WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. März 2017

^ ----------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Rational Jahreszahlen (15.00 h Call) 07:25 D: United Internet Jahreszahlen (10.30 Webcast) 07:30 D: Zooplus Jahreszahlen 07:30 D: Pfeiffer Vacuum Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Krones Jahreszahlen 07:30 D: Vossloh Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 D: GfK-Konsumklima 04/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 02/17 08:00 D: Leoni Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:45 F: Geschäftsklima 03/17 10:00 EU: EZB-Wirtschaftsbericht 10:00 D: Rheinmetall Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:00 D: Postbank Jahreszahlen 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 02/17 10:30 CH: Givaudan Hauptversammlung 10:30 D: Helaba Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Deutsche Bahn Bilanz-Pk, Berlin 13:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen in Washington 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/17 15:00 B: Geschäftsklima 03/17 15:45 EU: Rede von EZB's Lautenschläger in Wien 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/17 (vorab) 17:30 USA: Rede von Fed's Kashkari in Washington

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/17 D: Aumann Ende der Zeichnungsfrist D: Cewe Stiftung Bilanz-Pk, Frankfurt/M.



D: Drillisch Geschäftsbericht D: Hornbach Holding Trading Statement 2016 D: CTS Eventim Jahreszahlen (endgültig) D: TAG Immobilien Jahreszahlen D: Freenet Geschäftsbericht D: Continental Geschäftsbericht D: Commerzbank Geschäftsbericht D: Frosta Jahreszahlen D: Delticom Jahreszahlen D: Berentzen Geschäftsbericht D: Medigene Geschäftsbericht GB: Next Jahreszahlen I: Telecom Italia Jahreszahlen (endgültig) USA: Micron Technology Q2-Zahlen USA: GameStop Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie zu aktuellen Themen und Branchenzahlen 13:00 D: Beratungsunternehmen hkp-Group zur Vorstandsvergütung der Dax-Konzerne im Jahr 2016 CH: Baselworld (bis 30.03.) - Weltmesse für Uhren und Schmuck CHN: Asiatisches Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao. Es ist das asiatische Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos. D: Fortsetzung IT-Messe CeBIT (bis 24.03.), Hannover USA: Abstimmung im Repräsentantenhaus über Trumps Gesundheitsreform

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 24. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (vorläufig) 07:15 CH: Credit Suisse Geschäftsbericht 2016 07:30 D: Salzgitter Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Bauhauptgewerbe 01/17 08:45 F: BIP Q4/17 (endgültig) 09:00 D: Aumann Erstnotiz Frankfurt 09:00 A: Industrieproduktion 01/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17 (1. Veröffentlichung) 13:00 USA: Rede von Fed's Evans in Washington 14:05 USA: Rede von Fed's Bullard in Memphis 13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 02/17 14:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (vorab) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 02/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Hapag-Lloyd Jahreszahlen (endgültig) D: Adler Real Estate Jahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Kroatien, Litauen EU: Moody's Ratingergebnis Zypern, Dänemark EU: DBRS Ratingergebnis Luxemburg

SONSTIGE TERMINE D: Abschluss IT-Messe CeBIT - 10:00 h Abschluss-Pk Deutsche Messe

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 27. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Ströer Jahreszahlen 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 03/17 10:00 EU: EZB Geldmenge M3 02/17 10:00 I: Verbrauchervertrauen 03/17 10:00 D: Indus Holding Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:30 D: Hapag-Lloyd Bilanz-Pk, Hamburg 11:00 D: Knorr-Bremse Bilanz-Pk, München 13:00 D: Lufthansa Pk Kooperation mit aiatischer Fluggesellschaft, Frankfurt 19:15 USA: Rede von Fed's Evans in Madrid 19:15 EU: Rede von EZB's Praet in Madrid

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Salzgitter Analystentreffen D: Cancom Jahreszahlen (endgültig) D: IBU-tec advanced materials AG Ende der Zeichnungsfrist

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Kongress auto motor sport mit Daimler-Chef Dieter Zetsche und BMW- Chef Harald Krüger. Thema des Kongresses ist unter anderem künstliche Intelligenz, Stuttgart 10:00 D: Verkehrsforum der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände zu Belastungen für den Luftverkehrsstandort Hessen u.a. mit Condor-Chef Ralf Teckentrup und Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister, Frankfurt 10:30 D: Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Präsentation der Studienergebnisse "Ruhestand 2040 - So blicken die künftigen Rentnerinnen und Rentner auf das Alter", Berlin 11:00 D: Jahres-Pk EZB-Bankenaufsicht mit der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Danièle Nouy, und der Vize-Chefin Sabine Lautenschläger, Frankfurt

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 28. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 USA: Rede von Fed's Kaplan in Texas 07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Evotec Jahreszahlen 08:00 GB: Thomas Cook Pre-close Trading Update 11:30 D: Anleihen Volumen: 4 Mrd EUR Laufzeit: 2 Jahre 14:00 HU: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/17 (vorläufig) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/17 (vorläufig) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/17 18:45 USA: Rede von Fed's George in Midwest City

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: EnBW Jahreszahlen (10.30 h Pk) D: Bertelsmann Jahreszahlen D: RWE Capital Market Day D: Comdirect Geschäftsbericht 2016 D: Tom Tailor Jahreszahlen (endgültig) GB: Wolseley Halbjahreszahlen GB: Carnival Q1-Zahlen GB: United Utilities Pre-close Trading Update

SONSTIGE TERMINE 09:30 LU: EuGH-Urteil zur Klage des russischen Staatskonzerns Rosneft gegen Ukraine-Sanktionen 10:30 D: Pk des Bundesverbandes E-Commerce zur Studie "B2B-Onlinehandel in Deutschland 2016/2017", Düsseldorf GB: Neue 12-eckige Ein-Pfund-Münze wird in Großbritannien eingeführt

------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 29. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Einzelhandelsumsatz 02/17 07:00 D: Grammer AG Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Scout24 Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Stada Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:00 D: Tui Pre-Close Trading Update 08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/17 10:00 D: KfW Bankengruppe Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: BSH Hausgeräte Jahres-Pk, München 10:00 D: Daimler Hauptversammlung, Berlin 10:30 D: Solarworld Bilanz-Pk, Bonn 10:30 D: Lechwerke AG (RWE-Tochter) Bilanz-Pk, München 10:30 D: Tesa Jahres-Pk, Norderstedt 11:00 D: Lufthansa Cargo Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: BBBank Bilanz-Pk, Karlsruhe 11:00 D: Leifheit Telefon Bilanz-Pk 14:15 CH: Zurich Insurance Group Hauptversammlung, Zürich 15:20 USA: Rede von Fed's Evans in Frankfurt 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:30 USA: Rede von Fed's Rosengren in Boston 19:15 USA: Rede von Fed's Williams in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW-Konjunkturbarometer S: Ericsson Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Berliner Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen beschäftigt Bundesgerichtshof (BGH) 11:00 D: Eröffnung einer neuen Chemieanlage der Firma CRI Catalyst Leuna GmbH u.a. mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) 13:00 GB: Britische Premierministerin Theresa May verkündet offiziell den Austritt Großbritanniens aus der EU. Mit der Erklärung kommt der voraussichtlich zweijähriger Prozess des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs in Gang. Die EU will dazu am 29. April eine Gipfelkonferenz organisieren. VAE: Gipfeltreffen der Arabischen Liga. Die Monarchen und Staatschefs der Arabischen Liga kommen in Jordanien zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Zu den Themen gehört voraussichtlich die Entwicklung im Syrienkrieg.

------------------------------------------------------------------------------

