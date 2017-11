WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. November 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 27. November:

^ ------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 A: Raiffeisen Bank Q3-Zahlen 07:00 D: RWE Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Patrizia Immobilien Q3-Zahlen 07:00 D: Bilfinger Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Deutsche Wohnen Q3-Zahlen 07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 D: Indus Holding Q3-Zahlen 07:00 D: Bauer AG Q3-Zahlen 07:00 D: windeln.



de Q3-Zahlen 07:00 F: Alstom Halbjahreszahlen 07:30 D: HHLA Q3-Zahlen 07:30 D: MLP Q3-Zahlen 07:30 D: United Internet 9Monatszahlen 07:30 D: Salzgitter Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Nordex Q3-Zahlen 07:30 D: Infineon Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: Henkel Q3-Zahlen (10.30 h Call) 08:00 D: Adler Real Estate Q3-Zahlen 08:00 D: Hapag-Lloyd Q3-Zahlen 08:00 GB: Vodafone Halbjahreszahlen 09:00 D: Biotest Q3-Zahlen 12:00 USA: Home Depot Q3-Zahlen 17:30 F: EDF Q3 Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Borussia Dortmund Q1-Zahlen (endgültig) D: OHB System Q3-Zahlen D: LPkF Q3-Zahlen D: Delticom Q3-Zahlen D: Manz Q3-Zahlen D: Viscom Q3-Zahlen D: Drillisch Q3-Zahlen D: Wüstenrot & Württembergische Q3-Zahlen D: Scout24 Capital Markets Day E: ACS Q3-Zahlen F: Axa Investor Day F: Vinci Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/17 08:00 D: BIP Q3/17 (vorläufig) 08:00 D: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 08:00 D: Insolvenzen 08/17 08:30 NL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 HU: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig) 09:05 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede EZB-Konferenz 10:00 PL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 10:30 GB: Verbraucherpreise 10/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 10/17 11:00 EU: Industrieproduktion 09/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/17 11:00 GR: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung) 11:00 I: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 12:00 PL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 14:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede in Louisville 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/17 19:05 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Montgomery

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 11/17

SONSTIGE TERMINE D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt 09:00 D: EZB-Konferenz "Communications Challenges for Policy Effectiveness" (bis 15. Nov.) u.a. EZB-Direktoriumsmitglied Lautenschläger, EZB-Aufsichtsratschefin Nouy, Fed-Präsidenten von Chicago, Evans, EZB-Präsident Draghi, Fed-Präsidentin Yellen, Gouverneur der Bank von England, Carney, und dem Gouverneur der Bank von Japan, Kuroda 10:30 D: Pk zum LBBW-Kapitalmarktausblick 2018, Stuttgart Der Chefvolkswirt der Landesbank, Uwe Burkert, legt die Prognosen für die wichtigsten Wirtschafts- und Kapitalmärkte und einen Immobilienindex vor. GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA) D: 20. Euro Finance Week (bis 17.11.), Frankfurt D: Fachmesse "Gefahrengut & Gefahrstoff - Transport - Logistik - Sicherheit" (bis 16.11.). Mit der neuen Messe wird eine Branchenplattform für Anbieter und Anwender von Produktion und Leistungen rund um Transport, Logistik und Sicherheit geschaffen. EU: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten (bis 15.11.), Brüssel

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 A: Lenzing Q3-Zahlen 07:00 CH: Baloise Q3-Zahlen 07:00 D: K+S Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Lanxess Q3-Zahlen 07:00 D: ADO Properties Q3-Zahlen 07:15 CH: Zurich Insurance Press Release zum IR-Day 07:30 D: Zooplus 9Monatszahlen 07:30 D: Wirecard Q3-Zahlen 07:30 D: Sixt Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 A: Österreichische Post Q3-Zahlen 08:00 A: Mayr-Melnhof Q3-Zahlen 08:00 D: Leoni Q3-Zahlen 12:30 USA: Target Q3-Zahlen 18:00 D: Deutsche Euroshop Q3-Zahlen 18:00 E: NH Hotels Q3-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CH: Zurich Insurance Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 05:30 J: Industrieproduktion 09/17 (endgültig) 08:00 D: Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe 09/17 08:45 F: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 09:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede UBS European Conference in London 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 09/17 11:00 EU: Handelsbilanz 09/17 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/17 14:30 USA: Realeinkommen 10/17 14:30 USA: Empire State Index 11/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/17 15:00 B: Handelsbilanz 09/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt 10:00 D: Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 11:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarkprognose mit Volkswirten diverser Landesbanken und der Dekabank, Frankfurt 14:00 D: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Aktionärsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss zur Metro-Aufspaltung, Düsseldorf 18:30 D: Executive Dinner zu "Angesichts von Brexit und transatlantischen Beziehungen: Die EU im Wandel" mit dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht, Paul Kirchhof, Frankfurt D: Deutscher Handelskongress (bis 16.11.), Berlin B: EU-Ministertreffen zur Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts

------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Sodexo Jahreszahlen 07:30 D: VTG Q3-Zahlen 07:30 F: Bouygues 9Monatszahlen 08:00 A: Semperit Q3-Zahlen 08:00 A: Uniqa Q3-Zahlen 08:00 GB: British Land Company Halbjahreszahlen 08:00 GB: Royal Mail Halbjahreszahlen 09:30 D: BayernLB 9Monatszahlen 13:00 USA: Wal-Mart Q3-Zahlen 18:00 F: Vivendi Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GB: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 10/17 GB: Prudential Investor Day GB: BHP Billiton Hauptversammlung USA: Coca-Cola Investor Day 2017

TERMINE KONJUNKTUR 07:30 F: Arbeitslosenquote Q3/17 08:00 D: Erwerbstätigkeit Q3/17 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 10/17 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly-Fed-Index 11/17 15:10 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland- Mester, hält Rede in Washington 15:15 USA: Industrieproduktion 10/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt weitere Klagen gegen die geplante Elbvertiefung (bis 17.11.), Leipzig D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt B: Treffen der EU-Außenminister D: 26. Forum deutscher Wirtschaftsförderer (bis 17.11.), Berlin Jahreskongress des Deutschen Verbandes der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften D: Start der Tarifverhandlungen für die 700 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW

------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 L: Grand City Properties Q3-Zahlen 11:00 D: WCM ao Hauptversammlung, Berlin

TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 09/17 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Niederlande, Schweiz EU: Moody's Ratingergebnis Zypern, Dänemark, Lettland

SONSTIGE TERMINE D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt D: European Banking Congress u.a. mit EZB-Präsident Draghi, CEO Deutsche Bank Cryan, CEO Commerzbank Zielke, Frankfurt B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen D: Abschluss der Weltklimakonferenz, Bonn

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Julius Bär Interim Management Statement

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Palo Alto Networks Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 10/17 08:00 D: Erzeugerpreise 10/17 14:00 PL: Industrieproduktion 10/17 14:00 PL: Einzelhandelsumsatz 10/17 16:00 USA: Frühindikator 10/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Kongress der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu Energiewendegipfel in Zeiten von Koalitionsverhandlungen. (bis 21.11.) Mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), Vattenfallvorsitzender Tuomo Hatakka 10:00 D: 5. Zeit-Kongress Logistik und Mobilität zum Auftakt der Messe Hypermotion, Frankfurt Themen: Digitalisierung, Disruption, Dekarbonisierung 11:00 D: Mediamarkt-Saturn: Erstes virtuelles Einkaufserlebnis für Elektronik ie Mediamarkt-Saturn-Gruppe informiert bei einem Pressegespräch über ihr neues Projekt "Virtual SATURN". Kunden sollen künftig Techniktrends in virtueller Realität ausprobieren und einkaufen können. 13:00 D: Generalversammlung des Wirtschaftsbeirates Bayern Hauptredner sind BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Seehofer will über Deutschland nach der Bundestagswahl sprechen, Reithofer über den Wirtschaftsstandort Deutschland. 15:30 D: ZEIT-Gespräch "Geld & Wirtschaft", u.a. mit der Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht D: Sitzung des BER-Sonderausschusses, Potsdam B: EU-Staaten entscheiden über den künftigen Standort von EU- Agenturen Die Arzneimittelagentur EMA und die Bankenaufsichtsbehörde EBA sollen wegen des Brexits aus London wegverlegt werden. Neben Deutschland bewerben sich auch fast alle anderen Länder als Standorte

