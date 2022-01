WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. Januar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 26. Januar

DONNERSTAG, DEN 13. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Jahresumsatz

07:00 DEU: Hella, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call-PK 8.30h)

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Asos plc, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Thyssenkrupp UCE, Capital Markets Day

USA: Delta Airlines, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 12/21

08:00 DEU: Erzeugereise landwirtschaftlicher Produkte 11/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/21

14:00 RUS: Handelsbilanz 11/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag: Generaldebatte über den Koalitionsvertrag zu den Ressorts Wirtschaft/Klima, Bildung, Gesundheit, Arbeit/Soziales, Familie, Verkehr/Digitales, Wohnen und Ostdeutschland/Integration/Kultur

09:30 DEU: Video-Pk Hans-Böckler-Stiftung: Wie weiter im neuen Jahr? IMK analysiert wirtschaftspolitische Herausforderungen 2022

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) (Online) mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Hauptgeschäftsführer Joachim Lang

13:00 DEU: 11. GEFA Export-Pressegespräch als Videokonferenz

14:00 DEU: Online-Pk "Offshore-Windenergie in Deutschland 2021/22", Bremerhaven

14:00 DEU: Online-Pk u.a. von VDMA Power Systems zu Ausbauzahlen 2021 der Offshore-Windenergie, Hamburg

15:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte

+ 16.30 Pk Scholz und Rutte nach dem gemeinsamen Gespräch

FREITAG, DEN 14. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zehnder, Umsatz 2021

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

USA: Blackrock, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/22

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/21

08:00 GBR: BIP 11/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/21

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 11/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/21

10:00 DEU: BIP Jahr 2021 (Online-Pk)

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/21

15:15 USA: Industrieproduktion 12/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/21

16:00 USA: Lagerbestände 11/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab)

EUR: Fitch Ratingergebnis Grichenland, EFSF, ESM

EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Hybrid-Pk zur Vorstellung der Wohnungsmarkt-Studie "Sozialer Bauplan für Deutschland" des Pestel-Instituts (Hannover), Berlin

MONTAG, DEN 17. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/21

08:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/21

03:00 CHN: BIP Q4/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/21

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahres-Pk Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) zu Bilanz 2021/Ausblick 2022

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischere

BEL: Treffen der Eurogruppe

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 18. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

22:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/21 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/22

14:30 USA: Empire State Index 01/22

16:00 USA: NAHB-Index 01/22

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

09:15 DEU: Online-Konferenz: "Data, Digitalization, Decentralized Finance and Central Bank Digital Currencies: The Future of Banking and Money", Frankfurt/M.

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

FRA: Voraussichtlich Entscheidung der EU-Kommission über die Einstufung von Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke, Straßburg

MITTWOCH, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

12:45 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:30 USA: United Airlines, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 20. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Suse, Jahreszahlen

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

TUR: Notenbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/21

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 01/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 01/22

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig)

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 16.12.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 01/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häusere 12/21

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Fünfte Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken

11:00 DEU: Bundesverband WindEnergie e.V. und VDMA Power Systems, Online-Pk "Windenergie an Land - Zubauzahlen 2021 für Deutschland"

12:00 DEU: Pk der BNP Paribas Real Estate GmbH zur Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2021 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt

14:00 DEU: Zoom-Pk Deutsches Institut für Altersvorsorge "Was kann Deutschland von anderen Rentensystemen lernen?", Berlin

FREITAG, DEN 21. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

SWE: Investor, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 01/22

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/21

10:00 POL: Industriepoduktion 12/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/22 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 12/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien

EUR: Moody's Ratingergebnis Herzegovina, Bosnien

MONTAG, DEN 24. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Halliburton, Q4-Zahlen

USA: IBM, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 12/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e. V.) zur konjunkturellen Entwicklung des Jahres 2021 mit Ausblick auf 2022, Frankfurt/M.

DIENSTAG, DEN 25. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sika AG, Hauptversammlung

SWE: Ericsson, Jahreszahlen

USA: American Express, Q4-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: General Electric, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 01/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/22

15:00 USA: FHFA-Index 11/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/22

MITTWOCH, DEN 26. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Metro AG, Kapitalmarkttag

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

USA: AT&T, Q4-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: General Dynamics, Q4-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/22

10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/21 (vorläufig)

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/21

17:00 RUS: Erzeugerpreise 12/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt den Jahreswirtschaftsbericht vor, Berlin

09:00 DEU: BGH prüft: Muss die Betriebsschließungsversicherung den Ausfallschaden wegen der Corona-Lockdowns übernehmen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Verwaltungsgericht Minden verhandelt Streit um Verdienstausfallentschädigung nach behördlich angeordneter Quarantäne wegen Corona, Minden

