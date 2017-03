WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 24. März:

^ ------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 20. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:30 D: Talanx Jahreszahlen (11.00 h Pk) 08:00 D: Erzeugerpreise 02/17 08:30 D: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz Jahreszahlen 11:00 D: Volkswagen Truck & Bus Jahres-Pk, München 11:00 EU: Arbeitskosten Q4/16 13:30 USA: CFNA-Index 02/17 18:10 USA: Rede von Fed's Evans in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Clariant Hauptversammlung D: Deutsche Bank Geschäftsbericht 2016 D: SAP Capital Markets Day Cebit F: BNP Paribas Investor Day

SONSTIGE TERMINE D: Erster Tag der Technologiemesse CeBIT (bis 23.3.), Hannover 10.00 h Branchenverband Bitkom stellt Studie zu aktuellen Entwicklungen und Perspektiven der Digitalisierung vor 10.00 h Pk Verein Deutscher Ingenieure (VDI) zum Thema "Gehen uns die Arbeit und IT-Fachkräfte in der Digitalen Transformation D: Bundeskanzlerin Merkel trifft Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu bilateralen Gesprächen am Rande der CeBIT 09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen Anton Schlecker 09:30 D: Beginn Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte 09:30 D: Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses im Bundestag zu den geplanten Änderungen bei der Pkw-Maut 11:00 D: Pk Sachverständigenrat "Fünf Wirtschaftsweise" zu neuen Prognosen für die Konjunkturentwicklung 2017/2018 21:00 F: TV-Debatte französischer Präsidentschaftskandidaten Die Kandidaten François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron und Jean-Luc-Mélenchon treffen im Sender TF1 aufeinander.



B: Treffen der Euro-Finanzminister

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 21. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Deutsche Wohnen Jahreszahlen 07:00 D: Fuchs Petrolub Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: SGL Group Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: BMW Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk) 07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 03/17 08:30 D: OHB System Bilanz-Pk, Bremen 10:30 GB: Verbraucherpreise 02/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 02/17 12:00 USA: General Mills Q3-Zahlen 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/16 14:00 CH: Kudelski Hauptversammlung 14:00 CH: SGS Hauptversammlung 21:15 USA: Nike Q3-Zahlen 21:15 USA: FedEx Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Mayr-Melnhof Jahreszahlen D: Porsche SE Bilanz-Pk, Stuttgart D: Deutsche Bank Beginn Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung (bis 6.4.) D: Deutsche Börse Geschäftsbericht 2016

SONSTIGE TERMINE B: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel 09:00 D: Abschluss Energiekonferenz der Bundesregierung, des Bundesverbands Erneuerbare Energien und der Deutschen Energie-Agentur, Berlin 09:00 D: Fortsetzung IT-Messe CeBIT (bis 24.03.), Hannover 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München 10:00 D: Pk Willis Towers Watson zur Entwicklung der Pensionsverpflichtungen von Dax-Konzernen im Jahr 2016, Frankfurt 10:00 D: Bilanz-Pk der Agravis Raiffeisen AG für das Geschäftsjahr 2016 10:30 D: Allianz Research Pressegespräch "Euro Monitor - Wie kann der Euroraum langfristig krisenfest gemacht werden?" mit Allianz- Chefvolkswirt Dr. Michael Heise, Frankfurt 11:00 D: Pressetag des Luxemburger Stahlkonzerns ArcelorMittal mit Deutschland-Chef Frank Schulz 18:00 D: "Europa-Dialog" der staatlichen Investitionsbank Rheinland-Pfalz mit dem Gouverneur der Banque de France, François Villeroy. Außerdem nehmen die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) an dem Podium teil, Mainz GB: Schottisches Parlament debattiert über neues Unabhängigkeitsreferendum

