WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. September 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. September:

SONNTAG, DEN 8. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 FRA: Swiss Re, Pressekonferenz anlässlich 63rd edition of Les Rendez-Vous de Septembre

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/19

SONSTIGE TERMINE

RUS: Regionalwahlen in Russland - Gewählt werden u.



a. ein neuer Stadtrat in Moskau, Gouverneue und Regionalparlamente

MONTAG, DEN 9. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 FRA: Hannover Rück Pressekonferenz anlässlich 63rd edition of Les Rendez-Vous de Septembre

14:00 CHE: Novartis, Investor Day

19:00 DEU: Volkswagen Group Media Night IAA 2019 mit der Weltpremiere des ID.3., Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 08/19

GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz

USA: Morgan Stanley Global Healthcare Conference u.a. mit Roche, Sanofi, NY

USA: Barclays Global Financial Services Conference u.a. mit Wells Fargo, Moody's, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Citigroup, New York (bis 11.9.2019)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/19

01:50 JPN: BIP Q2/19 (endgültig)

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 08/19

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/19

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 09/19

10:30 GBR: Industrieproduktion 07/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 07/19

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/19

12:00 FRA: OECD-Frühindikator 07/19

15:45 EUR: Wöchentlicher Zwischenbericht zu EZB-Anleihekäufen

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: «Deutscher Derivate Tag» u.a. mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU), Verleger Jakob Augstein und Vertretern von Aufsicht, Banken und Börse - LA vor Ort

10:00 DEU: Entwicklungsminister Gerd Müller präsentiert den "Grünen Knopf" als staatliches Siegel für sozial und ökologisch hergestellte Textilien, Berlin

11:00 DEU: Pressegespräch Commerzbank zu Markteinschätzungen von Windenergie vor Messe Husum Wind, Hamburg

11:30 DEU: Regierungs-Pressekonferenz

12:45 DEU: Pk Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 zum Abschlussbericht zur Digitalwirtschaft mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

DIENSTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Pk American Express zur Übernahme der Geschäftsreisesparte von DER Touristik

19:00 USA: Apple-Neuheitenevent

DEU: 1. Pressetag zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw

+ 0830 Pk BMW

+ 0905 Pk Opel

+ 0920 Pk Mercedes

+ 1015 Pk Volkswagen

+ 1030 Pk Audi

+ 1055 Pk Continental

+ 1115 Pk ZF Friedrichshafen

+ 1115 Pk Porsche

+ 1135 Pk Byton mir Vorstellung von Serienmodell

+ 1155 Pk Ionity (Ladenetz-Joint-Venture)

+ 1230 Pk Schaeffler

+ 1255 Pk Bosch

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank dbAccess IAA Cars 2019 Conference u.a. mit Daimler, Deutsche Bank, Jost Werke AG, Frankfurt

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/19

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/19

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 07/19

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/19

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts im Streit zwischen der EU-Kommission und Polen über die Gasleitung Opal

10:00 DEU: Bundestag - Beginn Haushaltswoche, Berlin

+ 1000 Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bringt Etatentwurf 2020 ein

+ 1050 Allgemeine Finanzdebatte

+ 1235 Einzeletat Wirtschaft

+ 1420 Einzeletat Umwelt

+ 1605 Einzeletat Landwirtschaft

10:30 DEU: Herbst-Pk des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Düsseldorf

11:00 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) zur konjunkturellen Lage 2019, Wohnungsbau und Klimaschutz, Berlin

11:00 DEU: BGH klärt: Dürfen Banken für die Umschuldung von Immobilienkrediten eine Gebühr kassieren?, Karlsruhe

11:00 DEU: Petersberger Industriedialog zum Thema "Der industrielle Mittelstand im globalen Wettbewerb", Königswinter

DEU: Weltwirtschafts-Symposium 2019 - Global Economic Symposium (GES) 2019, Kiel

EUR: Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt ihr Kollegium der Kommissare vor

