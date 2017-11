WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Dezember 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag,

den 1. Dezember:

MONTAG, DEN 20. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CH: Julius Bär Interim Management Statement

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Palo Alto Networks Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Handelsbilanz 10/17

08:00 D: Erzeugerpreise 10/17

12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 11/17

14:00 PL: Industrieproduktion 10/17

14:00 PL: Einzelhandelsumsatz 10/17

16:00 USA: Frühindikator 10/17

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud gibt einen Ausblick auf

Konjunktur und Kapitalmärkte im Jahr 2018, Frankfurt

10:00 D: Kongress der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu Energiewendegipfel

in Zeiten von Koalitionsverhandlungen.



(bis 21.11.)

Mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD),

Vattenfallvorsitzender Tuomo Hatakka

10:00 D: 5. Zeit-Kongress Logistik und Mobilität zum Auftakt der Messe

Hypermotion, Frankfurt

Themen: Digitalisierung, Disruption, Dekarbonisierung

11:00 D: Mediamarkt-Saturn: Erstes virtuelles Einkaufserlebnis für Elektronik

Die Mediamarkt-Saturn-Gruppe informiert bei einem Pressegespräch über

ihr neues Projekt "Virtual SATURN". Kunden sollen künftig

Techniktrends in virtueller Realität ausprobieren und einkaufen

können.

11:00 GB: OECD-Bericht zu Strategien gegen einen Fachkräftemangel in

Großbritannien wird vorgelegt

13:00 D: Generalversammlung des Wirtschaftsbeirates Bayern

Hauptredner sind BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und Bayerns

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Seehofer will über

Deutschland nach der Bundestagswahl sprechen, Reithofer über den

Wirtschaftsstandort Deutschland.

15:30 D: ZEIT-Gespräch "Geld & Wirtschaft", u.a. mit der Linke-Politikerin

Sahra Wagenknecht

D: Sitzung des BER-Sonderausschusses, Potsdam

B: EU-Staaten entscheiden über den künftigen Standort von EU-Agenturen

Die Arzneimittelagentur EMA und die Bankenaufsichtsbehörde EBA

sollen wegen des Brexits aus London wegverlegt werden. Neben

Deutschland bewerben sich auch fast alle anderen Länder als Standorte

DIENSTAG, DEN 21. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 D: Vapiano Q3-Zahlen (11:00 h Call)

08:00 D: Helaba Q3-Zahlen

(11:00 h Call mit CFO)

08:00 GB: Easyjet Jahreszahlen

08:00 GB: Kingfisher Q3 Trading Update

08:00 IRL: CRH Q3 Trading Update

09:30 D: Uniper Pk zum Ergebnis der Prüfung des Übernahmeangebotes von Fortum

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprises Q4-Zahlen

22:05 USA: HP Inc Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Rheinmetall Capital Markets Day

(bis 22.11.17)

D: Innogy Investor Day

D: Münchener Rück Investor Day

I: Enel Capital Markets Day

GB: Sage Jahreszahlen

GB: Standard Chartered Investor Day

N: Novo Nordisk Capital Markets Day

USA: Analog Devices Q4-Zahlen

USA: Medtronic Q2-Zahlen

USA: Salesforce.com Q3-Zahlen

USA: Dollar Tree Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 J: All Industry Activity Index 09/17

10:00 E: Handelsbilanz 09/17

14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 10/17

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Aviation Symposium auf der Messe Hypermotion, Frankfurt

mit Airline-Vertretern von Eurowings, Air Berlin, Lufthansa und

Tuifly

09:30 D: 5. Denkanstoß der ING-DiBa zu Trends und Perspektiven des

Immobilienmarktes sowie zu Entwicklungen auf dem Bankenmarkt

u.a. mit Peer Steinbrück, Bundesminister a.D., Mainz

12:00 D: DIW Vorstellung des Jahresgutachtens 2017/2018 des

Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung (SVR), Berlin

D: 9. VDI-Tagung "Der Fahrer im 21. Jahrhundert 2017" (bis 22.11.),

Braunschweig

Erörtert wird, woran Ingenieure und Psychologen aus

Automobilindustrie, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich

aktuell arbeiten

MITTWOCH, DEN 22. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GB: Thomas Cook Jahreszahlen

10:00 D: TLG Immobilien ao Hauptversammlung

10:00 E: Endesa Update Strategieplan

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Thyssenkrupp AR-Sitzung

D: Rheinmetall Capital Markets Day

(bis 22.11.17)