------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 22. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 30./31.1.17 00:50 J: Handelsbilanz 02/17 05:30 J: All Industry Activity Index 01/17 07:00 CH: Emmi Jahreszahlen 07:00 D: ADO Properties Jahreszahlen 07:30 D: Jungheinrich Jahreszahlen (10.00 h Pk per Video-Livestream) 07:30 D: Koenig & Bauer AG Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Xing Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Norma Jahreszahlen (endgültig) 07:45 D: Jenoptik Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk) 08:00 GB: Kingfisher Jahreszahlen (endgültig) 10:00 D: Wintershall Jahres-Pk, Kassel 10:00 D: Washtec Bilanz-Pk, Augsburg 10:00 D: BMW Analysten- und Investorenkonferenz 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 01/17 11:00 D: LPKF Bilanz-Pk, Hannover 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 14:00 USA: FHFA-Index 01/17 15:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 02/17 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Takkt Geschäftsbericht 2016 und Analystenkonferenz D: Kuka Bilanz-Pk, Augsburg F: Hermes Jahreszahlen GB: Ferrexpo Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Science20-Dialogforum der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Die Präsidenten der Wissenschaftsakademien der G20-Staaten übergeben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Rahmen des Science20-Dialogforums Empfehlungen zur Verbesserung der globalen Gesundheitsversorgung. Der Gipfel findet in diesem Jahr unter deutscher Präsidentschaft am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. 10:00 D: Pk Otto-Einzelgesellschaft mit Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs und Ausblick, Hamburg 10:00 D: Jahres-Pk Lufthansa Technik AG, Hamburg 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) größte Kapitalvernichter am deutschen Aktienmarkt, Frankfurt 11:00 D: Jahres-Pk Commerzbank Berlin u.a. zu Entwicklung des Privat- und Firmenkundengeschäfts, Berlin EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) (bis 23.03.) D: Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn Die Kontrolleure entscheiden über einen neuen Vorstandsvorsitzenden und möglicherweise weitere Vorstandsposten. Der Bund will Finanzchef Richard Lutz zum Nachfolger des im Januar zurückgetreten Rüdiger Grube machen. D: Fortsetzung IT-Messe CeBIT (bis 24.03.), Hannover

----------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: United Internet Jahreszahlen 07:00 D: Rational Jahreszahlen (15.00 h Call) 07:30 D: Zooplus Jahreszahlen 07:30 D: Pfeiffer Vacuum Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Stada Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 07:30 D: Krones Jahreszahlen 07:30 D: Vossloh Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 D: GfK-Konsumklima 04/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 02/17 08:00 D: Leoni Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:45 F: Geschäftsklima 03/17 10:00 EU: EZB-Wirtschaftsbericht 10:00 D: Rheinmetall Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:00 D: Postbank Jahreszahlen 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 02/17 10:30 CH: Givaudan Hauptversammlung 10:30 D: Helaba Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Deutsche Bahn Bilanz-Pk, Berlin 13:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen in Washington 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/17 15:00 B: Geschäftsklima 03/17 15:45 EU: Rede von EZB's Lautenschläger in Wien 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/17 (vorab) 17:30 USA: Rede von Fed's Kashkari in Washington

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/17 D: Cewe Stiftung Bilanz-Pk, Frankfurt/M. D: Drillisch Geschäftsbericht D: Hornbach Holding Trading Statement 2016 D: CTS Eventim Jahreszahlen (endgültig) D: TAG Immobilien Jahreszahlen D: Freenet Jahreszahlen (endgültig) D: Continental Geschäftsbericht D: Commerzbank Geschäftsbericht D: Frosta Jahreszahlen D: Delticom Jahreszahlen D: Berentzen Geschäftsbericht D: Medigene Geschäftsbericht GB: Next Jahreszahlen I: Telecom Italia Jahreszahlen USA: Micron Technology Q2-Zahlen USA: GameStop Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 13:00 D: Beratungsunternehmen hkp-Group zur Vorstandsvergütung der Dax-Konzerne im Jahr 2016 CH: Baselworld (bis 30.03.) - Weltmesse für Uhren und Schmuck D: Fortsetzung IT-Messe CeBIT (bis 24.03.), Hannover

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 24. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (vorläufig) 07:15 CH: Credit Suisse Geschäftsbericht 2016 07:30 D: Salzgitter Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Bauhauptgewerbe 01/17 08:45 F: BIP Q4/17 (endgültig) 09:00 D: Aumann evtl. Erstnotiz Frankfurt 09:00 A: Industrieproduktion 01/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17 (1. Veröffentlichung) 13:00 USA: Rede von Fed's Evans in Washington 14:05 USA: Rede von Fed's Bullard in Memphis 13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 02/17 14:45 USA: Marit PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (vorab) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 02/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Hapag-Lloyd Jahreszahlen (endgültig) D: Adler Real Estate Jahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Kroatien, Litauen EU: Moody's Ratingergebnis Zypern, Dänemark EU: DBRS Ratingergebnis Luxemburg

SONSTIGE TERMINE D: Abschluss IT-Messe CeBIT - 10:00 h Abschluss-Pk Deutsche Messe

------------------------------------------------------------------------------

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

