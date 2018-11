WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. November 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag,

den 26. November:

^

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 13. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 CH: Ceva Logistics Q3-Zahlen

07:00 CH: PSP Swiss Property 9Monatszahlen

07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 10/18

07:00 D: Grammer Q3-Zahlen

07:00 D: Bauer 9Monatszahlen

07:00 D: 1&1 Drillisch Q3-Zahlen

07:00 D: Cewe Stiftung Q3-Zahlen

07:00 D: Evotec Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 D: Innogy Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h)

07:00 D: Tom Tailor Q3-Zahlen

07:00 D: United Internet Q3-Zahlen

07:00 D: Ströer Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:15 D: HelloFresh Q3-Zahlen

07:30 D: Medigene 9Monatszaheln

07:30 D: VTG Q3-Zahlen

07:30 D: HHLA Q3-Zahlen

07:30 D: Uniper 9Monatszahlen (Call 11.00 h)

07:30 D: Jenoptik 9Monatszahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Nordex Q3-Zahlen

07:30 D: Bayer Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h)

07:30 D: Bilfinger Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

08:00 D: OHB 9Monatszahlen

08:00 GB: Vodafone Halbjahreszahlen

15:00 USA: Home Depot Q3-Zahlen

18:00 F: EDF 9Monatsumsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Wüstenrot & Württembergische Q3-Zahlen

D: Nemetschek Capital Markets Day

FIN: Fortum Capital Markets Day

GB: Prudential Investor Meeting

I: Mediaset 9Monatszahlen

NL: Ahold Delhaize Capital Markets Day

NL: Akzo Nobel ao Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook)

durch die Internationale Energie-Agentur (IEA)

I: Frist für Überarbeitung des italienischen Haushaltsentwurfs läuft

aus.



Die EU-Kommission hatte den Entwurf zurückgewiesen, weil die

Schuldenpläne der populistischen Regierung in Rom grob gegen die

Stabilitätskriterien der Eurozone verstoßen.

08:00 D: Verbraucherpreise 10718 (endgültig)

08:00 D: Insolvenzen 08/18

08:00 D: Erwerbstätigkeit Q3/18

10:00 D: Bitkom Telefon-Pk zu "Blockchain - Wo steht die deutsche Wirtschaft?"

10:00 D: Pk DZ Bank: Konjunkturausblick 2019 mit Chefvolkswirt Stefan

Bielmeier und Chefanlagestratege Christian Kahler, Frankfurt

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 10/18

10:30 D: LBBW Pressegespräch zum Kapitalmarktausblick 2019 mit Chefvolkswirt

Uwe Burkert und Leiter Research Rolf Schäffer, Stuttgart

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/18

12:00 P: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

14:00 PL: Handelsbilanz 09/18

15:00 F: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht im EU-Parlament zur Zukunft

Europas, Straßburg

15:30 EU: EU-Kommission berät voraussichtlich über eine mögliche Visapflicht

für Briten nach dem Brexit

SONSTIGE TERMINE

D: Fortsetzung 12. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin

(bis 14.11.)

09:00 D: Deutsch-Marokkanisches Wirtschaftsforum vom Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Euro-Mediterran-Arabischen

Länderverein (EMA e.V.), Berlin

11:00 D: Pk Creditreform zum "Schuldneratlas Deutschland 2018", Düsseldorf

13:00 D: "Batteries and Fuel Cells - from Raw Material to Recycling" Konferenz

Ulm ElektroChemical Talks (UECT), Ulm

13:00 D: Urteil im Rechtsstreit um Unterlassungsansprüche gegen das

Online-Bewertungsportal Yelp. Drei Fitnessstudios klagen wegen

schlechter Bewertungen auf Unterlassung.

GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook)

durch die Internationale Energie-Agentur (IEA)

D: Fachmesse EuroTier (bis 16.11.), Hannover

Die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende EuroTier in Hannover gilt

als die weltgrößte Fachausstellung für Tierhaltung und -management

und wird seit 1993 von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

(DLG) ausgerichtet.

D: LBS stellt neuen Immobilienatlas für Schleswig-Holstein vor, Kiel

D: Electronica (bis 16.11.), München

Internationale Messe für Komponenten, Systeme und Anwendungen der

Elektronik

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 14. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 CH: Baloise Q3 Statement

07:00 D: RWE Q3-Zahlen

07:00 D: Leoni Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 D: Merck KGaA Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 NL: Shop Apotheke Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 D: Deutsche Wohnen Q3-Zahlen

07:00 L: Corestate Capital Q3-Zahlen

07:30 D: Zooplus Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 D: Bechtle Q3-Zahlen

07:30 D: Wirecard Q3-Zahlen (endgültig)

(Call 13.00 h)

07:30 D: Linde Q3-Zahlen

07:30 D: Adler Real Estate Q3-Zahlen

07:30 D: Indus Holding Q3-Zahlen

07:30 D: Salzgitter Q3-Zahlen

07:30 D: MLP Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Sixt Leasing Q3-Zahlen

07:30 A: Raiffeisen International Q3-Zahlen

07:30 D: Eon Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:30 F: Alstom Halbjahreszahlen

08:00 DK: A.P. Moller-Maersk Q3-Zahlen

09:00 D: BMW Absatz 10/18

10:00 D: Philip Morris Pk zu Zahlen und Daten von IQOS

18:00 D: Deutsche Euroshop Q3-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Borussia Dortmund Q1-Zahlen

D: Tele Columbus Q3-Zahlen

D: Leifheit Q3-Zahlen

D: Biotest Q3-Zahlen

D: Patrizia Immobilien Q3-Zahlen

D: ProSiebenSat.1 Capital Markets Day

E: ACS Q3-Zahlen

I: Pirelli Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 11/18

00:50 J: BIP Q3/18 (vorläufig)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/18

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/18

05:30 J: Kapazitätsauslastung 09/18

05:30 J: Industrieproduktion 09/18 (endgültig)

08:00 RO: BIP Q3/18 (vorab)

08:00 FIN: Verbraucherpreise 10/18

08:00 D: BIP Q3/18 (vorab)

08:45 F: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

09:00 CZ: BIP Q3/18 (vorab)

09:00 E: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

09:30 NL: BIP Q3/18 (vorläufig)

10:00 PL: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

10:00 PL: BIP Q3/18 (vorläufig)

10:30 GB: Verbraucherpreise 10/18

10:30 GB: Erzeugerpreise 10/18

11:00 EU: BIP Q3/18 (vorläufig)

11:00 EU: Beschäftigung Q3/18 (vorläufig)

11:00 D: Bundesbank Pk zur Vorstellung Finanzstabilitätsbericht 2018

mit Prof. Dr. Claudia Buch, Vizepräsidentin der Deutschen

Bundesbank, und Prof. Dr. Joachim Wuermeling, Mitglied des Vorstands

der Deutschen Bundesbank

11:30 D: Anleihen

Laufzeit: 30 Jahre

Volumen: 1,5 Mrd EUR

14:30 USA: Realeinkommen 10/18

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/18

SONSTIGE TERMINE

D: Fortsetzung 12. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin

(bis 14.11.) u.a. mit Bundesbank-Präsident Weidmann, Bundes-

wirtschaftsminister Peter Altmaier

09:00 D: Pk Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) auf

der Messe "electronica", München

09:00 D: Jupiter Pressefrühstück u.a. zu Asset Management-Industrie:

Corporate Governance, Stewardship und Brexit,

Liquide, alternative Investmentstrategien in Zeiten des aktuellen

Bullenmarktes, Jüngste Entwicklungen bei Jupiter: Pläne für Europa

und insbesondere Deutschland, Frankfurt

09:30 D: EuGH urteilt über staatliche Beihilfen für griechische Schiffswerft,

Luxemburg

10:00 D: BGH verhandelt über Kündigungsschutz langjähriger Mieter bei einem

Immobilienverkauf

17:00 D: Saubere Luft trotz Straßenverkehr - Deutsches Institut für

Urbanistik zu Alternativen zum Dieselfahrverbot, Berlin

D: Deutscher Handelskongress "RetailMe! - kunde.macht.handel"

(bis 15.11.), Berlin

D: 53. BME-Symposium Einkauf und Logistik vom Bundesverband

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) (bis 16.11.), Berlin

D: Offshore Wind Konferenz 2018 des Fraunhofer-Instituts für

Windenergiesysteme (bis 16.11.), Bremerhaven

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 15. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 CH: Züblin Halbjahreszahlen (Call 10.30 h)

07:00 D: K+S Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Sixt Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 D: Henkel Q3-Zahlen

07:30 F: Bouygues Q3-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum Oyi 9Monatszahlen

08:00 D: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/18

08:00 D: LPKF 9Monatszahlen (endgültig)

08:15 D: Singulus 9Montaszahlen (endgültig)

13:00 USA: Walmart Q3-Zahlen

17:45 F: Vallourec Q3-Zahlen

18:00 F: Vivendi Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Mayr-Melnhof Q3-Zahlen

A: Österreichische Post Q3-Zahlen

D: BayernLB 9Monatszahlen

USA: Applied Materials Q4-Zahlen

USA: Nvidia Q3-Zahlen

USA: Sonos Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NL: Arbeitslosenzahlen 10/18

08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 09/18

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 10/18

11:00 EU: Handelsbilanz 09/18

14:30 USA: Empire State Index 11/18

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/18

14:30 USA: Philly Fed Index 11/18

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 B: Handelsbilanz 09/18

16:00 USA: Lagerbestände 09/18

17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Agrartag der Volksbanken Raiffeisenbanken, Ödheim

09:30 L: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Flüge innerhalb der EU

angegeben werden müssen, Luxemburg

10:00 D: 10. "Deutsches Wirtschaftsforum" in Frankfurt. Vertreter deutscher

Unternehmer diskutieren branchenübergreifend über die deutsche

Wirtschaft in einer globalisierten Wirtschaftsordnung - u.a. mit

Verdi-Chef Frank Bsirske und ING-Diba-Chef Nick Jue

11:00 D: Mündliche Verhandlung im Streit um Flughafengebühren, Frankfurt

13:00 D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und

Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn

13:00 D: Wirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken u.a. mit

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Telekom-Chef Timotheus

Höttges, Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek und der Zweiten

Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner, Frankfurt

19:00 D: Diskussion über die Steuerpolitik in Deutschland und Europa, mit dem

Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, Berlin

D: Übergabe des Deutschen Tourismuspreises in Bonn

Bereits zum 14. Mal zeichnet der Deutsche Tourismusverband im Rahmen

des Deutschen Tourismustages die innovativsten Ideen der deutschen

Tourismuslandschaft aus.

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 16. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 L: Stabilus Jahreszahlen

08:30 D: Aumann Q3-Zahlen

11:00 D: Volkswagen Konzern Auslieferungen 10/18

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Index der Großhandelspreise 10/18

11:00 EU: Verbraucherpreise 10/18

15:15 USA: Industrieproduktion 10/18

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/18

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Rumänien

EU: S&P Ratingergebnis Niederlande, Schweiz

EU: Moody's Ratingergebnis Österreich

SONSTIGE TERMINE

09:15 D: "Frankfurt European Banking Congress" zum Abschluss der "Euro

Finance Week" u.a. mit einer Rede von EZB-Präsident Mario Draghi

sowie Statements der Chefs von Deutscher Bank, Christian Sewing,

und Commerzbank, Martin Zielke, Frankfurt

B: EU-Ministerrat und Vermittlungsausschuss zum EU-Haushaltsplan für 2019

B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft

(Apec) in Papua-Neuguinea

D: Abschluss Messe "electronica", München

USA: Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference u.a.

mit T-Mobile US

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 19. NOVEMBER 2018

TERMINE UNERNEHMEN

07:00 D: Grand City Properties Q3-Zahlen

22:00 USA: Agilent Technologies Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Travelers Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Handelsbilanz 10/18

10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 09/18

16:00 USA: NAHB-Index 11/18

SONSTIGE TERMINE

D: Jahrestagung vom Handelsblatt zum Thema "European Banking

Regulation - Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht"

u.a. mit Stefan Blochwitz (Deutsche Bundesbank) und Werner Bier

(Europäische Zentralbank), Frankfurt

GB: Hauptverfahren im Rechtsstreit zwischen Lufthansa und Laudamotion

um Kündigung eines Leasingvertrages für Flugzeuge, London

D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft

Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn

NL: 23. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die

Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW)

16:30 D: Banken Dialog "Welchen Schutz brauchen Kunden in der digitalen

Welt?" vom Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 20. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 D: Dermapharm Q3-Zahlen

08:00 GB: Easyjet Jahreszahlen

10:00 D: BASF Pk zu aktuellen

Entwicklungen, Ludwigsh.

10:00 D: Schwan-Stabilo Bilanz-Pk, Heroldsberg

12:30 USA: Target Q3-Zahlen

13:00 USA: Kohl's Q3-Zahlen

13:00 USA: Best Buy Q3-Zahlen

14:00 USA: Analog Devices Q3-Zahlen

22:01 USA: Autodesk Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Porsche Automobil Holding Q3-Zahlen

D: CTS Eventim 9Monatszahlen

GB: Halma Halbjahreszahlen

IRL: CRH Q3 Trading Update

USA: The Gap Q3-Zahlen

USA: Foot Locker Q3-Zahlen

USA: Campbell Soup Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Erzeugerpreise 10/18

10:00 PL: Industrieproduktion 10/18

10:00 PL: Erzeugerpreise 10/18

14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/18

15:00 B: Verbrauchervertrauen 11/18

SONTIGE TERMINE

09:00 D: Jahrestagung der Versicherungsaufsicht Eiopa u.a. mit dem

EU-Chefunterhändler zum Brexit, Michel Barnier (Vortrag 10.00 Uhr)

und Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (Vortrag 17.15 Uhr)

+12:45 h Pk mit Eiopa-Chef Gabriel Bernardino, Frankfurt

10:00 D: Symposium "Automatisiertes und vernetztes Fahren - schöne neue

Welt!?" des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft

(GDV) u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Udo di

Fabio, Vorsitzender der Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren,

und Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident für Verkehr des ADAC e.V.,

Berlin

10:30 D: Abschlusssitzung der von der Bundesregierung eingesetzten

Expertenrunde zu Diesel-Nachrüstungen

11:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands Technik des Einzelhandels, Köln

D: Branchentag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga)

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 21. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen (Pk 10.00 h)

08:00 GB: Sage Group Jahreszahlen

08:00 GB: United Utilities Halbjahreszahlen

17:30 NL: Altice Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: CA Immo Q3-Zahlen

A: Uniqa Q3-Zahlen

DK: Royal Unibrew Q3-Zahlen

GB: Sage Jahreszahlen

GB: United Utilities Halbjahreszahlen

USA: Deere & Co Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 J: All Industry Activity Index 09/18

06:30 NL: Konsumausgaben 09/18

11:00 EU: OECD Wirtschaftsausblick

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/18 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 10/18

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/18

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/18 (endgültig)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen zu Forderungen an die

Bundesregierung angesichts schwächerer Konjunktur und Digitalisierung

10:00 D: Das Verwaltungsgericht verhandelt über ein mögliches Fahrverbot für

Diesel in Darmstadt, Wiesbaden

14:00 D: BKA-Herbsttagung zum Thema "Sicherheit in einer offenen und

digitalen Gesellschaft", Wiesbaden

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 22. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 F: Remy Cointreau Halbjahreszahlen

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 10/18

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Befesa Q3-Zahlen

D: Jost Werke 9Monatszahlen

D: Siemens Healthineers Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11718

00:30 J: Verbraucherpreise 10/18

07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 10/18 (endgültig)

08:45 F: Geschäftsklima 11/18

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 25.10.18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/18 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Landgericht Hamburg verhandelt im Streit zwischen der Hegemann

Gruppe und KPMG, Hamburg

HINWEIS

USA: Feiertag "Thanksgiving", Börse geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 23. NOVEMBER 2018

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Nikkei Verarbeitendes Gewerbe 11/18 (vorläufig)

08:00 D: BIP Q3/18 (endgültig)

08:00 D: Bauinvestitionen Q3/18

08:00 D: Im- und Exporte Q3/18

09:00 A: Industrieproduktion 09/18

09:15 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

15:00 B: Geschäftsklima 11/18

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/18 (vorläufig)

TERMINE KONJUNKTUR

EU: Moody's Ratingergebnis Ungarn

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Medientag bei Amazon in Koblenz mit Fakten und Zahlen zum Standort

Koblenz

HINWEIS

J: Feiertag, Börse geschlossen

USA: Verkürzter Handel Börse bis 19.00 h, Anleihen bis 20.00 h

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 26. NOVEMBER 2018

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Borussia Dortmund Hauptversammlung

D: Datagroup Jahreszahlen

D: Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 J: Frühindikatoren 09/18 (endgültig)

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 11/18

14:30 USA: Chicago Fed Index 10/18

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fortsetzung Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Volkswagen AG,

Braunschweig

D: "Wirtschaftskongress Brexit". Das Landeswirtschaftsministerium hält

gemeinsam mit Kammern und Verbänden den "Wirtschaftskongress Brexit"

ab, der Unternehmen konkrete Hilfestellung für den Umgang mit dem

Brexit an die Hand geben will. Stuttgart

D: Hamburg Summit: China meets Europe - Konferenz zu den

europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen

09:00 h Konferenzeröffnung u.a. mit dem ehemaligen Bundeskanzler

Gerhard Schröder (SPD)

-------------------------------------------------------------------------------