D: Talanx Capital Markets Day

(bis 23.11.17)

D: CTS Eventim Q3-Zahlen

D: Tele Columbus Q3-Zahlen

D: Varta Q3-Zahlen

GB: Royal Unibrew Q3-Zahlen

USA: Deere & Co Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:30 D: Anleihe

Laufzeit: 30 Jahre

Volumen: 1 Mrd EUR

12:00 EU: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Konjunktur-Gutachten

für 2018

13:30 GB: Britischer Finanzminister Philip Hammond legt Zahlen zum Haushalt vor

14:30 EU: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/17 (vorläufig)

14:30 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/17 (endgültig)

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/17 (vorab)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.11.17

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Pk Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2018 mit Ulrich Stephan,

Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank,

und Stefan Schneider, Chief German Economist Deutsche Bank Research

10:30 D: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL), Ffm.

12:00 D: Jahres-Konferenz der Europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, Ffm.

DONNERSTAG, DEN 23. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 D: KWS Saat Q1-Zahlen

07:30 F: Remy Cointreau Halbjahreszahlen

08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Jahreszahlen

08:00 GB: Centrica Q3 Trading Update

08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen 10/17

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: CA Immo Q3-Zahlen

A: Schoeller-Bleckmann Q3-Zahlen

D: Jenoptik Capital Markets Day

GB: HSBC Healthcare Conference u.a. mit Qiagen, Novo Nordisk

S: Alfa Laval Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/17

08:00 D: BIP Q3/17 (endgültig)

08:00 D: Im- und Exporte Q3/17

08:45 F: Geschäftsklima 11/17

09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung)

10:30 GB: BIP Q3/17 (endgültig)

15:00 B: Geschäftsklima 11/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Präsentation des Sondergutachtens des Sachverständigenrates für

Umweltfragen zum Klimaschutz im Verkehrssektor, Berlin

11:00 D: Kolloquium des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte: "Wege zu

einem stabilen Finanzsystem" auf Einladung der Deutschen Bundesbank,

u.a. mit den Bundesbank-Vorständen Carl-Ludwig Thiele und

Andreas Dombret, Frankfurt

12:00 D: Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall wegen geplanter Stahlfusion

von Thyssenkrupp und Tata, Andernach

D: "Euroconstruct"-Konferenz zur Baukonjunktur in Europa

mit Beteiligung ifo-Institut, München

HINWEIS

J/ USA: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 24. NOVEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 11/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung)

18:00 F: Arbeitslosenzahlen 10/17

USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr / Anleihenmarkt bis 20.00 Uhr

MONTAG, DEN 27. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 L: Stabilus Bilanz-Pk

07:30 D: Delivery Hero Q3-Zahlen

11:00 D: Borussia Dortmund Hauptversammlung, Dortmund

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt

L: Aroundtown Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 I: Verbrauchervertrauen 11/17

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE

13:00 D: Veranstaltung "Durchsetzung des Verbraucherrechts - Initiativen aus

Brüssel und Berlin" der Europäischen Kommission und der

Verbraucherzentrale Bundesverband

EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 28. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Immofinanz Q3-Zahlen

D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt

GB: Shell Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GB: Bank von England legt Ergebnis der Stresstests britischer Banken vor

08:45 F: Verbrauchervertrauen 11/17

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 10/17

10:00 EU: Geldmenge M3 10/17

11:00 EU: OECD Wirtschaftsausblick

13:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 12/17 und Pk zum Weihnachtsgeschäft 2017

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/17

15:00 USA: FHFA-Index 09/17

15:15 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in New York

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 F: Europäischer Pressetag des Stahlkonzerns ArcelorMittal, Paris

Mit Konzern-Finanzchef und Europachef Aditya Mittal

10:00 D: DZ Bank Research Pressegespräch zum "Ausblick 2018", Frankfurt

11:00 D: Pressekonferenz der Spielwarenbranche, Nürnberg

Zu der Veranstaltung laden unter anderem der Deutsche Verband der

Spielwarenindustrie und der Bundesverband des

Spielwaren-Einzelhandels ein.

MITTWOCH, DEN 29. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Singulus ao Hauptversammlung, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Vienna Insurance Q3-Zahlen

A: Kapsch TrafficCom AG Halbjahreszahlen

D: Siemens Geschäftsbericht 2017

D: NordLB 9Monatszahlen

D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt

GB: GlaxoSmithKline Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 F: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung)

08:45 F: Privater Verbrauch 10/17

09:00 D: Verbraucherpreise 11/17 Sachsen

09:00 E: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

10:00 D: Verbraucherpreise 11/17 Brandenburg, Hessen, Bayern

10:30 D: Verbraucherpreise 11/17 Nordrhein-Westfalen

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 11/17

11:00 EU: Konjunkturklima 11/17

11:30 D: Anleihe

Volumen: 3 Mrd EUR

Laufzeit: 5 Jahre

14:00 D: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q3/17 (2. Schätzung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/17 (2. Schätzung)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

D: DIW-Konjunkturbarometer

D: Pk Bundesbank zu Finanzstabilitätsbericht 2017, Frankfurt

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Pk Julius Bär "Ausblick auf die Finanzmärkte erstes Halbjahr 2018"

D: 71. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag 2017 (bis 30.11.)

zum Thema: Cross-Border M&A, Düsseldorf

EU: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 30.11.), Brüssel

11:30 D: Amazon Logistikzentrum gibt im Rahmen eines Photo und Video Days

einen Rückblick auf die Entwicklungen der letzten fünf Jahre

Außerdem geht es beim Internet-Versandhändler um die Vorbereitungen

auf die Weihnachtssaison mit knapp 1400 festangestellten

Mitarbeitern und bis zu 500 Saisonkräften, Pforzheim

12:00 D: Diskussionsveranstaltung Pro Generika zur Gesundheitspolitik und zur

Arzneimittelversorgung, Berlin

DONNERSTAG, DEN 30. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 A: Strabag 9Monatszahlen

08:00 D: Rocket Internet Q3-Zahlen/CMD

08:00 GB: Go-Ahead Trading Update

14:00 NL: AkzoNobel ao Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CH: Credit Suisse Investor Day, London

D: Capital Stage Q3-Zahlen

N: Norsk Hydro Capital Markets Day

USA: Lbrands Umsatz 11/17

USA: General Motors Business Update und

Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Industrieproduktion 10/17 (vorläufig)

01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 11/17

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17

06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/17

07:45 CH: BIP Q3/17

08:45 F: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

09:00 A: BIP Q3/17 (endgültig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/17

10:00 PL: BIP Q3/17 (endgültig)

10:00 I: Arbeitslosenquote 10/17 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/17

11:00 I: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17

12:00 P: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 10/17

15:00 B: BIP Q3/17 (endgültig)

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 11/17

SONSTIGE TERMINE

D: Vertreter der G20-Länder und OECD-Staaten beraten über Wege aus der

weltweiten Krise der Stahlbranche, Berlin

10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec)

Voraussichtlich wird das Öl-Kartell eine weitere Verlängerung des

Produktionslimits beschließen.

11:00 D: Prozess im Streit um einen Apothekenautomaten des

Arzneimittel-Versandhändlers DocMorris im Neckar-Odenwald-Kreis

12:00 D: OLG Hamm entscheidet über Beweisaufnahme im Fall der Klage des

peruanischen Landwirts Saúl Lliuya gegen RWE, Hamm

17:00 D: Eröffnung des ersten InvestChile Büros in und für Europa, Frankfurt

Chile hat in diesem Jahr begonnen, InvestChile-Büros in Asien,

Europa und Nordamerika zu eröffnen, um den Investitionsstandort

Chile zu fördern.

18:45 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge (bis 01.12.) mit VW-Vorstand

Andreas Renschler, Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, München

FREITAG, DEN 1. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kfz-Absatz 11/17

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 J: Arbeitslosenquote 10/17

00:30 J: Verbraucherpreise 10/17, Tokio 11/17

01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

10:00 I: BIP Q3/17 (endgültig)

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 11/17

16:00 USA: Bauausgaben 10/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland

EU: Moody's Ratingergebnis Schweden

EU: Fitch Ratingergebnis Belgien, Bulgarien

EU: DBRS Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge mit VDA-Präsident Matthias

Wissmann, MAN-Chef Joachim Drees, Mercedes-Lkw-Chef Stefan Buchner,

Iveco-Präsident Pierre Lahutte, Volvo-Vorstand Lars Stenqvist,

Scania-Chef Henrik Henriksson,

Bundesverband-Güterverkehr-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt,

DB-Schenker-Vorstand Ewald Kaiser, UPS-Deutschland-Direktor Frank

Sportolari u.a.

D: Tuningmesse "Essen Motor Show" (bis 10.12.)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi