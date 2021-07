WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 21. Juli:

^

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 08. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Expert-Gruppe, Bilanz-Pk für das Geschäftsjahr 2020/2021

11:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DUE: Veltins, Halbjahres-Pk (online)

14:00 CHE: Airline-Verband IATA informiert über Lage der Luftfahrt und andere Themen (zweiter und letzter Medientag)

14:30 FRA/ITA: Chef des Autokonzerns Stellantis, Carlos Tavares, erläutert die Elektrifizierungsstrategie der Gruppe, Paris/Turin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: ING, Pre-earnings call

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/21

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 06/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 05/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 05/21

08:00 ROU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 HUN: Verbraucherpreise 06/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.06.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt: Darf ein Vermieter seine Mieter dauerhaft an einen bereitgestellten Kabelanschluss binden?, Karlsruhe

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

10:00 DEU: Online-Vorstellung Studie "Außenblick - Internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona".



Die Studie geht der Außenwahrnehmung der Bundesrepublik nach und trägt Antworten von mehr als 620 internationalen Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Internationale Zusammenarbeit, Kultur und Wirtschaft zusammen. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und des Goethe-Instituts.

DEU: 3. Regionaler Stahlgipfel Saarland

+ 17.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

DEU: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Präsidenten der Republik Niger, Mohamed Bazoum

+ 18.30 Statements Merkel/Bazoum

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 09. JULI 2021

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/21

08:00 DEU: Destatis: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 06/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 05/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 05/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 05/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 05/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland, Litauen

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Siemens, Spatenstich zur größten Wasserstrofferzeugungsanlage in Wunsiedel u. a. mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder, den beiden Staatsministern Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber sowie Siemens Finanzvorstand Prof. Dr. Ralf P. Thomas

EUR: Beginn zweitägiges Treffen der G20-Runde zu Wirtschaft und Finanzen (bis 10.7.)

Die Fachminister sind geladen. Italien hat den Vorsitz in der Runde der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen.

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 12. JULI 2021

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 05/21

01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

15:00 RUS: Handelsbilanz 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

DEU: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen in Berlin

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 13. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/21

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

13:30 DEU: Volkswagen, Vorstellung neue Konzernstrategie "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" (online)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH urteilt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben?, Karlsruhe

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 14. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:45 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 05/21 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 06/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

09:30 SWE: Verbraucherpreise 06/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 06/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

12:00 BEL: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich ihr Paket "Fit for 55" - ein Maßnahmenbündel zum Erreichen des EU-Klimaziels 2030, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 15. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q2-Umsatz

07:00 NLD: TomTom, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online)

11:30 GBR: BT Group, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor, Q2-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/21

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

12:00 IRL: Handelsbilanz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 07/21

14:30 USA: Philly Fed Index 07/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:15 USA: Industrieproduktion 06/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

CHE: virtuelles Ministertreffen der WTO zur Reduzierung von Fischereisubventionen, Genf

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg

17.00 DEU: PwC, "Digital Automotive Talk 2021" u.a. mit Daimler-Chef Ola Källenius und Bin Li, Gründer von Nio Inc.

USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Weißen Haus, Washington

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 16. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2 Operation Report

06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Frosta AG Halbjahresbericht

FIN: Elisa, Q2-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 06/21

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

14:00 POL: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 05/21

EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, ESM, Griechenland

EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 19. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: IBM, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: NAHB-Index 07/21

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 20. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q2-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Halbjahreszahlen

07:20 SWE: Volvo Group, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz

08:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Anglo American

NOR: Telenor, Q2-Zahlen

USA: Halliburton, Q2-Zahlen

USA: Philip Morris International, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 06/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/21

10:00 EUR: Leistungsbilanz 05/21

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal über Schadenersatz-Klage von VW-Aktionären gegen den Zulieferer Bosch, Karlsruhe

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 21. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Novartis, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Baer, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Daimler, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q2-Zahlen

17:40 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Iberdrola, Q2-Zahlen

FIN: Nodea Bank, Q2-Zahlen

SWE: Telia, Q2-Zahlen

USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

USA: Coca Cola, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BGH verhandelt im VW-Abgasskandal erstmals über Klagen von Diesel-Käufern gegen ihren Autohändler

--------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi