Münchner ifo-Institutes, Dresden

10:00 D: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zum Zensus 2011

10:00 D: Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur

Allensbach-Umfrage "Generation Mitte" u.a. mit GDV-Präsident

Wolfgang Weiler und Allensbach-Geschäftsführerin Renate Köcher

10:30 D: Pk des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) zum Thema

"Konnektivität für Industrie 4.0", Stuttgart

11:00 D: Pk Aktienmarktprognose des Bankenverbandes VÖB mit Volkswirten

diverser Landesbanken, Frankfurt

14:00 D: Daimler nimmt neues Prüf- und Technologiezentrum in Betrieb; mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vorstandschef Dieter Zetsche,

Immendingen

D: 7. Frankfurter Aufsichtsratstag des Arbeitskreises deutscher

Aufsichtsrat (AdAR). Die Veranstaltung richtet sich an Aufsichtsräte

und Verwaltungsräte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

D: Fachkonferenz Süddeutsche Zeitung zu "Private Debt und Direct

Lending" (bis 19.09.), Frankfurt

D: Tourismus-Fachmesse fvw Travel Expo (bis 19.09.), Düsseldorf

D: Fortsetzung Eisenbahn-Messe Innotrans (bis 21.09.), Berlin

19:00 A: Vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg

Vor ihrem informellen Gipfel treffen sich Bundeskanzlerin Angela

Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs zu einem

Arbeitsessen.

DONNERSTAG, DEN 20. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Rocket Internet Q2-Zahlen (Call 8.15 h)

D: Schaeffler Capital Markets Day

D: Lanxess Analystentreffen

IRL: Ryanair Hauptversammlung

GB: GlaxoSmithKline Hauptversammlung

GB: Diageo Hauptversammlung

S: Securitas Investor Day

USA: Micron Technologies Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 09/18

09:30 CH: SNB Zinsentscheid

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 08/18

14:30 USA: Philly Fed Index 09/18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 B: Verbrauchervertrauen 09/18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 09/18 (vorläufig)

16:00 USA: Frühindikator 08/18

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/18

SONSTIGE TERMINE

09:30 A: Informeller EU-Gipfel in Salzburg

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und

Regierungschefs besprechen bei dem informellen Gipfel aktuelle

Themen, darunter mögliche Lösungen für die Flüchtlingskrise und den

Stand der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien.

09:45 D: Rede Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der Veranstaltung

"100 Jahre Umsatzsteuer in Deutschland", Berlin

10:30 D: Herbst-Pk des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Düsseldorf

12:00 D: Pk zur Cybersicherheitsmesse Command Control

u.a. mit Natalie Oropeza, IT-Sicherheitschefin bei Siemens

D: Eröffnung Digital Health Conference 2018 des Bitkom

+ 1200 Rede Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

13:00 D: Pk ifo-Präsident Clemens Fuest zu Digitalsteuer in der EU

Das ifo-Institut hat für die IHK München und Oberbayern ein

Gutachten dazu geschrieben.

D: 67. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) - Nutzfahrzeuge

(bis 27.09.), Hannover

D: Center for Financial Studies 4. Konferenz für Finanztechnologie

Fintech-Revolution

D: Fortsetzung Eisenbahn-Messe Innotrans (bis 21.09.), Berlin

D: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Chemiebranche

FREITAG, DEN 21. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHM OHNE ZEITANGABE

D: Vossloh Capital Markets Day

D: Deutsche Börse - Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

GB: GlaxoSmithKline Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 F: BIP Q2/18 (endgültig)

09:15 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/18 (1. Veröffentlichung)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Belgien, Kroatien, Lettland, Norwegen, Spanien

EU: Moody's Ratingergebnis Griechenland

EU: Fitch Ratingergebnis Norwegen

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Bundesbank-Konferenz "Finanzmärkte im Zeichen der geldpolitischen

Normalisierung" u.a. mit den Bundesbank-Vorständen Joachim

Wuermeling und Sabine Mauderer. Mitveranstalter der Konferenz ist

das "International Bankers Forum".

14:30 D: Wohnungsgipfel u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),

Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf

Scholz (SPD)

+ 1430 Presseunterrichtung u.a. Merkel/Seehofer/Scholz

MONTAG, DEN 24. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHM OHNE ZEITANGABE

CH: Lonza Group Capital Markets Day

B: Solvay Capital Markets Day

D: Deutsche Börse - Regeländerungen für Indizes MDAX, SDAX und TecDAX

sowie Indexänderungen werden wirksam.

Die Klassifizierung nach Technologie und Klassik wird aufgehoben.

Die Zahl der Werte im MDAX steigt von 50 auf 60 und im SDAX von 50

auf 70. Der TecDAX wird weiterhin aus 30 Unternehmen bestehen.

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 09/18

14:30 USA: CFNA-Index 08/18

15:00 B: Geschäftsklima 09/18

SONSTIGE TERMINE

D: BDI-Tag der deutschen Industrie (bis 25.09.), Berlin

HINWEIS

J / KR: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 25. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

F: Total Strategy & Outlook Presentation 2018 in New York

08:00 GB: United Utilities Pre-Close Trading Update

08:00 GB: Manchaster United Q4-Zahlen

08:00 GB: Thomas Cook Group Pre-Close Trading Update

17:00 CH: Roche Business Update Call

22:15 USA: Nike Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 F: Geschäftsklima 09/18

09:00 E: Erzeugerpreise 08/18

09:00 A: Industrieproduktion 07/18

09:00 A: BIP Q2/18 (endgültig)

15:00 USA: FHFA-Index 07/18

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 09/18

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Fortsetzung Tag der Deutschen Industrie (BDI) u.a. mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel, WTO-Generaldirektor Roberto Azevêdo,

BDI-Präsident Dieter Kempf und BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim

Lang, Berlin

HINWEIS

HK / KR: Feiertag, Börsen geschlossen

MITTWOCH, DEN 26. SEPTEMBER 2018

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 07+08/18

08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 08/18 (endgültig)

08:45 F: Verbrauchervertrauen 09/18

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 08/18

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid mit PK um 20.30 h FOMC-Chef Powell

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: GDV Versicherungstag 2018 "Wachstum versus Sicherheit: Wie viel

Regulierung braucht das Land?", Berlin

10:30 D: Pk Allianz zu weltweiter Vermögensstudie ("Global Wealth Report

2018") u.a. mit dem Chefvolkswirt des Versicherungskonzerns,

Michael Heise, Frankfurt

D: Deutsche Betriebswirtschafter-Tage (bis 27.09.) in Düsseldorf

Generalthema ist Unternehmensführung zwischen Marktdynamik,

Innovation und zunehmender Regulierung

Veranstalter: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

HINWEIS:

KR: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 27. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

D: Hella Q1-Zahlen

D: TUI Buchungs-Update

D: Hornbach Holding Halbjahreszahlen

GB: Halma Q1 Trading Update

S: Hennes & Mauritz 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 10/18

09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 09/18

10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 09/18

10:00 EU: Geldmenge M3 08/18

10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht

10:00 I: Verbrauchervertrauen 09/18

10:30 D: Verbrauchervertrauen Nordrhein-Westfalen 09/18

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 09/18

11:00 EU: Konjunkturklima-Indiktor 09/18

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 09/18

11:00 I: Erzeugerpreise 08/18

12:00 P: Verbrauchervertrauen 09/18

14:00 D: Verbraucherpreise 09/18 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 08/18 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/18 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/18

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/18 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/18

SONSTIGE TERMINE

D: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute stellen Herbstgutachten vor

10:00 D: Symposium "Ein Europa der Erneuerbaren Energien" anlässlich des

30-jährigen Jubiläums von Eurosolar, Berlin

10:00 D: AmCham Pk zu TOP50 US-Unternehmen und US-Handelspolitik, Frankfurt

FREITAG, DEN 28. SEPTEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Hella Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 18./19.9.2018

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/18

08:45 F: Verbraucherpreise 09/18 (vorläufig)

09:00 E: BIP Q2/18 (endgültig)

09:00 E: Verbraucherpreise 09/18 (vorläufig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 09/18

10:30 P: Verbraucherpreise 0)/18 (vorläufig)

10:30 GB: BIP Q2/18 (endgültig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 09/18 (vorab)

11:00 GR: Einzelhandelsumsatz 07/18

11:00 I: Verbrauchepreise 09/18 (vorläufig)

12:00 P: Industrieproduktion 08/18

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 08/18

15:45 USA: Chicago PMI 09/18

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/18 (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: Moody's Ratingergebnis Bulgarien

EU: Fitch Ratingergebnis Luxemburg

EU: DBRS Ratingergebnis Spanien

SONSTIGE TEMRINE

09:00 D: BGH verhandelt über Fiskalerbschaften: Haften die Bundesländer für

Wohngeldschulden?, Karlrsuhe

TR: Staatsbesuch des türkischen Staatspräsidenten

Recep Tayyip Erdogan (bis 29.09.)

SONNTAG, DEN 30. SEPTEMBER 2018

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: PMI Dienste 09/18

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/18

