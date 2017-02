WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Februar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 17. Februar:

^ ----------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 07:00 D: Aurubis Q1-Zahlen 07:00 LU: Stabilus Q1-Zahlen 07:30 D: HHLA Jahreszahlen 07:30 D: Scout24 Jahreszahlen 08:00 D: Großhandelspreise 01/17 14:00 PL: Verbraucherpreise 01/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Wirtschaftsforum zur EU-Datenschutz-Verordnung 12:00 D: EU-Kommission stellt ihr Winter-Konjunkturgutachten vor Veröffentlicht werden u.



a. Daten und Erwartungen zu Wirtschaftswachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, öffentlicher Neuverschuldung und öffentlichem Schuldenstand für die Jahre 2016, 2017 und 2018 14:00 D: Außerplanmäßige Sitzung des BER-Sonderausschusses zum Schallschutz, Brandschutzanlage und finanziellen Situation der Flughafengesellschaft 16:00 D: Französischer Premierminister Bernard Cazeneuve in Berlin 1600 Pressestatements Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Cazeneuve vor ihrem Gespräch 17:00 D: EU-Parlament berät über den europäischen Emissionshandel (bis 16.02.) 18:00 D: Jahresempfang des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) 18:30 D: Vortrag Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret: "Die Herausforderungen der Digitalisierung für Banken und Bankenaufsicht", Frankfurt

----------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/17 02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/17 05:30 J: Industrieproduktion 12/16 (endgültig) 05:30 J: Kapazitätsauslastung 12/16 06:30 CH: Credit Suisse Jahreszahlen 07:00 D: HeidelbergCement vorläufige Jahreszahlen 07:00 CH: Actelion Q4-Zahlen 07:00 F: Michelin Jahreszahlen 07:00 D: Bilfinger Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 F: EdF Jahreszahlen 08:00 D: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 08:00 D: Verbraucherpreise 01/17 (endgültig) 08:00 GB: Rolls-Royce Jahreszahlen 09:00 HU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZ: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 09:30 NL: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:00 D: Osram Licht AG Hauptversammlung 10:00 PL: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:30 P: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 10:30 GB: Verbraucherpreise 01/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/17 11:00 GR: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: BIP Q4/16 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: Industrieproduktion 12/16 13:30 USA: T-Mobile US Q4-Zahlen 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/17 14:50 USA: Rede von Fed's Lacker an der Universität Delaware 16:00 USA: Fed-Chefin Yellen vor Bankenausschuss des Senats, Washington 19:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Houston 19:15 USA: Rede von Fed's Lockhart in Huntsville, Alabama

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 02/17 D: TUI Q1-Zahlen (10.00 h HV) D: Daimler Geschäftsbericht 2016 E: Enagas Jahreszahlen und Ausblick 2017-2020 NL: Randstad Jahreszahlen USA: Diebold Nixdorf Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 F: EU-Parlament tagt (bis 16.02.) Das Plenum debattiert unter anderem über Berichte zur Zukunft der EU. 09:45 D: Pk Bitkom und Bundesjustizministerium zur Konferenz "Smart Home - Wie digital wollen wir wohnen?" u.a. mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder 10:00 D: Pk Pro Generika zu Studie "Engpässe bei lebenswichtigen Antibiotika: Gründe, Auswirkungen und Lösungsvorschläge" 10:00 D: Pk Stiftung Warentest "Praxistest Baufinanzierung", Berlin 10:30 D: Pk Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung zu "Sharing Economy - Wie verändern Teilen, Tauschen und Leihen unser Wirtschaften?" 10:30 GB: Internationales Institut für Strategische Studien (IISS) legt Jahresbericht "The Military Balance" vor 12:00 EU: EU-Kommission macht Vorschläge zur Reform bestimmter Entscheidungsverfahren 14:00 EU: Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem spricht im Europaparlament über den Stand des laufenden Überprüfungsprogramms für Griechenland 17:00 D: VW/Audi-Anhörung vor US-Gericht Im US-Rechtsstreit um manipulierte Abgaswerte bei VW lässt Richter Charles Breyer einmal mehr die Anwälte der Streitparteien zu einer Statuskonferenz antreten. Breyer will bekanntgeben, ob er von VW und dem Zulieferer Bosch mit Zivilklägern ausgehandelten Vergleichen vorläufig zustimmt. D: Deutsches Aktieninstitut - Primärmarktkonferenz 2017: Marktentwicklungen, Kapitalmarktunion & Prospektrecht, Frankfurt

----------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Kuka Jahreszahlen 07:00 NL: Heineken Jahreszahlen 07:00 NL: DSM Q4-Zahlen 07:00 F: Credit Agricole Jahreszahlen 07:10 D: Norma Jahreszahlen 07:20 F: Air Liquide Jahreszahlen 07:30 NL: ABN Amro Jahreszahlen 07:30 F: Danone Jahreszahlen 07:30 D: Gerresheimer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: MVV Energie Q1-Zahlen 08:00 D: Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe 12/16 09:00 E: Verbraucherpreise 01/17 09:00 EU: EZB-Ratssitzung ohne Zinsentscheid 10:00 L: Stabilus Hauptversammlung 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 01/17 11:00 EU: Handelsbilanz 12/16 12:30 USA: Pepsico Q4-Zahlen 14:00 USA: Analog Devices Q1-Zahlen 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/17 14:30 USA: Realeinkommen 01/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/17 14:30 USA: Empire State Index 02/17 15:15 USA: Industrieproduktion 01/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/17 16:00 USA: Fed-Chefin Yellen vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington 16:00 USA: Lagerbestände 12/16 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 USA: Rede von Fed's Rosengren im Harvard Club, New York 18:45 USA: Rede von Fed's Harker an der La Salle Universität, Philadelphia 22:00 USA: AppliedMaterials Q1-Zahlen 22:30 USA: Cisco Systems Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Elmos vorläufige Jahreszahlen D: Deutsche Börse Jahreszahlen S: Hennes & Mauritz Umsatz 01/17 NL: Akzo Nobel Jahreszahlen CH: Schindler Jahreszahlen NL: Euronext Jahreszahlen und ao HV USA: Kraft Heinz Q4-Zahlen

SOSNTIGE TERMINE 09:00 F: EU-Parlament tagt - Abstimmung über das Ceta-Handelsabkommen mit Kanada (bis 16.02.) Dazu wird der kanadische Premier Trudeau in Straßburg erwartet. 09:30 F; Frankreichs Übertragungsnetzbetreiber RTE stellt Strombilanz 2016 vor 09:30 F: Mündliche Verhandlung beim EuGH zu deutschen Regelungen zur Mehrwertsteuer-Befreiung Die EU-Kommission geht gegen Deutschland vor, weil aus ihrer Sicht bestimmte Mehrwertsteuer-Befreiungen unzulässigerweise auf Angehörige der Heilberufe beschränkt werden. 10:00 D: Jahres-Pk Hafen Hamburg 10:00 D: Pressegespräch Daimler Trucks Vorstand Wolfgang Bernhard gibt einen detaillierten Rückblick auf das Jahr 2016. 11:00 D: Jahres-Pk Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV), Berlin 12:00 D: DIW-Chef Marcel Fratzscher "Wirtschaftlicher Ausblick in Zeiten des Populismus" im Union International Club, Frankfurt D: 22. Handelsblatt-Jahrestagung Pharma 2017, Berlin D: IBM Konferenz zum "Internet der Dinge" - (bis 16.02.), München Bei dem Kongress geht es um die Steuerung von Maschinen und Geräten über Internet B: Nato-Verteidigungsministertreffen (bis 16.02.) Es ist das erste große Bündnistreffen nach dem Regierungswechsel in den USA. Thema dürften u.a. die Umsetzung der Aufrüstungsbeschlüsse des Nato-Gipfels für das östliche Bündnisgebiet sowie der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sein. USA: US-Präsident Donald Trump empfängt Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu

----------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fuchs Petrolub Jahreszahlen 07:00 CH: Clariant Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 CH: Kudelski Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:15 CH: Nestle Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:15 F: Air France-KLM Jahreszahlen 07:30 F: Arbeitslosenquote Q4/16 07:30 F: TF1 Jahreszahlen 07:30 F: Capgemini Jahreszahlen 07:30 F: Schneider Electric Jahreszahlen 07:30 A: OMV Q4-Zahlen 07:30 D: Takkt Jahreszahlen 08:00 D: Erwerbstätigkeit Q4/16 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 01/17 10:00 D: Deutsche Börse Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: Infineon Hauptversammlung 13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 19.1.17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly-Fed-Index 02/17 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Wincor Nixdorf Q1-Zahlen GB: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 01/17 GB: Shire Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 F: EU-Parlament tagt in Straßburg + Rede des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau D: 5. Bitkom Big Data Summit. Das Motto lautet "Connecting the Dots - Daten, Algorithmen, Technologie, Mindset", Hanau 09:30 D: "Handelsblatt"-Jahrestagung "Privatkundengeschäft" zu Ertragschancen im Retail Banking im Zeitalter von Digitalisierung und Niedrigzins (bis 17.02.), Mainz 11:00 D: Öffentliche Zeugenanhörung im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages mit Vernehmungen u.a. von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), Berlin 11:00 D: Jahres-Pk des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Berlin 11:30 D: Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags aus 13:00 D: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zu umstrittenen Aktiengeschäften "Cum-Ex", Zeugenvernehmung Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Berlin 13:00 D: 43. Augsburger Konjunkturgespräch mit ifo-Präsident Clemens Fuest D: Pk von IBM zum "Internet der Dinge". Bei dem Kongress geht es um die Steuerung von Maschinen und Geräten über Internet. München soll eine zentrale Rolle für Forschung und Entwicklung von IBM in diesem Bereich spielen. D: Handelsblatt Jahrestagung Stahlmarkt 2017 (bis 17.02.), Düsseldorf D: Treffen der G20-Außenminister, Bonn MC: 1. Internationaler Automobilsalon Monaco unter der Schirmherrschaft des monegassischen Herrschers Fürst Albert II. (bis 19.02.)

----------------------------------------------------------------------------- FEITAG, DEN 17. FEBRUAR 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 F: Essilor International Jahreszahlen 07:00 D: Allianz Jahreszahlen (9.00 Pk) 10:00 EU: Leistungsbilanz 12/16 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 01/17 16:00 USA: Frühindikator 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE NL: Aegon Jahreszahlen USA: Bridgestone Jahreszahlen EU: Moody's Ratingergebnis USA, Spanien EU: Fitch Ratingergebnis Finnland, Malta EU: DBRS Ratingergebnis Niederlande

SONSTIGE TERMINE D: Besuch des kanadischen Premierministers Justin Trudeau 1200 Empfang durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit militärischen Ehren (Kanzleramt) 1315 Gemeinsame Pk D: Auftakt Münchner Sicherheitskonferenz (bis 19.02.) D: Treffen der G20-Außenminister, Bonn -----------------------------------------------------------------------------

