WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. November 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 22. November:

MONTAG, DEN 11. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: TeamViewer, Q3 Interim Statement (Call 10.30 h)

07:30 DEU: QSC, 9Monatszahlen (endgültig)

08:00 DEU: LPKF, 9Monatszahlen (Call 16.00 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Kabinengewerkschaft Ufo gibt weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt bei der Lufthansa bekannt

DEU: Vonovia legt Übernahmeangebot für den Rest von Hembla vor - Frist läuft vom 11.11. bis 9.12.2019

CHN: Alibaba, "Singles Day"

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 09/19

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/19

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/19

10:30 GBR: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 GBR: Industrieproduktion 09/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 09/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: Handelsblatt-Jahrestagung "EBR - European Banking Regualtion" (bis 13.11.), Frankfurt

12:00 DEU: Fortsetzung Güteverhandlung in der Kündigungsschutzklage des früheren VW-US-Managers Oliver Schmidt gegen die Volkswagen AG

12:30 DEU: Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) anlässlich einer Vorstandssitzung u.



a. mit BdB-Präsident Hans-Walter Peters, Frankfurt

DEU: Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung", Berlin

17:00 DEU: Pk Agravis Raiffeisen AG zur aktuellen Marktlage, Hannover

HINWEIS

USA: Anleihenmarkt geschlossen

DIENSTAG, DEN 12. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Schmolz+Bickenbach, Q3-Zahlen (Call 10.00 Uhr)

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (Call 12.00 h)

07:00 DEU: Osram, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Grammer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 LUX: Corestate Capital, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: 1&1 Drillisch, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (Pk 11.00 h)

07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Sixt Leasing, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen (endgültig)

09:00 DEU: Leifheit, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 15.00 h)

13:00 NLD: Steinhoff, ao Hauptversammlung

17:45 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Wirecard, Innovation Day, Aschheim bei München

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Special Capital Markets Day, New York

DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

DEU: VTG, Q3-Zahlen

FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 10/19

ITA: Mediaset, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/19 (vorab)

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 10/19

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/19

18:55 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Deutscher Arbeitgebertag 2019 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesfinanzminister

Olaf Scholz (SPD), Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, Berlin

10:00 DEU: Digitale Pk der Bundesvereinigung Bauwirtschaft zu Umsatzwachstum für die deutsche Bauwirtschaft und Klimaschutzpaket der Bundesregierung, Berlin

DEU: Handelsblatt-Jahrestagung "EBR - European Banking Regualtion" (bis 13.11.), Frankfurt

MITTWOCH, DEN 13. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Sunrise Q3-Zahlen (Call 9.00 Uhr)

07:00 CHE: Baloise Update Q3

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen und neue Klimastrategie (Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/19

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ADO Properties, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Medigene, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Sixt, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 10/19

17:30 DEU: Patrizia Immobilien, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Re Makro-Outlook 2020 mit Chief Economist (11.00 Uhr), London

DEU: Global Fashion Group, Q3-Zahlen

DEU: Voltabox, Q3-Zahlen

DEU: Windeln.de, Q3-Zahlen

DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:00 USA: Minneapolis Fed-Präsident Kashkari hält eine Rede

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

10:30 GBR: Verbraucherpreise 10/19

10:30 GBR: Erzeugerpreise 10/19

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/19

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 3 Mrd EUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/19

14:30 USA: Realeinkommen 10/19

17:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

10:15 DEU: Veranstaltung des Nachhaltigkeitsnetzwerks der deutschen Wirtschaft (econsense) zu "Wertschöpfung neu denken", u.a. mit den Vorständen Saori Dubourg (BASF), Renata Junge Brüngger (Daimler) sowie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Berlin

DEU: Kongress Einkauf und Logistik des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME), Berlin

14:30 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB zur Zusammenarbeit von Banken und Fintechs, Frankfurt/M.

15:00 DEU: Deutscher Bauwirtschaftstag unter dem Motto "Deutschland 4.0: Wir bauen Zukunft - digital und smart" u.a. mit CDU-Chefin Annegret

Kramp-Karrenbauer, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Berlin

DEU: Handelsblatt-Jahrestagung "EBR - European Banking Regualtion" (bis 13.11.), Frankfurt

USA: Der türkische Präsident Erdogan besucht US-Präsident Trump

DONNERSTAG, DEN 14. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Adler Real Estate, Q3-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 NLD: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen (endgültig)

07:15 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum, 9Monatszahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:15 DEU: Singulus, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Daimler, Capital Markets Day 2019, London (Call 8.30 h)

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

17:00 FRA: EDF, 9Monatsumsatz

17:45 FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Investor Day 2019

DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (endgültig)

DEU: Bauer, 9Monatszahlen

DEU: Demire, 9Monatszahlen

DEU: Biotest, Q3-zahlen

DEU: Wüstenrot & Württembergische, 9Monatszahlen

DEU: BayernLB, 9Monatszahlen

USA: Viacom, Q4-Zahlen

USA: Nvidia, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 11/19

00:50 JPN: BIP Q3/19 (vorläufig)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/19

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/19

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/19

08:00 DEU: BIP Q3/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

09:30 NLD: Handelsbilanz 09/19

09:30 NLD: BIP Q3/19 (vorab)

10:00 PLD: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/19

11:00 EUR: BIP Q3/19 (vorläufig)

14:00 USA: Fed-Vize-Chef Richard Clarida hält eine Rede

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:10 USA: Chicago Fed-Präsident Evans hält eine Rede

17:00 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

17:45 USA: San Francisco Fed-Präsidentin Daly hält eine Rede

18:00 USA: New York Fed-Präsident Williams hält eine Rede

18:20 USA: St. Louis Fed-Präsident Bullard hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?

09:30 DEU: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu Chip-Kartell, Luxemburg

10:00 DEU: Landgericht München I verkündet Urteil im Zivilprozess um gekaufte Internet-Bewertungen, München

11:00 DEU: Creditreform-Pk Schuldneratlas 2019, Düsseldorf

13:00 DEU: Wirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Frankfurt

13:00 DEU: Außerordentliche ADAC-Hauptversammlung zu Beitragserhöhung, neuer Premium-Mitgliedschaft und neuer Satzung, München

FREITAG, DEN 15. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Lanxess, Meeting the Management, Köln

DEU: Volkswagen-Aufsichtsrat beschließt Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre, Wolfsburg

+ 14:30 h Pressegespräch mit Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Betriebsratschef Bernd Osterloh, VW-Konzernchef Herbert Diess und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 09/19

08:00 DEU: Umsatz im Gastgeweerbe 09/19

08:00 DEU: Investitionen im Produzierenden Gewerben Jahr 2018

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1 0/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/19

14:30 USA: Empire State Index 11/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/19

15:15 USA: Industrieproduktion 10/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/19

16:00 USA: Lagerbestände 09/19

EUR: DBRS-Ratingergebnis Italien, Finnland, Zypern

EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland

EUR: S&P Ratingergebnis Island, Niederlande

SONSTIGE TERMINE

DEU: 7th Frankfurt Conference on Financial Market Policy, Frankfurt am Main

MONTAG, DEN 18. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/19

16:00 USA: NAHB-Index 11/19

18:00 USA: Cleveland Fed-Präsidentin Mester hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung der mündlichen Verhandlung zur Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen VW, Braunschweig

DEU: "Euro Finance Week", erwartet werden u.a. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld, EZB-Vize Luis de Guindos sowie Chefs diverser Banken, Frankfurt

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 19. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Interim Management Statement

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen (endgültig)

10:00 DEU: Deutsche Post DHL stellt ihre Express-Strategie vor, Köln

10:00 DEU: LBBW Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2020, Stuttgart

14:00 DEU: Pk und Jahreskonferenz der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa

18:30 DEU: Pressegespräch der Fondsgesellschaft Fidelity:

"Investmentperspektiven 2020", Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 20.11.19)

FRA: Total, ao Hauptversammlung, Montpellier

GBR: Halma, Halbjahreszahlen

SWE: Autoliv, Capital Markets Day

USA: ConocoPhillips, Investor Meeting

USA: Home Depot, Q3-Zahlen

USA: Kohl's Corp, Q3-Zahlen

USA: Oracle, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 10/19

10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 09/19

10:00 ITA: Industrieaufträge 09/19

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Beginn des Future Sustainability Congresses. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur treffen, sich um über Klimawandel und Ressourcenverbrauch zu diskutieren. U. a. mit Horst Köhler (Bundespräsident a. D.) und Andreas Scheuer (Bundesverkehrsminister). Hamburg