MITTWOCH, DEN 11. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Vapiano, Q2-Zahlen

DEU: 2. Pressetag zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw

+ 1000 Pk Hella

+ 1000 Pk VW Financial Services

+ 1100 Pk ACEA

+ 1100 Pk Denso

+ 1300 Eröffnung IAA Conference, Diskussionsrunde mit Daimler-Chef Källenius, VDA-Präsident Mattes

10:00 FRA: Richemont, Hauptversammlung

15:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Pfleiderer, Halbjahreszahlen

FRA: Hermes International, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 DEU: DIW-Konjunkturprognose

09:00 ESP: Industrieproduktion 07/19

11:00 IfW-Konjunkturprognose

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/19

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/19 (endgültig)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

AT: Opec-Ölmarktmonatsbericht

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche - Generaldebatte zur Politik der Bundesregierung, Berlin

09:30 DEU: "Immobilientag" der "Börsen-Zeitung", Frankfurt

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Widerrufsrecht von Immobiliendarlehen im Fernabsatz

10:00 DEU: Pk Bitkom zu Vorstellung der Studie «New Work - Wie arbeitet Deutschland» und Eröffnung der neuen Bitkom-Geschäftsstelle, Berlin

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien, Ffm.

15:00 DEU: Öffentliche Anhörung im Bundestags-Finanzausschuss zur Reform der Grundsteuer

DEU: Fortsetzung Prozess um Insolvenz des Windpark-Projektentwicklers Windreich, Stuttgart

DONNERSTAG, DEN 12. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding H1-Zahlen (detailliert)

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 08/19

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Corestate Capital Holding, Capital Markets Day

USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Oracle, Q1-Zahlen

USA: US Bancorp, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 07/119

01:50 JPN: Erzeugerpreise 08/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/19

12:00 IRL: Verbraucherpreise 08/19

13:00 TUR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsident Draghi)

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 68. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw (bis 22.9.) unter anderem Eröffnungsfeier um 10 Uhr mit Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

09:00 DEU: Bilanz-Pk Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main zu den Entwicklungen verschiedener Kriminalitätsbereiche - unter anderem der Internet- und Wirtschaftskriminalität

09:30 LUX: EuGH urteilt über die Zulassung einer Gen-Sojabohne von Monsanto

10:00 DEU: Vorstellung der Allensbach-Studie "Generation Mitte", Berlin

DEU: Oberlandesgericht prüft Schadenersatz-Urteile gegen Porsche SE, Stuttgart

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin

JPN: Tokyo Game Show

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 13. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 07/19 (endgültig)

07:30 EUR: Treffen der Eurogruppe (11.00 h Pk)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/19

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/19

12:05 EUR: EZB-Mitteilung zum Volumen der vorzeitigen Rückzahlungen der zweiten TLTRO2-Serie

14:00 EUR: Informeller Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (16.45 h Pk)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/19 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 07/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 09/19

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Österreich

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Österreich, Finnland

SONSTIGE TERMINE

02:00 USA: Dritte Runde der TV-Debatten unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern, Houston

09:00 DEU: Bundestag - Abschluss der Haushaltswoche, Berlin

09:00 DEU: 68. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw, Frankfurt

FIN: Treffen der Euro-Finanzminister, Helsinki

HINWEIS

CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

MONTAG, DEN 16. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M) Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/19

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/19

10:00 ITA: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 09/19

15:00 BEL: Handelsbilanz 07/19

15:45 EUR: EZB mit Wochenbericht zu Anleihekaufprogramm

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Regierungs-Pressekonferenz

AUT: 63. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

TRK: Syrien-Gipfel mit Erdogan, Putin und Ruhani in Ankara

DIENSTAG, DEN 17. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 LUX: Verhandlung am EU-Gericht über den milliardenschweren Steuerbeschluss der EU-Kommission gegen Apple und Irland

22:15 USA: FedEx, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bechtle Capital Markets Day, Frankfurt/M.

DEU: Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl - Herbst-Pk, Waiblingen

USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 DEU: Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartung, Mannheim

15:15 USA: Industrieproduktion 08/19

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex

SONSTIGE TERMINE

06:00 ISR: Israel wählt ein neues Parlament, Jerusalem

08:00 DEU: Konferenz «Platform Economy Summit Europe» - Thema u.a.: digitale Plattformen, Frankfurt/M.

09:30 DEU: Pressekonferenz des Fondsanbieters Fidelity zur Vorstellung einer Studie zur Rentenlücke von Frauen

10:00 DEU: Pressekonferenz AOK-Bundesverband und Wissenschaftliches Institut der AOK zum Fehlzeiten-Report 2019

11:00 DEU: Herbst-Pk der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.

DEU: fvw Travel Expo, Köln

MITTWOCH, DEN 18. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 EUR Acea KfZ-Neuzulassungen 08/19

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:30 LUX: Verhandlung am EU-Gericht über den milliardenschweren Steuerbeschluss der EU-Kommission gegen Apple und Irland (2. und letzter Tag)

13:00 USA: General Mills, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bechtle Roadshow, Frankfurt/M.

DEU: Encavis Capital Markets Day, Berlin/Solarpark Brandenburg,

DEU: Compugroup Medical Investoren- und Analystenkonferenz 2019

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 08/19

10:30 GBR: Inflation 08/19

11:00 ITA: Industrieaufträge

11:00 LUX: Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht die Inflation für August 2019, Luxemburg

14:30 USA: Baugenehmigungen 08/18

20:00 USA: US-Notenbank entscheidet über Leitzins, Washington

20:30 USA: Pk US-Notenbank mit Fed-Chef Powell zur Zinsentscheidung

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Zweiter Verhandlungstag im ersten "Cum-Ex"-Strafprozess, Bonn

10:00 DEU: Landgericht Hamburg verhandelt über Streitfall zwischen P+S-Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann und KPMG-Wirtschaftsprüfern

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien, Gütersloh

DEU: 73. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft:, Düsseldorf

DONNERSTAG, DEN 19. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Rocket Internet, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Landgericht Hamburg verhandelt über Streitfall zwischen P+S-Insolvenzverwalter Berthold Brinkmann und KPMG-Wirtschaftsprüfern, Hamburg

08:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Next, Halbjahreszahlen

ITA: Juventus Football Club, Jahreszahlen

USA: Nike, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 07/19

10:00 ITA: EZB Leistungsbilanz 07/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/19

13:00 GBR: Notenbankentscheidung

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Leading Index Conference Board 08/19

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/19

JPN: Japanische Zentralbank gibt Beschluss zur Geldpolitik bekannt, Tokio

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Dritter Verhandlungstag im ersten "Cum-Ex"-Strafprozess

09:00 DEU: BGH verhandelt Klage einer Krankenkasse nach dem Brustimplantate-Skandal beim französischen Hersteller PIP

10:00 DEU: Streit zum zweiten Mal vor dem BGH: Wann dürfen Händler mit dem «Öko-Test»-Label werben?, Karlsruhe

FRA: OECD Zwischenbericht zu Wirtschaftsaussichten

FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

EUR: EU-Kommission entscheidet möglicherweise zur Übernahme von Innogy-Netzgeschäft und Vertrieb durch Eon

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums

08:00 DEU: Erzeugerpreise 08/19

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/19

EUR: Treffen der EU-Telekommunikations- und Verkehrsminister, Brüssel

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses, Berlin

DEU: Großer Verfallstag «Hexensabbat» an der Börse, Frankfurt/M.

DEU: InterTabac, Dortmund

USA: US-Präsident Donald Trump empfängt den australischen Premierminister Scott Morrison im Weißen Haus, Washington

