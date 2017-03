WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 21. März:

^ ------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 15. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:30 J: Industrieproduktion 01/17 (endgültig) 07:00 E: Inditex Jahreszahlen 07:30 D: Sixt Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 A: Raiffeisen International Jahreszahlen 07:30 D: Eon Jahreszahlen 07:30 D: Munich Re Jahreszahlen (endgültig) (9.00 h Pk) 08:45 F: Verbraucherpreise 02/17 (endgültig) 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 01/17 10:00 D: Audi Bilanz-Pk, Ingolstadt 10:00 D: Bayer Analysten- und Investorenkonferenz, London 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 02/17 10:30 D: RWI-Konjunkturprognose 11:00 D: VÖB Pk Aktienmarktprognose 11:00 D: Ahlers Jahreszahlen 11:00 I: Verbraucherpreise 02/17 (endgültig) 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 13:30 USA: Verbraucherpreise 02/17 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/17 13:30 USA: Realeinkommen 02/17 13:30 USA: Empire State Index 03/17 15:00 USA: Lagerbestände 01/17 15:00 USA: NAHB-Index 03/17 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Fed Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chefin Yellen) 21:00 USA: Oracle Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/17 D: windeln.



de Jahreszahlen D: Elmos Jahreszahlen (endgültig) D: Bilfinger Geschäftsbericht 2016 D: Intershop Jahreszahlen S: Hennes & Mauritz Umsatz 02/17

SONSTIGE TERMINE 02:00 CHN: Pk mit Premier Li Keqiang zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses 08:15 D: Münchner Management-Kolloquium (Abschluss) mit Audi-Vorstandschef Rupert Stadler, MTU-Vorstandschef Reiner Winkler, VW-Nutzfahrzeugvorstand Andreas Renschler, BMW-Entwicklungsvorstand Oliver Zipse, Robert-Bosch-Vorstand Stefan Asenkerschbaumer, Knorr-Bremse-Vorstand Peter Laier, Ford-Deutschland-Chef Bernhard Mattes, Ifo-Präsident Clemens Fuest u.a. 08:30 D: Konjunktur-Pk des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit Präsident Marcel Fratzscher 09:00 D: Bundesbank Symposium "Bankenaufsicht im Dialog 2017" u.a. mit Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret, Bafin-Präsident Felix Hufeld und dem Finanzvorstand der Deutschen Bank, Marcus Schenck 09:30 D: G20-Konferenz des internationalen Bankenverbandes IIF (bis 16.03.) u.a. mit Jens Weidmann (Bundesbank), Axel Weber (UBS), John Cryan (Deutsche Bank), Frankfurt 09:30 D: Jahres-Pk L´Oreal für das deutsche Geschäft - mit Aussagen zum deutschen Kosmetikmarkt, Düsseldorf 11:30 D: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) stellt die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2018 vor 15:00 LU: Urteil im "Luxleaks"-Berufungsprozess über die Enthüllung fragwürdiger Steuerdeals internationaler Konzerne mit Finanzbehörden in Luxemburg D: Bosch ConnectedWorld. Die Konferenz dreht sich um Trends wie Künstliche Intelligenz, Augmented Reality und das Smart Home. U.a. mit den CEOs der Telekom, dem Kartendienst Here und dem Chiphersteller Nvidia, Berlin D: Weltverbrauchertag, Berlin 12.30 h Pk Verbraucherzentrale Bundesverband zum G20 Consumer Summit NL: Niederlande wählen neues Parlament

------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 16. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: HeidelbergCement Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk) 07:00 D: K+S Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Lanxess Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Deutz Jahreszahlen 07:30 D: Modekette Adler Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: Lufthansa Jahreszahlen 07:30 I: Assicurazioni Generali Jahreszahlen 07:30 D: Gerry Weber Q1-Zahlen 08:00 D: MAN Jahreszahlen 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 02/17 08:00 GB: J Sainsbury Q4 Trading Statement 09:30 CH: SNB Zinsentscheid 10:00 D: Bechtle Bilanz-Pk, Stuttgart 10:00 D: BayernLB Bilanz-Pk, München 10:30 CH: Swatch Group Bilanz-Pk, Biel 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/17 13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/17 13:30 USA: Philly Fed Index 03/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: ABB Geschäftsbericht 2016 D: Wacker Neuson Jahreszahlen D: Fresenius Geschäftsbericht 2016 D: ProSiebenSat.1 Geschäftsbericht 2016 F: Total Geschäftsbericht 2016 GB: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 02/17 I: Saipem Jahreszahlen I: Enel Jahreszahlen J: BoJ Zinsentscheid L: Senvion Jahreszahlen USA: Adobe Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung G20-Konferenz des internationalen Bankenverbandes IIF u.a. mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und IWF-Chefin Christine Lagarde, Frankfurt 09:30 D: Beginn Internationale Kartellkonferenz des Bundeskartellamtes (bis 17.03.), Berlin Eröffnung durch Präsident Andreas Mundt 09.45 h Vortrag Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) 11.00 h Vortrag EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager 11.45 h Vortrag des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG, Frank Appel 09:30 D: Veranstaltung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zu "Regio-Globalisierung der Weltwirtschaft - Offene Märkte oder geschlossene Gesellschaft?", u.a. mit DIHK-Präsident Eric Schweitzer und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) 10:00 D: Pk Bundesbank zu neuem 50-Euro-Schein, der vom 4. April in Umlauf kommt mit Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele, Frankfurt 12:00 D: Presselunch der Bafin zum Thema "IT-Aufsicht bei Banken", Bonn 17:30 D: Vortrag Bafin-Präsident Felix Hufeld: "Finanzregulierung in Europa - Wissenschaft oder Kunst?" (House of Finance, Campus Westend) D: 3. "Tag der Aktie" - Deutsche Börse und diverse Direktbanken werben für die Aktienanlage D: G20-Tagung zu Ressourceneffizenz, Berlin 09.15 h Rede von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) 12.30 h Internationales Pressebriefing mit Hendricks 13.00 h Vorstellung des Weltrohstoffberichts der Vereinten Nationen UNEP D: Messe "New Energy Husum 2017" (bis 19.03.) Messe rund um den Themenbereich "Energieversorgung der Zukunft" D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 17. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fraport Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 L: SAF Holland Jahreszahlen 10:00 D: Porsche AG Jahres-Pk, Stuttgart 10:30 D: Altana Bilanz-Pk, Düsseldorf 11:00 EU: Handelsbilanz 01/17 14:00 PL: Industrieproduktion 02/17 14:00 PL: Erzeugerpreise 02/17 14:00 PL: Einzelhandelsumsatz 02/17 14:15 USA: Industrieproduktion 02/17 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/17 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/17 15:00 USA: Frühindikatoren 02/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Schoeller-Bleckmann Jahreszahlen D: Dürr AG Geschäftsbericht 2016 D: Deutsche Börse Großer Verfallstag "Hexensabbat" S: Scania Jahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Österreich, Zypern, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Portugal EU: Moody's Ratingergebnis Estland

SONSTIGE TERMINE D: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 18.03.), Baden-Baden D: Sitzung des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg mbH u.a. zum Baufortschritt am neuen Hauptstadtflughafen

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 20. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:30 D: Talanx Jahreszahlen (11.00 h Pk) 08:00 D: Erzeugerpreise 02/17 08:30 D: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz Jahreszahlen 11:00 D: Volkswagen Truck & Bus Jahres-Pk, München 11:00 EU: Arbeitskosten Q4/16 13:30 USA: CFNA-Index 02/17 18:10 USA: Rede von Fed's Evans in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Clariant Hauptversammlung D: Deutsche Bank Geschäftsbericht 2016 D: SAP Capital Markets Day F: BNP Paribas Investor Day

SONSTIGE TERMINE D: Erster Tag der Technologiemesse CeBIT (bis 23.3.), Hannover 10.00 h Branchenverband Bitkom stellt Studie zu aktuellen Entwicklungen und Perspektiven der Digitalisierung vor 10.00 h Pk Verein Deutscher Ingenieure (VDI) zum Thema "Gehen uns die Arbeit und IT-Fachkräfte in der Digitalen Transformation D: Bundeskanzlerin Merkel trifft Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu bilateralen Gesprächen am Rande der CeBIT 09:30 D: Beginn Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte F: TV-Debatte französischer Präsidentschaftskandidaten Die Kandidaten François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron und Jean-Luc-Mélenchon treffen im Sender TF1 aufeinander. B: Treffen der Euro-Finanzminister

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 21. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Deutsche Wohnen Jahreszahlen 07:00 D: Fuchs Petrolub Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: SGL Group Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: BMW Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk) 07:45 CH: Seco Konjunkturprognose 03/17 08:30 D: OHB System Bilanz-Pk, Bremen 10:30 GB: Verbraucherpreise 02/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 02/17 12:00 USA: General Mills Q3-Zahlen 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/16 14:00 CH: Kudelski Hauptversammlung 14:00 CH: SGS Hauptversammlung 21:15 USA: Nike Q3-Zahlen 21:15 USA: FedEx Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Mayr-Melnhof Jahreszahlen D: Porsche SE Bilanz-Pk, Stuttgart D: Deutsche Bank Beginn Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung (bis 6.4.) D: Deutsche Börse Geschäftsbericht 2016

SONSTIGE TERMINE B: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel 09:00 D: Abschluss Energiekonferenz der Bundesregierung, des Bundesverbands Erneuerbare Energien und der Deutschen Energie-Agentur, Berlin 09:00 D: Fortsetzung IT-Messe CeBIT (bis 24.03.), Hannover 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München 10:00 D: Pk Willis Towers Watson zur Entwicklung der Pensionsverpflichtungen von Dax-Konzernen im Jahr 2016, Frankfurt 10:00 D: Bilanz-Pk der Agravis Raiffeisen AG für das Geschäftsjahr 2016 10:30 D: Allianz Research Pressegespräch "Euro Monitor - Wie kann der Euroraum langfristig krisenfest gemacht werden?" mit Allianz- Chefvolkswirt Dr. Michael Heise, Frankfurt 18:00 D: "Europa-Dialog" der staatlichen Investitionsbank Rheinland-Pfalz mit dem Gouverneur der Banque de France, François Villeroy. Außerdem nehmen die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) an dem Podium teil, Mainz