14:00 DEU: EIOPA 9th Annual Conference "Insurance and Pensions: Securing the Future", Frankfurt

18:30 DEU: Fidelity Pressedinner "Investmentperspektiven 2020 - Volle Fahrt in die Defensive?", Frankfurt

DEU: Kongress "Wings of Change" der International Air Transport Association

(IATA) mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Lufthansa-Chef

Carsten Spohr, Berlin

DEU: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU), Berlin

MITTWOCH, DEN 20. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Vapiano, Q3-Zahlen

08:00 GBR: United Utilities Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q3 Trading Update

09:00 DNK: Novo Nordisk, Capital Markets Day

14:00 USA: Cree, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Jefferies London Healthcare Conference (bis 21.11.19) u.a. mit Evotec,

Gerresheimer, Novartis, Rhön-Klinikum, Stratec, Siemens Healthineers

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (2. und letzter Tag)

DEU: Dekabank, Q3-Zahlen

DNK: DNB, Capital Markets Day

GBR: Aviva, Capital Markets Day

GBR: Direct Line Insurance Group, Q3 Trading Update

USA: Target, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/19

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 30.10.19

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Handelskongress - Der Deutsche Handelskongress ist Treffpunkt des deutschen Einzelhandels. Parallel zum Kongress finden die Messe "Retail World» und die Verleihung des «Deutschen Handelspreis" statt. Berlin

DONNERSTAG, DEN 21. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen

08:00 DEU: Landesbank Helaba, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, 9Monatszahlen (endgültig)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Erste Group Bank, Capital Markets Day

DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen (endgültig)

FIN: Konekranes, Capital Markets Day

GBR: Jefferies London Healthcare Conference (bis 21.11.19) u.a. FMC, Morphosys, Qiagen, Siemens Healthineers

USA: Macy's, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Deutsche Bundesbank, Finanzmarktstabilitätsbericht 2019

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 11/19

05:30 JPN: All Industry Activity Index 09/19

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/19 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftskima 11/19

11:00 FRA: OECD Economic Outlook

13:30 EUR: EZB Sitzungprotokoll 24.10.19

14:30 USA: Philly Fed Index 11/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/19

16:00 USA: Frühindikator 10/19

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/19

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/19 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: Fünfte Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA

08:30 DEU: Gespräch des Hauptverbandes für den Ausbau der Infrastrukturen und Nachhaltigkeit (INFRANEU) zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung mit Michael Hüther, Institut Deutsche Wirtschaft Köln e.V., Berlin

16:30 DEU: Veranstaltung zum 50. Jubiläum des Instituts für Bank- und

Finanzgeschichte: "Von der Bankgeschichte zur Finanzindustrie der Zukunft" u.a. mit dem ehemaligen EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing und dem Leiter der Abteilung Finanzmarktpolitik im Bundesfinanzministerium, Levin Holle, Frankfurt

DEU: Zweite Runde der bundesweiten Chemie-Tarifverhandlungen, Wiesbaden

DEU: Forum deutscher Wirtschaftsförderer - Jahreskongress des Deutschen Verbandes der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften

bis 22.11.2019, Berlin

CHN: Internationale Automesse in Guangzhou bis 1.12.2019

EUR: EU-Handelsministertreffen, Brüssel

FREITAG, DEN 22. NOVEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/19

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/19 (vorläufig)

08:00 DEU: BIP Q3/19 (2. Veröffentlichung)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/19 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/19 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/19 (vorläufig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/19 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/19 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Lettland, Österreich, Portugal

EUR: DBRS Ratingergebnis Lettland, Estland

SONSTIGE TERMINE

DEU: "Frankfurt European Banking Kongress" u.a. mit einem Gastvortrag der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde, erwartet werden außerdem: Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sowie die Chefs von Deutscher Bank und Commerzbank, Christian Sewing und Martin Zielke, Frankfurt

11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses

13:45 DEU: Vortrag Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu Perspektiven der Währungsunion, Frankfurt

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi