WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. September 2019

DIENSTAG, DEN 3. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Home24, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Zumtobel, Q1-Zahlen

DEK: Lego, Halbjahreszahlen

DEU: KBA / VDA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS Verbraucherpreise 08/19

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/19

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/19

23:00 USA: Fed-Präsident von Boston, Eric Rosengren, hält eine Rede in Easton

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012. Der Insolvenzverwalter verlangt knapp 20 Mio Euro von Ex-Managern, Frankfurt

IRL: Geplante Streikfortsetzung bei Ryanair.



Britische Piloten sollen ihre Streiks bei Ryanair fortsetzen. (bis 4.9.2019)

MITTWOCH, DEN 4. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen (endgültig)

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

10:00 ITA: Mediaset, ao Hauptversammlung

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

10:00 DEU: VCI Pk zur Branchenkonjunktur im 2. Quartal, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Aktienmarktprognose des Bankenverbandes VÖB, Frankfurt

12:20 USA: Navistar, Q3-Zahlen

14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

15:00 DEU: Weltpremiere des Porsche Taycan, Berlin/Neuhardenberg

22:30 USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

22:30 USA: Slack Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Scor, Investor Day

DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer Aktienindizes (Dax, MDax, SDax, TecDax), Frankfurt/M.

DEU: Handelsblatt-Tagung "Bankengipfel" (Tag 1 von 2), Frankfurt

USA: Pkw-Absatz 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/19 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/19

09:00 BEL: Die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird im EU-Parlamentsausschuss befragt, Brüssel

09:15 ESP: PMI Dienste 08/19

09:45 ITA: PMI Dienste 08/19

09:50 FRA: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 08/19

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/19

11:00 GRE: BIP Q2/19 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 5 Jahre / Volumen: 3 Mrd EUR

14:30 USA: Handelsbilanz 07/19

16:00 CDN: BoC Zinsentscheid

19:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede

20:00 USA: Fed Beige Book

21:15 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Auftakt im ersten Cum-Ex-Strafprozess, Bonn

10:30 DEU: 2. Roundtable-Gespräch des Automobilclubs von Deutschland (AvD), Frankfurt

DEU: Erster Medientag der Technik-Messe IFA, Berlin

11:00 h Miele / 12:00 h Bosch / 13:00 h Eröffnungs-Pressekonferenz

11:00 DEU: OLG Düsseldorf verhandelt über Edeka-Einsprüche gegen Bußgelder des Bundeskartellamts, Düsseldorf

11:00 DEU: Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu "Wirtschaftskriminalität: Tabuthema Innentäter", Berlin

GBR: Der US-Vizepräsident Mike Pence ist zu Besuch in Großbritannien, London

ZAF: 28. Weltwirtschaftsforum zu Afrika, Kapstadt

DEU: Fahrradmesse Eurobike, Friedrichshafen

IRL: Geplante Streikfortsetzung bei Ryanair. Britische Piloten sollen ihre Streiks bei Ryanair fortsetzen. (bis 4.9.2019)

DONNERSTAG, DEN 5. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

12:00 DEU: Deutsche Telekom IFA-Pressekonferenz, Berlin

18:00 DEU: Podiumsdiskussion über "Klimakrise und Mobilität der Zukunft" mit Vertretern der Autoindustrie und Umweltverbänden vor der Automesse IAA. Berlin Teilnehmen wollen der Verband der Autoindustrie (VDA), Daimler, BMW, die Umweltorganisation BUND, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und die Kampagnenorganisation Campact.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Fristende für Osram-Aktionäre zur Annahme des Kaufangebots der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, München

DEU: Handelsblatt-Tagung "Bankengipfel" (Tag 2 von 2), Frankfurt

FRA: Safran, Halbjahreszahlen

GBR: Dixons Carphone, Q1 Trading Statement

USA: Ciena, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco BIP Quartalsschätzungen Q2/19

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/19

08:00 DEU: Großhandelsumsatz Q2/19

09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/19

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 08/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/19 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 08/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen der Deutschen Bahn und österreichischen Verbraucherschützern, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, ob Italien genug den Pflanzenschädling Xylella fastidiosa getan hat, Luxemburg

11:00 DEU: Pk zur Studie "Die Ängste der Deutschen 2019" vom Infocenter der R+V Versicherung, Berlin

DEU: Zweiter Medientag der Technik-Messe IFA, Berlin

10:00 h Segway / 11:00 h Samsung / 12:00 h Philips / 12:00 h Deutsche Telekom /13:00 h Sony

FREITAG, DEN 6. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: International Consolidated Air (IAG), Verkehrszahlen 08/19

GBR: dbAccess Eurpean TMT Conference u.a. mit Siltronic, Deutsche Bank,

Software AG, zooplus AG, London

GBR: Deutsche Bank, European TMT Conference u.a. mit ASM, ASML Holding, Telefonica Deutschland, Infineon, Dialog Semiconductor, London

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 07/19

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/19 (vorläufig)

07:00 ESP: Verbraucherpreisdaten 08/19

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/19

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/19

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/19

11:00 EUR: BIP Q2/19 (endgültig)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/19 (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Dänemark

EUR: Fitch und DBRS Ratingergebnis Luxemburg

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses, Berlin

DEU: Technik-Messe IFA in Berlin öffnet für das Publikum (bis 11.9.2019)

IRL: Der US-Vizepräsident Mike Pence ist zu Besuch in Irland, Dublin

SONNTAG, DEN 8. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 FRA: Swiss Re, Pressekonferenz anlässlich 63rd edition of Les Rendez-Vous de Septembre

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/19

SONSTIGE TERMINE

RUS: Regionalwahlen in Russland - Gewählt werden u.a. ein neuer Stadtrat in Moskau, Gouverneue und Regionalparlamente

MONTAG, DEN 9. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 DEU: Pk Verband der Automobilindustrie (VDA) zum Auftakt der 68. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) (12. bis 22. September), Frankfurt

14:00 CHE: Novartis, Investor Day

19:00 DEU: Volkswagen Group Media Night IAA 2019 mit der Weltpremiere des ID.3., Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 08/19

GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz

FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 08/19

USA: Morgan Stanley Global Healthcare Conference u.a. mit Roche, Sanofi, NY

USA: Barclays Global Financial Services Conference u.a. mit Wells Fargo, Moody's, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Citigroup, New York (bis 11.9.2019)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/19

01:50 JPN: BIP Q2/19 (endgültig)

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 08/19

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/19

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 09/19

10:30 GBR: Industrieproduktion 07/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 07/19

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/19

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Entwicklungsminister Gerd Müller präsentiert den "Grünen Knopf" als staatliches Siegel für sozial und ökologisch hergestellte Textilien, Berlin

11:00 DEU: Pressegespräch Commerzbank zu Markteinschätzungen von Windenergie vor Messe Husum Wind, Hamburg

DIENSTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: 1. Pressetag zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw

+ 0830 Pk BMW

+ 0905 Pk Opel

+ 0920 Pk Mercedes

+ 1015 Pk Volkswagen

+ 1030 Pk Audi

+ 1055 Pk Continental

+ 1115 Pk ZF Friedrichshafen

+ 1115 Pk Porsche

+ 1135 Pk Byton mir Vorstellung von Serienmodell

+ 1155 Pk Ionity (Ladenetz-Joint-Venture)

+ 1230 Pk Schaeffler

+ 1255 Pk Bosch

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank dbAccess IAA Cars 2019 Conference u.a. mit Daimler, Deutsche Bank, Jost Werke AG, Frankfurt

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/19

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/19

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 08/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 07/19

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/19

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts im Streit zwischen der EU-Kommission und Polen über die Gasleitung Opal

10:00 DEU: Bundestag - Beginn Haushaltswoche, Berlin

10:30 DEU: Herbst-Pk des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Düsseldorf

11:00 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) zur konjunkturellen Lage 2019, Wohnungsbau und Klimaschutz, Berlin

11:00 DEU: BGH klärt: Dürfen Banken für die Umschuldung von Immobilienkrediten eine Gebühr kassieren?, Karlsruhe

11:00 DEU: Petersberger Industriedialog zum Thema "Der industrielle Mittelstand im globalen Wettbewerb", Königswinter

DEU: Weltwirtschafts-Symposium 2019 - Global Economic Symposium (GES) 2019, Kiel

MITTWOCH, DEN 11. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: 2. Pressetag zur Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw

+ 1000 Pk Hella

+ 1100 Pk ACEA

10:00 FRA: Richemont, Hauptversammlung

15:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Vapiano, Q2-Zahlen

DEU: Pfleiderer, Halbjahreszahlen

ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

FRA: Hermes International, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Industrieproduktion 07/19

14:30 USA: Erzeugerpreise 08/19

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/19 (endgültig)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche - Generaldebatte zur Politik der Bundesregierung, Berlin

09:30 DEU: "Immobilientag" der "Börsen-Zeitung", Frankfurt

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Widerrufsrecht von Immobiliendarlehen im Fernabsatz

10:00 DEU: Pk Bitkom zu Vorstellung der Studie «New Work - Wie arbeitet Deutschland» und Eröffnung der neuen Bitkom-Geschäftsstelle, Berlin

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien, Ffm.

DEU: Fortsetzung Prozess um Insolvenz des Windpark-Projektentwicklers Windreich, Stuttgart

DONNERSTAG, DEN 12. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 08/19

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Knorr-Bremse, Halbjahreszahlen

DEU: Corestate Capital Holding, Capital Markets Day

USA: US Bancorp, Investor Day

USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 07/119

01:50 JPN: Erzeugerpreise 08/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 07/19

12:00 IRL: Verbraucherpreise 08/19

13:00 TUR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsident Draghi)

14:30 USA: Verbraucherpreise 08/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 68. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw (bis 22.9.)

09:30 LUX: EuGH urteilt über die Zulassung einer Gen-Sojabohne von Monsanto

10:00 DEU: Vorstellung der Allensbach-Studie "Generation Mitte", Berlin

DEU: Oberlandesgericht prüft Schadenersatz-Urteile gegen Porsche SE, Stuttgart

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin

JPN: Tokyo Game Show

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 13. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 07/19 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/19

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/19 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände 07/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 09/19

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Österreich

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Österreich, Finnland

SONSTIGE TERMINE

02:00 USA: Dritte Runde der TV-Debatten unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern, Houston

09:00 DEU: Bundestag - Abschluss der Haushaltswoche, Berlin

09:00 DEU: 68. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) - Pkw, Frankfurt

FIN: Treffen der Euro-Finanzminister, Helsinki

HINWEIS

CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

MONTAG, DEN 16. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Oracle, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/19

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/19

10:00 ITA: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 09/19

15:00 BEL: Handelsbilanz 07/19

SONSTIGE TERMINE

AUT: 63. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

BEL: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

TRK: Syrien-Gipfel mit Erdogan, Putin und Ruhani in Ankara

