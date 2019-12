WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Dezember 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 16. Dezember:

DIENSTAG, DEN 3. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Zumtobel, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Chemieverband VCI - Wirtschaftspressekonferenz 2019, Frankfurt

22:05 USA: salesforce.com, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 11/19

DEU: Deutsche Lufthansa, AR-Sitzung

USA: Pkw-Absatz 11/19

GBR: Berenberg European Conference (bis 5.12.19) u.a. mit Qiagen, SGS

ITA: UniCredit, Capital Markets Day, London

GBR: Glencore Plc, Business Update Call

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz im Weihnachtsgeschäft, Jahr 2018

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/19

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/19

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) und Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft zum Geschäftsklima in Russland 2020, Berlin

11:00 DEU: Pressekonferenz 2019 der Spielwarenbranche, Nürnberg

GBR: Nato-Gipfel (bis 4.12.19), London

BEL: Treffen der EU-Justizminister, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Telekommunikations- und Verkehrsminister, Brüssel

MITTWOCH, DEN 4. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VMDA, Auftragseingang 10/19

11:00 DEU: VDIK, Jahrespressegespräch, Frankfurt

11:30 DEU: VDA, Jahresabschluss-Pk, Berlin

22:15 DEU: Deutsche Börse, Sitzung des Arbeitskreises Aktienindizes

TERMINE UNTERNEHEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens, Geschäftsbericht GJ 2019

GBR: Banik of America Merrill Lynch European Chemicals Conference u.



a. mit K+S, Fuchs Petrolub, Wacker Chemie, Lanxess, London

GBR: Berenberg European Conference (bis 5.12.19) u.a. mit Novartis, Jungheinrich, Roche, AstraZeneca, Stratec

SAU: Ölkonzern Aramco - voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist

USA: Campbell Soup, Q1-Zahlen

USA: Slack Technologies, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Destatis, Pressekonferenz ""Städte-Boom und Baustau: Entwicklungen auf dem deutschen Wohnungsmarkt 2008 - 2018"

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 11/19 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/19

09:15 ESP: PMI Dienste 11/19

09:45 ITA: PMI Dienste 11/19

09:50 FRA: PMI Dienste 11/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 11/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 11/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 11/19 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 3 Mrd EUR

12:30 DEU: Vortrag Wirtschaftsweiser Volker Wieland zum bereits veröffentlichten Herbstgutachten des Sachverständigenrates, Frankfurt

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/19

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 11/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch Privatbank Julius Bär: "Ausblick auf die Finanzmärkte 2020", Frankfurt

11:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Frankfurt

11:00 DEU: Pk Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) zu Branchenkonjunktur 2019/2020, Frankfurt

18:00 DEU: ESMT Open Lecture "Wirtschaft im 21. Jahrhundert" mit Michael Zahn, CEO Deutsche Wohnen, Berlin

GBR: Nato-Gipfel (zweiter und letzter Tag), London

EUR: Treffen der Euro-Finanzminister, Brüssel

EUR: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel

DONNERSTAG, DEN 5. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Schaffner, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Novartis, R&D und Investor-Update, London

CHE: AMS: Übernahmeangebot für Osram endet (Mitternacht)

FRA: Orange, Investor Day

SAU: Ölkonzern Aramco - voraussichtlich Bekanntgabe des Ausgabepreises

USA: The Kroger, Q3-Zahlen

USA: Michaels Cos, Q3-Zahlen

USA: Tiffany & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreie 11/19

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/19

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/19

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/19

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/19 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q3/19 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q3/19 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk des Elektronikverbands ZVEI zur Entwicklung der deutschen Halbleiterindustrie und Marktsituation in 2019 und 2020, München

11:00 DEU: Pressegespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zur Lage der Kreditversicherer mit Thomas Langen, Vorsitzender der Kommission Kreditversicherung des GDV, Frankfurt

12:00 DEU: Deutscher Gewerkschaftsbund stellt Index für «Gute Arbeit 2019» mit dem Schwerpunkt Gesundheit vor, Berlin

14:30 DEU: Anhörung zu Finanzen der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft

DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Betonindustrie in Norddeutschland, Hamburg

DEU: Präsident Kasachstans, Kassym-Shomart Tokajew, zu Gast in Berlin

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüsssel

SVK: OSZE-Jahreskonferenz der Außenminister, Bratislava

FREITAG, DEN 6. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen (endgültig)

08:30 DEU: Dr. Hönle, Jahreszahlen

12:00 GBR: Associates British Food, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/19

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/19

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/19 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/19 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/19

EUR: DBRS Ratingergebnis Deutschland, Dänemark, Polen

EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, ESM, Kroatien, Schweden

EUR: S&P Ratingergebnis Estland

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses

SVK: Abschluss OSZE-Jahreskonferenz der Außenminister, Bratislava

ESP: Fortsetzung der 25. UN-Klimakonferenz (COP 25) in Madrid - mit Protesten der Bewegung Fridays for Future, Madrid

GBR: TV-Duell in der BBC zwischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn im britischen Wahlkampf

SONNTAG, DEN 8. DEZEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/19

18:00 CHE: BIZ, Quartalsbericht

MONTAG, DEN 9. DEZEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/19 (endgültig)

00:50 JPN: Leistungsbilanz 10/19

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 11/19

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/19

08:00 DEU: Arbeitskosten Q3/19

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 12/19

SONSTIGE TERMINE

16:00 DEU: Veranstaltung von Transparency Deutschland "Cum-Ex - Der organisierte Griff in die Staatskasse. Was sind die Konsequenzen?", Berlin

ESP: 25. UN-Klimakonferenz (COP 25) in Madrid startet in die zweite Woche - Ankunft von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), Madrid

FRA: Ukraine-Russland-Gipfel unter deutsch-französischer Vermittlung in Paris

EUR: EU-Außenministertreffen, Brüssel

EUR: Treffen der EU-Minister für Gesundheit, Brüssel

DIENSTAG, DEN 10. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Coppenrath und Wiese, Jahres-Pk, Mettingen

10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)

10:00 DEU: MVV Energie, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Voith, Jahres-Pk, Stuttgart

11:00 FRA: Valeo, Investor Day

14:00 DEU: Bayer AG: Investoren-Telefonkonferenz zu Bayer's Nachhaltigkeitsstrategie 2030

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: DWS Group, Investor Update

DEU: Deutsche Beteiligung, Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/19

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/19 (vorläufig)

08:00 EUR: Pressegespräch: "40 Tage Christine Lagarde: Wohin steuert die EZB?" mit Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI)

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/19

10:30 GBR: Industrieproduktion 10/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 10/19

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/19

11:00 GRI: Verbraucherpreise 11/19

11:00 GRI: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: Produktivität Q3/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB: "Finanzstabilität und makroprudentielle Politik - ein Experimentierfeld zu Lasten der Banken?" u.a. mit BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig und dem Leiter der Leiter der Finanzmarktabteilung des Bundesfinanzministeriums, Levin Holle, Frankfurt

10:30 DEU: Pk Creditreform: "Insolvenzen in Deutschland 2019" mit Ausblick, Frankfurt

DEU: VGH entscheidet über Dieselfahrverbot in Frankfurt, Kassel

MITTWOCH, DEN 11. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen

08:00 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4 Umsatz

09:30 CHE: Credit Suisse, Investor Day

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk, Stuttgart

11:00 SWE: Hexagon, Capital Markets Day

14:30 CHE: Barry Callebaut, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Investor & Analystentreffen

18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: TUI, Jahrszahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Business Update Call

DEU: Thyssenkrupp, Kapitalmarkttag

CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Passagier- und Frachtzahlen 2019

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/19

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

12:00 TRK: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/19

14:30 USA: Realeinkommen 11/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche9

20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: LG Köln verkündet Urteil über Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln

DEU: Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn u.a. zu den Problemen beim Verkauf der Tochter Arriva und zur Bestellung eines neuen Finanzvorstands

DEU: Internationale Konferenz «Future of AI in Automotive» des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Autos

DONNERSTAG, DEN 12. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 NLD: Signify, Capital Markets Day

11:00 DEU: Metro, Bilanz-Pk, Düsseldorf

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 11/19

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tom Tailor, Q1-Zahlen, Q2-Zahlen, Q3-Zahlen

GBR: Dixons Carphone, Halbjahreszahlen

USA: Ciena, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 10/19

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Dezember 2019

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Winter

09:30 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Pk 10.00 Uhr), Bern

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose für Deutschland und die Welt

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/19

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/19

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h mit EZB-Präsidentin Lagarde)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet über Markenstreit zum "Öko-Test"-Label

09:30 DEU: OLG München verkündet Urteil im Rechtsstreit über "Easy Money" - SIM-Karten. Derr Kläger hat 508 alte SIM-Karten mit «Easy Money»-Guthabenfunktion gesammelt und fordert vom Mobilfunkbetreiber Telefonica über 300 000 Euro Guthabenwert. Das Unternehmen lehnt das ab.

12:00 DEU: BGH verhandelt über "WarnWetter-App" des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

FREITAG, DEN 13. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/19

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan-Index Q4/19

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/19 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/19

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/19

16:00 USA: Lagerbstände 10/19

EUR: DBRS Ratingergebnis Großbritannien

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Serbien

MONTAG, DEN 16. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Isra Vision, Jahreszahlen

13:30 LUX: Aroundtown, ao Hauptversammlung

15:30 CHE: Roche, Business Update Call

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/19

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/19

09:00 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/19

14:30 USA: Empire State Index 12/19

15:00 BEL: Handelsbilanz 10/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

16:00 USA: NAHB-Index 12/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

