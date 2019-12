WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Dezember 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 23. Dezember:

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 10. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Jahreszahlen (endgültig)

10:00 DEU: Coppenrath und Wiese, Jahres-Pk, Mettingen

10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

10:00 DEU: MVV Energie, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Voith, Jahres-Pk, Stuttgart

10:00 DEU: DWS Group, Investor Update

11:00 FRA: Valeo, Investor Day

13:00 DEU: Deutsche Bank, Kapitalmarkttag

14:00 DEU: Bayer AG: Investoren-Telefonkonferenz zu Bayer's Nachhaltigkeitsstrategie 2030

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Sanofi, Capital Markets Day, Cambridge

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/19

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/19 (vorläufig)

08:00 EUR: Pressegespräch: "40 Tage Christine Lagarde: Wohin steuert die EZB?" mit Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI)

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/19

10:30 GBR: Industrieproduktion 10/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 10/19

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/19

11:00 GRI: Verbraucherpreise 11/19

11:00 GRI: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: Produktivität Q3/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB: "Finanzstabilität und makroprudentielle Politik - ein Experimentierfeld zu Lasten der Banken?" u.



a. mit BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig und dem Leiter der Leiter der Finanzmarktabteilung des Bundesfinanzministeriums, Levin Holle, Frankfurt

10:30 DEU: Pk Creditreform: "Insolvenzen in Deutschland 2019" mit Ausblick, Frankfurt

DEU: VGH entscheidet über Dieselfahrverbote in Frankfurt, Kassel

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 11. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 h Jahres-Pk, Hamburg)

08:00 DEU: Telefonica Deutschland, Business Update Call

08:00 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4 Umsatz

09:30 CHE: Credit Suisse, Investor Day, London

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk, Stuttgart

11:00 SWE: Hexagon, Capital Markets Day

11:00 DEU: Volkswagen Marke, Auslieferungen 11/19

14:30 CHE: Barry Callebaut, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Investor & Analystentreffen

18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Passagier- und Frachtzahlen 2019

DEU: TUI, Jahreszahlen

DEU: Thyssenkrupp, Kapitalmarkttag, London

SAU: Aramco, Erstnotiz

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/19

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

12:00 TRK: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/19

14:30 USA: Realeinkommen 11/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss (20.30 h Pk)

SONSTIGE TERMINE

01:00 USA: US-Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung unter dem Motto "Make America Great Again"

10:00 DEU: LG Köln verkündet Urteil über Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln

DEU: Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn u.a. zu den Problemen beim Verkauf der Tochter Arriva und zur Bestellung eines neuen Finanzvorstands

DEU: Internationale Konferenz "Future of AI in Automotive" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Autos

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 12. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: KfW Bankengruppe, Kapitalmarkt-Pressegespräch, Frankfurt

10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 NLD: Signify, Capital Markets Day

11:00 DEU: Metro, Bilanz-Pk, Düsseldorf

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 11/19

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tom Tailor, Q1-Zahlen, Q2-Zahlen, Q3-Zahlen

GBR: Dixons Carphone, Halbjahreszahlen

USA: Ciena, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 10/19

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Dezember 2019

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Winter

09:30 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Pk 10.00 Uhr), Bern

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose für Deutschland und die Welt

10:00 DEU: Pk zur Ifo Konjunktur-Prognose Winter 2019, Berlin

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/19

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/19

12:00 TUR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h mit EZB-Präsidentin Lagarde)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

GBR: Parlamentswahl in Großbritannien

09:00 DEU: BGH entscheidet über Markenstreit zum "Öko-Test"-Label

09:30 DEU: OLG München verkündet Urteil im Rechtsstreit über "Easy Money" - SIM-Karten. Der Kläger hat 508 alte SIM-Karten mit "Easy Money"-Guthabenfunktion gesammelt und fordert vom Mobilfunkbetreiber Telefonica über 300 000 Euro Guthabenwert. Das Unternehmen lehnt das ab.

12:00 DEU: Pk "Automatisiertes Fahren in der Smart City" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)

12:00 DEU: BGH verhandelt über "WarnWetter-App" des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

DEU: Bundestag beschließt Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen

DEU: Plenarsitzung Berliner Abgeordnetenhaus u.a. mit Einbringung Gesetzentwurf zum geplanten Mietendeckel

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 13.12.19), Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 13. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/19

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (endgültig)

10:00 DEU: Pressefrühstück mit Dr. Markus Krebber, CFO RWE AG und Anja-Isabel Dotzenrath, CEO RWE Renewables, Frankfurt

11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 11/19

12:00 DEU: Daimler, Pressegespräch mit Hubertus Troska, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich für China-Aktivitäten zum laufenden Geschäftsjahr und die Aussichten in China

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan-Index Q4/19

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/19 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/19

08:30 DEU: Deutsche Bundesbank veröffentlicht halbjährliche Konjunkturprognose

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/19

16:00 USA: Lagerbestände 10/19

EUR: DBRS Ratingergebnis Großbritannien

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Serbien

SONSTIGE TERMINE

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 16. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Isra Vision, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

13:30 LUX: Aroundtown, ao Hauptversammlung

15:30 CHE: Roche, Business Update Call

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 12/19

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/19

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/19

09:00 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/19

14:30 USA: Empire State Index 12/19

15:00 BEL: Handelsbilanz 10/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

16:00 USA: NAHB-Index 12/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk des Beratungsunternehmens Bain zu seiner aktuellen Studie zur Lage der deutschen Banken mit Bain-Deutschlandchef Walter Sinn und Bankenexperte Sebastian Thoben, Frankfurt

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (1. Tag)

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 17. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (Call 8.30 h)

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung, Einbeck

15:00 USA: Eli Lilly, Q4 Guidance Call

22:15 USA: FedEx, Q2-zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Oracle, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 11/19

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/19

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/19

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/19

15:15 USA: Industrieproduktion 11/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/19

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (2. und letzter Tag)

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 18. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Douglas, Jahreszahlen

11:00 DEU: Tom Tailor, Hauptversammlung, Hamburg

18:00 DEU: Volkswagen Marke, Jahresabschlussgespräch, Wolfsburg

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: Micron Technologies, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/19

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/19

10:30 GBR: Verbraucherpreise 11/19

10:30 GBR: Erzeugerpreise 11/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Prozessauftakt KapMuG-Musterverfahren gegen Möbelkonzern Steinhoff beim OLG Frankfurt, Frankfurt

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 19. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Heckler & Koch, ao Hauptversammlung, Rottweil

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/19 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/19

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 PLD: Industrieproduktion 11/19

10:00 PLD: Erzeugerpreise 11/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/19

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Winter 2019, Dresden

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/19

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/19

16:00 USA: Frühindikator 11/19

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse eröffnen erste gemeinsame Filiale in neuem Gewand ("Finanzpunkt"), Bad Soden

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin stellt sich bei Jahrespressekonferenz Fragen von Journalisten aus aller Welt und allen Teilen des Landes

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 20. DEZEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/19

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/19

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 11/19

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 01/19

08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/19

08:45 FRA: Konsumausgaben 11/19

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/19

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 11/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/19

10:30 GBR: BIP Q3/19 (endgültig)

10:30 GBR: Leistungsbilanz Q3/19

14:30 USA: BIP Q3/19 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/19 (3. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/19 (vorab)

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 23. DEZEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: All Industry Activity Index 10/19

09:00 ESP: Erzeugerpreise 11/19

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: CFNA-Index 11/19

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/19

--------------------------------------------------------------------------------

