WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 17. Mai:

^

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 04. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 CHE: AMS AG, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen (detailliert)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:15 DEU: Katek SE, Erstnotiz Prime Standard

10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Dialog Semiconductor, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz

18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen (detailliert)

22:00 USA: Xilinx, Q4-Zahlen

22:01 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:30 USA: Lyft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen

USA: KKR & Co, Q1-Zahlen

USA: Ford Motor, Q1 Umsatz

USA: Cummins, Q1-Zahlen

USA: Under Armour, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (endgültig)

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Verband für Schiffbau und Meerestechnik zur Vorstellung des Jahresberichts und derzeitige Entwicklung im Schiffbau

10:30 DEU: Klage gegen WestLB-Nachfolger Portigon wegen Cum-Ex-Rückstellungen

10:30 DEU: Online-Pk Der Mittelstand BVMW "Für eine mittelstandsorientierte Post-Corona-Agenda" - 10 Punkte für die Zukunft des Mittelstandes»

DEU: Fortsetzung Petersberger Klimadialog (digital)

11:30 Online-Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Niklas Höhne (Climate Action Tracker) zu Auftakt sowie zu neuen Berechnungen zur langfristigen Temperaturentwicklung

DEU: Veröffentlichung AHK-World Business Outlook u.



a. zu Aussichten, welche Weltregionen Entwicklungen und Verbesserungen der Wirtschafslage erwarten und konjunkturellen und strukturellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf deutschen Unternehmen im Ausland

GBR: G7-Treffen der Außen- und Entwicklungsminister in London

ITA: Video-Konferenz der G20-Runde zu Kultur und Tourismus, Rom

HINWEIS

CHN / JPN: Feiertag, Börse geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 05. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online 11.00 h)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Zahlen

08:30 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Metro AG, Call zu den Q2-Zahlen

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung

13:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

17:45 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen (detailliert)

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q1-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:15 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

22:20 USA: PayPal, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen (detailliert)

DNK: Vestas, Q1-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q1-Zahlen

USA: New York Times, Q1-Zahlen

DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland - Monatszahlen für April

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 04/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 04/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/21

09:15 ESP: PMI Dienste 04/21

09:45 ITA: PMI Dienste 04/21

09:50 FRA: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/21

15:15 USA: ADP-Beschäftigung 04/21

15:45 USA: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Service Index 04/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Pk des Beratungsunternehmens hkp zur Aufsichtsratsvergütung der Dax-Unternehmen

10:00 DEU: Veranstaltung der Stiftung Verantwortungseigentum zu neuer Rechtsform für Verantwortungseigentum - Vorstellung einer neuen Allensbach-Studie mit den Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, den Parteichefs von Grüne und FDP, Robert Habeck und Christian Lindner, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Friedrich Merz, Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU

12:15 DEU: Inbetriebnahme des erweiterten VW- Presswerkes in Zwickau mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und VW-Markenchef Ralf Brandstätter

DEU: 12. Wohnungsbau-Tag 2021

10.30 Hybrid-Pk u.a. mit Mieterbund-Präsident Siebenkotten, IG BAU-Chef Feiger, GdW-Präsident Gedaschko und BFW-Präsident Ibel

HINWEIS

CHN / JPN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 06. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h)

07:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 11.00 h

07:30 DEU: Edag Engineering Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1 Umsatz (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-zahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Next, Q1 Umsatz

08:00 LUX: RTL, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 03/21

10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h)

12:30 USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung (online)

14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Apontis Pharma, voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist

DEU: Würth, Bilanz-Pk, Künzelsau

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

JPN: Nintendo, Jahreszahlen

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q1-Zahlen

USA: GoPro, Q1-Zahlen

USA: American International Group, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/21

08:00 RUS: PMI Dienste 04/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 03/21

10:30 GBR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/21 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeuge geladen ist unter anderem ein früherer Anwalt der Wirecard AG.

DEU: Petersberger Klimadialog (digital)

14.00 Begrüßung durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze und den designierten britischen Vorsitzenden der COP26, Alok Sharma

+ Rede von UN-Generalsekretär António Guterres

+ Rede von Premierminister Boris Johnson

+ Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel

16:00 DEU: Online-Veranstaltung zur Europawoche 2021 "Transatlantische Beziehungen nach Präsident Trump: You Can't Go Home Again"

BEL: Tagung der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

GBR: Parlamentswahlen in Schottland und Wales und Lokalwahlen in England

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 07. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Osram, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 GBR: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung (online)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Audi, Q1-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q1-Umsatz

USA: Cigna, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/21

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 04/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 03/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 03/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 03/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 03/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 04/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 03/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Dänemark

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitales Pressegespräch Commerzbank zum Konjunktur- und Marktausblick 2021 u.a. mit Chefvolkswirt Jörg Krämer

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 10. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BioNTech, Q1-Zahlen

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 03/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 03/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk 12. Nationale Maritime Konferenz 2021 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel

DEU: Konferenz der Parlamentspräsidenten der EU-Staaten (EU-PPK)

BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 11. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Medios, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Biotest, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.0 h)

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Medigene, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

07:55 DEU: Home24, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Singulus, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Berentzen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: RIB Software, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

17:30 DEU: Patrizia Immobilien, Q1-Zahlen

18:15 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Apontis Pharma, voraussichtlich Erstnotiz

DEU: Leifheit, Q1-Zahlen (detailliert)

ITA: Mediobanca, Q3-Zahlen

ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen

JPN: Nissan, Jahreszahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/21

03:30 CHN: Erzeugerpreie 04/21

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 04/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 12. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group

06:45 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU; Procredit Holding, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tui, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 FRA: EdF, Q1-Umsatz

07:30 FIN: Ferratum Oyj, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q1-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: National Express, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung (online)

18:30 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen

DEU: Creditshelf, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

ITA: Tod's, Q1-Zahlen

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen

USA: Sonos, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

09:30 SWE: Verbraucherpreise 04/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/21

14:30 USA: Realeinkommen 04/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 03/21

HINWEIS

SWE: Verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 h)

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 13. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: 3i Group, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

PRT: EDP, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 05/21

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/21

06:30 JPN: Insolvenzen 04/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 04/21

09:00 SVK: Verbraucherpreise 04/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

HINWEIS

D: Feiertag "Christi Himmelfahrt", Börse geöffnet

CHE / DNK / FIN / NOR / SWE / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 14. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/21

11:00 DEU: windeln.de, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Investoren- und Analystentreffen

ESP: ACS, Q1-Zahlen

GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 04/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22.04.21

14:00 CYP: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz b04/21

15:15 USA: Industrieproduktion 04/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/21

16:00 USA: Lagerbestände 03/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (1. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande, Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Lettland

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 17. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

IRL: Ryanair, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 04/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/21 (vorab)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 05/21

16:00 USA: NAHB-Index 05/21

19:00 RUS: BIP Q1/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Voraussichtlich dritte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn und GDL

09:30 DEU: Beginn Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe

04:00 TUR: Coronavirus: Harter Lockdown endet in der Türkei

--------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi