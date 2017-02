WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Februar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 22. Februar:

^ ----------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fuchs Petrolub Jahreszahlen 07:00 CH: Clariant Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 CH: Kudelski Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:15 CH: Nestle Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:15 F: Air France-KLM Jahreszahlen 07:30 F: Arbeitslosenquote Q4/16 07:30 F: TF1 Jahreszahlen 07:30 F: Capgemini Jahreszahlen 07:30 F: Schneider Electric Jahreszahlen 07:30 A: OMV Q4-Zahlen 07:30 D: Takkt Jahreszahlen 08:00 D: Erwerbstätigkeit Q4/16 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 01/17 10:00 D: Deutsche Börse Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: Infineon Hauptversammlung 13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 19.1.17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly-Fed-Index 02/17 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Wincor Nixdorf Q1-Zahlen GB: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 01/17 GB: Shire Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 F: EU-Parlament tagt in Straßburg + Rede des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau D: 5. Bitkom Big Data Summit.



Das Motto lautet "Connecting the Dots - Daten, Algorithmen, Technologie, Mindset", Hanau 09:30 D: "Handelsblatt"-Jahrestagung "Privatkundengeschäft" zu Ertragschancen im Retail Banking im Zeitalter von Digitalisierung und Niedrigzins (bis 17.02.), Mainz 11:00 D: Öffentliche Zeugenanhörung im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages mit Vernehmungen u.a. von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), Berlin 11:00 D: Jahres-Pk des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Berlin 11:30 D: Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags aus 13:00 D: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zu umstrittenen Aktiengeschäften "Cum-Ex", Zeugenvernehmung Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Berlin 13:00 D: 43. Augsburger Konjunkturgespräch mit ifo-Präsident Clemens Fuest D: Pk von IBM zum "Internet der Dinge". Bei dem Kongress geht es um die Steuerung von Maschinen und Geräten über Internet. München soll eine zentrale Rolle für Forschung und Entwicklung von IBM in diesem Bereich spielen. D: Handelsblatt Jahrestagung Stahlmarkt 2017 (bis 17.02.), Düsseldorf D: Treffen der G20-Außenminister, Bonn MC: 1. Internationaler Automobilsalon Monaco unter der Schirmherrschaft des monegassischen Herrschers Fürst Albert II. (bis 19.02.)

----------------------------------------------------------------------------- FEITAG, DEN 17. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 F: Essilor International Jahreszahlen 07:00 D: Allianz Jahreszahlen (9.00 Pk) 10:00 EU: Leistungsbilanz 12/16 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 01/17 16:00 USA: Frühindikator 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE NL: Aegon Jahreszahlen USA: Bridgestone Jahreszahlen EU: Moody's Ratingergebnis USA, Spanien EU: Fitch Ratingergebnis Finnland, Malta EU: DBRS Ratingergebnis Niederlande

SONSTIGE TERMINE D: Besuch des kanadischen Premierministers Justin Trudeau 1200 Empfang durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit militärischen Ehren (Kanzleramt) 1315 Gemeinsame Pk D: Auftakt Münchner Sicherheitskonferenz (bis 19.02.) D: Treffen der G20-Außenminister, Bonn

----------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Handelsbilanz 01/17 07:00 D: Covestro Jahreszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 01/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/17 (vorab)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bertrandt Q1-Zahlen E: Banco Populare ao Hauptversammlung

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (vorläufig) 07:30 D: Pfeiffer Vacuum vorläufige Jahreszahlen 08:00 GB: Anglo American Jahreszahlen 08:45 F: Verbraucherpreise 01/17 (endgültig) 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/17 (1. Veröffentlichung) 12:00 USA: Home Depot Q4-Zahlen 13:00 USA: Wal-Mart Q4-Zahlen 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/17 (vorläufig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE AST: BHP Billiton Halbjahreszahlen GB: HSBC Holding Jahreszahlen USA: Medtronic Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Konferenz: "Payment World" zu Entwicklungen im Zahlungsverkehr (bis 22.02.) mit Experten u.a. von Bundesbank und Handel 10:00 D: Pressegespräch Rolls-Royce Powersystems zum Geschäftsjahr 2016 10:00 D: BGH klärt: Dürfen Bausparkassen hoch verzinste Altverträge zehn Jahre nach Zuteilungsreife kündigen?, Stuttgart 10:30 D: Fondverband BVI Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 D: Die Reederei Aida stellt ihre neue Generation von Kreuzfahrtschiffen vor, die von der Meyer Werft gebaut werden, Papenburg 19:00 D: Jahrespresseempfang des Bundesverfassungsgerichts mit Ausblick auf im Jahr 2017 anstehende Verfahren und Entscheidungen B: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

----------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: FMC Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 D: Fresenius Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 D: Ströer Jahreszahlen 07:00 F: Accor Jahreszahlen 07:00 NL: Airbus Group Jahreszahlen 07:30 D: Telefonica Deutschland vorläufige Jahreszahlen 07:30 D: Bayer Jahreszahlen 08:00 A: Wienerberger Jahreszahlen 08:00 GB: Lloyds Banking Group Jahreszahlen 08:00 NL: Wolters Kluwer Jahreszahlen 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 02/17 10:00 I: Verbraucherpreise 01/17 10:00 D: Deutsche Beteiligung Hauptversammlung 10:30 GB: BIP Q4/17 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 01/17 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 15:00 B: Geschäftsklimaindex 02/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/17 17:45 F: Vallourec Jahreszahlen 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 1.2.17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Transocean Q4-Zahlen E: Iberdrola Jahreszahlen USA: Hewlett Packard Q1-Zahlen USA: Fitbit Q4-Zahlen USA: Tesla Motors Jahreszahlen und Webcast

SONSTIGE TERMINE D: 1. Tarifrunde für nordwestdeutsche Stahlindustrie (NRW, Bremen, Salzgitter) - ca 75 000 Beschäftigte 10:30 D: Jahres-Pk Commerzbank Hamburg

-----------------------------------------------------------------------------

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

