WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. März 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 F: Safran Jahreszahlen 07:00 D: BASF Jahreszahlen 07:30 D: Rhön-Klinikum Vorläufige Jahreszahlen 08:00 GB: International Airlines Group (IAG) Jahreszahlen 08:00 GB: Royal Bank of Scotland Group Jahreszahlen 08:45 F: Verbrauchervertrauen 02/17 11:00 I: Geschäftsklimaindex 02/17 11:00 I: Verbrauchervertrauen 02/17 09:30 GB: Standard Chartered Jahreszahlen 12:45 USA: Foot Locker Q4-Zahlen 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/17 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Volkswagen AR-Sitzung D: Borussia Dortmund Halbjahreszahlen GB: Pearson Group Jahreszahlen DK: Carlsberg Jahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Ungarn EU: Moody's Ratingergebnis Österreich, Deutschland, Griechenland, Litauen EU: Fitch Ratingergebnis Griechenland EU: DBRS Ratingergebnis Belgien, Irland

----------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 F: Dassault Aviation Umsatz Jahr 2016 09:00 E: Verbraucherpreise 02/17 (vorläufig) 10:00 EU: EZB Geldmenge M3 01/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/17 (endgültig) 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 02/17 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/17 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pk zur Vorstellung der Marktstatistik für den deutschen Beteiligungskapitalmarkt 2016 und Ausblick auf das Jahr 2017 Mit Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), sowie den beiden BVK-Vorstandssprechern Joachim von Ribbentrop und Wilken von Hodenberg.



10:00 B: Treffen der EU-Energieminister E: Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 02.03.), Barcelona 08.30 h Sony Mobile 14.00 h Deutsche Telekom 18.00 h Auftritt Netflix-Chef Reed Hastings

----------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Industrieproduktion 01/17 06:45 CH: Oerlikon Jahreszahlen 07:00 CH: Georg Fischer Jahreszahlen 07:00 D: Hochtief Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:30 D: Salzgitter Jahreszahlen 07:30 A: Erste Group Bank Jahreszahlen 08:00 NL: Steinhoff Q1-Zahlen 08:45 F: Privater Verbrauch 01/17 08:45 F: Verbraucherpreise 02/17 (vorläufig) 08:45 F: BIP Q4/16 (endgültig) 09:00 A: BIP Q4/16 (endgültig9 10:00 CH: Novartis Hauptversammlung 11:00 I: Verbraucherpreise 02/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q4/16 (endgültig) 15:00 USA: Case-Shiller-Index 12/16 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 02/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: EVN Q1-Zahlen D: DIW-Konjunkturbarometer D: SAP Geschäftsbericht 2016 D: RIB Software vorläufige Jahreszahlen D: ElringKlinger Jahreszahlen E: ACS Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Bilanz-Pk Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Frankfurt 11:00 LU: EU-Gericht entscheidet über Rechtmäßigkeit europäischer Zölle auf chinesische Solarpaneele E: Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 02.03.), Barcelona

----------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 USA: Rede von Fed's Bullart in Washington 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 06:00 CH: Sulzer Jahreszahlen 06:45 CH: Kuehne & Nagel Jahreszahlen 07:00 NL: Ahold Delhaize Jahreszahlen 07:00 D: Klöckner & Co Jahreszahlen 07:30 D: Rheinmetall Jahreszahlen 08:00 D: Zalando Jahreszahlen (9.00 h Call) 08:00 GB: Admiral Jahreszahlen 08:30 F: Areva Jahreszahlen 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 02/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 02/17 10:00 D: Verbraucherpreise Bayern, Hessen, Brandenburg 02/17 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 10:00 I: BIP 2016 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 02/17 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 3 Mrd EUR Laufzeit: 10 Jahre 12:00 P: BIP Q4/16 (endgültig) 13:00 USA: Best Buy Q4-Zahlen 14:00 D: Verbraucherpreise 02/17 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/17 16:00 USA: Bauausgaben 01/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Dallas 20:00 USA: Fed Beige Book

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Nordex Jahreszahlen (endgültig) F: Suez Environnement Jahreszahlen F: Eurotunnel Jahreszahlen I: ENI Jahreszahlen I: Luxottica Jahreszahlen IRL: CRH Jahreszahlen USA: Mylan Q4-Zahlen USA: Pkw-Absatz 02/17

SONSTIGE TERMINE 11:00 D: BITKOM Pressekonferenz: "3D-Druck für den Hausgebrauch - was wünschen sich die Bundesbürger?", Berlin 11:30 D: Jahres-Pk des Verbandes der Kunststoffverarbeitenden Industrie Rückblick auf 2016 und Ausblick auf das laufende Jahr, Frankfurt D: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die deutsche Textil- und Modeindustrie. Die IG Metall fordert u.a. mehr Geld für die rund 100 000 Beschäftigten sowie Verbesserungen bei der Altersteilzeit. GB: Weitere Beratungen im britischen Oberhaus über das Brexit-Gesetz am späten Nachmittag. Die Beratungen im Parlament sollen am 7. März abgeschlossen sein. E: Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 02.03.), Barcelona

HINWEIS KR: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 2. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 B: Anheuser-Busch Inbev Q4-Zahlen 07:00 CH: Adecco Q4-Zahlen (11.00 h Call) 07:00 CH: Panalpina Jahreszahlen 07:00 D: Evonik Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:00 D: Kion Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Deutsche Telekom Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: GFT vorläufige Jahreszahlen 07:00 F: LafargeHolcim Jahreszahlen 07:45 CH: BIP Q4/16 07:30 D: Krones vorläufige Jahreszahlen 08:30 D: Continental Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Call) 09:00 E: BIP Q4/16 (endgültig) 10:00 D: Aurubis Hauptversammlung, Hamburg 11:00 EU: Erzeugerpreise 01/17 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 01/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/17 (vorab) 13:30 USA: Abercrombie & Fitch Q4-Zahlen 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:15 USA: Costco Wholesale Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: KBA / VdIK / VDA Kfz-Neuzulassungen 02/17 F: Engie Jahreszahlen I: Geox Jahreszahlen USA: Autodesk Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 08:00 D: Fortsetzung des Untreue-Prozesses gegen einen Ex-SachsenLB-Manager 08:30 D: Pk Deutsches Aktieninstitut zu den Brexit-Verhandlungen und Folgen für den Kapitalmarkt, Frankfurt 09:30 LU: EuGH urteilt über zulässige Kosten für eine Servicenummer 10:00 D: Pk Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) zur Studie zur Kostensenkung durch Speicher und andere Flexibilitätstechnologien bei Energiewende 10:00 D: Pk Reiseverbände zu Ergebnissen und Trends des deutschen Urlaubs- und Geschäftsreisemarkts 2016 / 2017 10:00 D: LBBW - Jahreszahlen 11:00 D: Jahres-Pk Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) 11:00 D: Jahrespressekonferenz der Debeka-Versicherungsgruppe 11:00 D: Bilanz-Pk der Sparda-Bank Südwest eG 11:00 D: Bilanz-Pressegespräch Motel One Group 11:30 D: Pk von Bitkom und Zentralverband des Deutschen Handwerks zur Digitalisierung des Handwerks E: Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 02.03.), Barcelona -----------------------------------------------------------------------------

