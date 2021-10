WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Oktober 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 20. Oktober

DONNERSTAG, DEN 07. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Sika, Capital Markets Day

10:00 DEU: Hymer Group, Online-Pk zu Zahlen und Strategie

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 09/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/21

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/21

09:00 CHE: Währungsreserven 08/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 09.09.2021

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/21

FRA: Zweiter Teil des OECD-Ministerrats (bis 08.10.)

SONSTIGE TERMINE

08:55 FRA: Online-Konferenz der europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA und EIOPA: "Consumers in a digital world, what have we learnt?".



Zum Auftakt des 8. "Consumer Protection Day" ist eine Rede von EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness geplant

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

09:30 DEU: "Auto Motor Sport"-Online-Kongress zur Mobilität der Zukunft mit den Vorstandsmitgliedern von Daimler, Markus Schäfer, von Skoda, Thomas Schäfer, von Thyssenkrupp, Bernhard Osburg, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Eon, Filip Thon, Steffen Krautwasser von SAP u.a., Stuttgart

09:45 DEU: Sky-TV-Sendergruppe - Veranstaltung "Das Entertainment der Zukunft" mit Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj

10:00 DEU: Polens Verfassungsgericht entscheidet über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung der Vermögensstudie der Allianz: "Allianz Global Wealth Report 2021"

11:00 DEU: Immobiliendienstleister Accentro und Institut der deutschen Wirtschaft (IW/Köln) stellen Studie zu Immobilienpreisen vor

11:00 DEU: BGH klärt: Darf ein privater Krankenversicherer mit einem "digitalen Arztbesuch" per App in der Schweiz werben?

14:00 DEU: Erster E-Lkw von Mercedes läuft vom Band mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und dem Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, Karin Radström, Wörth am Rhein

ITA: Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rom mit Privataudienz bei Papst Franziskus und Treffen mit Ministerpräsident Draghi

10:50: Audienz bei Papst Franziskus mit anschließendem Pressestatement

13:30: Arbeitsmittagessen mit Ministerpräsident Draghi und anschließender Pk

16:15: Teilnahme an Abschlussveranstaltung des diesjährigen Friedenstreffens von Sant’Egidio zusammen mit Papst Franziskus am Kolosseum

HINWEIS:

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 8. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

AUS: OMV, Q3 Trading Update

CHE: Chronext, IPO

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/21

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 09/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 08/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 09/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 08/21 (2. Veröffentlichung)

MONTAG, DEN 11. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

PRT: Galp Energia, Q3 Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 08/21

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 08/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/21

12:00 USA: Institute of International Financ11e (IIF) Jahrestagung (bis 15.10.), unter anderem mit EZB-Direktor Lane

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung ITS-Weltkongress für Mobilität und Logistik (bis 15.10.)

DEU: Eröffnung Immobilienmesse Expo Real (bis 13.10.)

SWE: Träger des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften werden bekanntgegeben

18:00 DEU: Online-Vortrag von Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Faire und wachstumsfreundliche Steuerpolitik - Reformvorschläge für die Post-Merkel-Ära"

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 12. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen

18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

CHE: Lonza, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/21

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 09/21

11:00 DEU: ZEW-Index 10/21

12:00 FRA: OECD Frühindikator 09/21

12:00 USA: Institute of International Finance (IIF) Fortsetzung Jahrestagung (bis 15.10.) unter anderem mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria, EZB-Ratsmitglied Knot und Fed-Vize-Chairman Clarida

SONSTIGE TERMINE

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister

MITTWOCH, DEN 13. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/21

08:00 GBR Asos, Jahreszahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 09/21

AUS: Opec Ölmarkt-Monatsbericht

01:50 JPN: Geldmenge 09/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise (2. Veröffentlichung) 09/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/21

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Durchschnittliche Stundenlöhne 09/21

14:30 USA: Realeinkommen 09/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 09/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Online-Pressegespräch zur Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit dem seit August amtierenden Bafin-Präsidenten Mark Branson und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

DONNERSTAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

11:55 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q4-Zahlen

13:30 CHE: Swiss Re, Medienkonferenz zur Baden-Baden-Konferenz

13:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

17:40 CHE: Temenos, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3 Operation Report

DEU: Hannover Rück Investorentag

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/21

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/21

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q3 Trading Update

08:00 EUR: ACEA Pkw-Neuzulassungen 09/21

12:45 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

14:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 08/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/21

14:30 USA: Empire State Index 10/21

14:30 USA: Export- und Importpreise 09/21

16:00 USA: Lagerbestände 08/21

16:00 USA: Universität Michigan Index 10/21

EUR: Moody's Ratingsergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verkündet Urteil zur Sanierung von Schrottimmobilien

09:45 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt Nachbarschaftsstreit aus NRW um Wärmedämmung an der gemeinsamen Grundstücksgrenze

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds

EUR: Eurex Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen

MONTAG, DEN 18. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/21

04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen bis 09/21

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 09/21

16:00 USA: NAHB-Index 10/21

DIENSTAG, DEN 19. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

20:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Vinci, Q3-Umsatz

FRA: Kering, Q3-Umsatz

USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: United Airlines , Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 BGR: Leistungsbilanz 08/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 09/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

17:00 DEU: Europa-Podiumsgespräch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Passau

BEL: Mitteilung der EU-Kommission zu Reformprozess der EU-Haushaltsregeln, Brüssel

MITTWOCH, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:15 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

10:00 DEU: KWS Saat, Jahres-Pk

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sartorius, Q3-Zahlen

CHE: Givaudan, Investor Day

SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

USA: United Airlines, Q3-Zahlen

USA: IBM, Q3-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 09/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/21 (endgültig)

18:00 RUS: Erzeugerpreise 09/21

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

DEU: Deutscher Logistik Kongress, Berlin