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 D: Vapiano Q3-zahlen 08:00 D: Helaba Q3-Zahlen (9.00 h Call) 08:00 GB: Easyjet Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q3 Trading Update 08:00 IRL: CRH Q3 Trading Update 22:05 USA: Hewlett Packard Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Rheinmetall Capital Markets Day (bis 22.11.17) D: Innogy Investor Day D: Münchener Rück Investor Day I: Enel Capital Markets Day GB: Sage Jahreszahlen N: Novo Nordisk Capital Markets Day USA: Salesforce.com Q3-Zahlen USA: Dollar Tree Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: All Industry Activity Index 09/17 10:00 E: Handelsbilanz 09/17 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 10/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Aviation Symposium auf der Messe Hypermotion, Frankfurt mit Airline-Vertretern von Eurowoings, Air Berlin, Lufthansa und Tuifly 09.30 D: 5. Denkanstoß der ING-DiBa zu Trends und Perspektiven des Immobilienmarktes sowie zu Entwicklungen auf dem Bankenmarkt u.a. mit Peer Steinbrück, Bundesminister a.D., Mainz D: 9. VDI-Tagung "Der Fahrer im 21. Jahrhundert 2017" (bis 22.11.), Braunschweig Erörtert wird, woran Ingenieure und Psychologen aus Automobilindustrie, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich aktuell arbeiten

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GB: Thomas Cook Jahreszahlen 10:00 D: TLG Immobilien ao Hauptversammlung 10:00 E: Endesa Update Strategieplan

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Rheinmetall Capital Markets Day (bis 22.11.17) D: CTS Eventim Q3-Zahlen D: Tele Columbus Q3-Zahlen D: Varta Q3-Zahlen GB: Royal Unibrew Q3-Zahlen USA: Deere & Co Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 12:00 EU: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Konjunktur-Gutachten für 2018 13:30 GB: Britischer Finanzminister Philip Hammond legt Zahlen zum Haushalt vor 14:30 EU: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/17 (vorläufig) 14:30 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/17 (endgültig) 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/17 (vorab) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.11.17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2018 mit Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, und Stefan Schneider, Chief German Economist Deutsche Bank Research 10:30 D: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) 12:00 D: Jahres-Konferenz der Europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, Ffm.

------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: KWS Saat Q1-Zahlen 07:30 F: Remy Cointreau Halbjahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Jahreszahlen 08:00 GB: Centrica Q3 Trading Update 08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen 10/17

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: CA Immo Q3-Zahlen A: Schoeller-Bleckmann Q3-Zahlen GB: HSBC Healthcare Conference u.a. mit Qiagen, Novo Nordisk

TERMINE KONJUNKTUR 00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/17 08:00 D: BIP Q3/17 (endgültig) 08:00 D: Im- und Exporte Q3/17 08:45 F: Geschäftsklima 11/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 10:30 GB: BIp Q3717 (endgültig) 15:00 B: Geschäftsklima 11/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Präsentation des Sondergutachtens des Sachverständigenrates für Umweltfragen zum Klimaschutz im Verkehrssektor, Berlin 11:00 D: Kolloquium des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte: "Wege zu einem stabilen Finanzsytem" auf Einladung der Deutschen Bundesbank, u.a. mit den Bundesbank-Vorständen Carl-Ludwig Thiele und Andreas Dombret, Frankfurt 12:00 D: Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall wegen geplanter Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata, Andernach

HINWEIS J/ USA: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. NOVEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 11/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 10/17 USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr / Anleihenmarkt bis 20.00 Uhr

SONSTIGE TERMINE D: "Euroconstruct"-Konferenz zur Baukonjunktur in Europa mit Beteiligung ifo-Institut, München

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 D: Borussia Dortmund Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17) D: Delivery Hero Q3-Zahlen L: Aroundtown Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 10:00 I: Verbrauchervertrauen 11/17 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE 13:00 D: Veranstaltung "Durchsetzung des Verbraucherrechts - Initiativen aus Brüssel und Berlin" der Europäischen Kommission und der Verbraucherzentrale Bundesverband EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel ------------------------------------------------------------------------------- °

