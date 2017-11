WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. November 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. November:

FREITAG, DEN 3. NOVEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/17 06:45 F: Societe Generale Q3-Zahlen 07:00 D: Evonik Q3-Zahlen 07:15 F: Air France-KLM Q3-Zahlen 07:30 A: Andritz AG Q3-Zahlen 07:30 D: DIC Asset Q3-Zahlen 07:30 A: Erste Group Bank 9Monatszahlen 07:30 D: Gea Group Q3-Zahlen 08:00 E: Repsol Q3-Zahlen 09:00 D: Befesa Erstnotiz 10:30 GB: PMI Dienste 10/17 13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/17 13:30 USA: Handelsbilanz 09/17 14:45 USA: Markit PMI Dienste 10/17 (endgültig) 15:00 USA: ISM Dienste 10/17 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/17 15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/17 17:15 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält Rede in Washington

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Moody's Ratingergebnis Belgien, Europäische Union EU: S6P Ratingergebnis Türkei

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Finanzaufsicht Bafin zur Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie Mifid II, Frankfurt.



Mit der Exekutivdirektorin der Wertpapieraufsicht, Elisabeth Roegele 10:00 D: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Porsche und VW, Hannover 11:15 D: Richtfest für neue DHL Express-Station u. a. mit dem Deutschlandvorsitzenden von DHL Express, Markus Recklin, Klipphausen D: Fortsetzung der Sondierungsverhandlungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen in großer Runde

HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 D: Xing Q3-Zahlen 08:00 GB: Easyjet Verkehrszahlen 10/17 14:00 USA: Mylan Q3-Zahlen 22:00 NL: Qiagen Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Bet-at-Home.com Q3-Zahlen E: Siemens Gamesa Q3-Zahlen I: Tod's Q3 Umsatz NL: PostNL Q3-Zahlen USA: TripAdvisor Q3-Zahlen USA: Avis Budget Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 20./21.09.2017 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 10/17 08:00 D: Auftragseingang Industrie 09/17 09:15 E: PMI Dienste 10/17 09:45 I: PMI Dienste 10/17 09:50 F: PMI Dienste 10/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 10/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 10/17 (endgültig) 10:30 EU: Sentix Investorenvertrauen 11/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 09/17 15:45 EU: EZB Monatsbericht 18:10 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält eine Rede in New York

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Auftakt der Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 12:00 D: Vortrag Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling zum Thema "Zur Zukunft der Währungsunion - werden die Weichen in der Eurozone neu gestellt?", Nürnberg EU: Treffen der Eurogruppe, Brüssel Themen sind unter anderem langfristige Wachstumsmaßnahmen und Strukturreformen. 18:30 D: Diskussion zum Thema "Transport und Logistik im Wandel . die Rolle der Nutzfahrzeugindustrie". Im Rahmen der Reige "Mobilität von morgen" diskutieren Andreas Renschler (Volkswagen AG) und Sören Bartol (SPD-MdB). Veranstalter: Verband der Automobilindustrie (VDA)

HIWEIS RU: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 D: TAG Immobilien Q3-Zahlen 07:00 CH: Adecco Q3-Zahlen 07:00 D: Osram Licht Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 J: Toyota Halbjahreszahlen 07:00 D: Morphosys Q3-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 D: BMW Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Rheinmetall Q3-Zahlen 07:30 D: Jungheinrich Q3-Zahlen 07:30 D: Uniper Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Deutz Q3-Zahlen 07:30 D: ElringKlinger Q3-Zahlen (15.00 h Call) 07:30 GB: Dialog Semiconductor Q3-Zahlen 08:00 D: Zalando Q3-Zahlen (endgültig) 08:00 GB: Direct Line Group Q3 Trading Update 08:00 GB: Imperial Brands Jahreszahlen 08:20 E: Iberdrola 9Monatszahlen 08:30 F: Veolia Environnement Q3 Umsatz 08:45 DK: A.P. Moller-Maersk Q3-Zahlen 09:00 E: Gas Natural Q3-Zahlen 10:00 D: Porsche Automobil Holding SE Q3-Zahlen 22:30 USA: Marriott International Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Alstria Office Reit AG Q3-Zahlen D: Hawesko Q3-Zahlen D: Hochtief 9Monatszahlen F: Natixis Q3-Zahlen GB: International Airlines Group (IAG) Verkehrszahlen 10/17 I: Mediaset Q3-Zahlen I: Intesa Sanpaolo Q3-Zahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Q3-Zahlen S: Ericsson Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Industrieproduktion 09/17 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 09/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 09/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: EZB-Konferenz zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsident Mario Draghi, einem Gespräch mit der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Danièle Nouy und einer Podiumsdiskussion u.a. mit Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und EZB-Bankenaufseherin Sabine Lautenschläger, Frankfurt 10:00 D: EU-Finanzminister tagen in Brüssel D: Fortsetzung Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NL: Ahold Delhaize Q3-Zahlen 07:00 CH: Swiss Life Q3-Zahlen 07:00 CH: Barry Callebaut Jahreszahlen 07:00 D: Norma Q3-Zahlen 07:00 D: Vonovia Q3-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 D: HeidelbergCement Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Brenntag Q3-Zahlen 07:00 F: Credit Agricole Q3-Zahlen 07:00 NL: ABN Amro Q3-Zahlen 07:30 D: Dürr Q3-Zahlen 07:30 D: Axel Springer Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 A: Voestalpine Halbjahreszahlen 07:30 D: Eon Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 D: Scout24 Q3-Zahlen 07:30 D: Koenig & Bauer Q3-Zahlen 07:30 D: Evotec Q3-Zahlen 07:30 D: Symrise Q3-Zahlen (9.00 h Call) 08:00 A: Verbund Q3-Zahlen 08:00 B: Solvay Q3-Zahlen 08:00 D: Hannover Rück Q3-Zahlen (8.00 h Call) 08:00 D: PNE Wind Q3-Zahlen 08:00 D: Schaeffler Q3-Zahlen 08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q3/17 08:00 GB: Marks & Spencer Halbjahreszahlen 18:00 I: Enel Q3-Zahlen 22:00 USA: 21. Century Fox Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Stand Linde-Praxair-Fusion nach dem Ablauf der Umtauschfrist für die Linde-Aktionäre D: Elmos Q3-Zahlen F: Hermes Q3 Umsatz NL: Euronext Q3-Zahlen GB: Wizz Air Halbjahreszahlen I: UniCredit Q3-Zahlen I: Pirelli Q3-Zahlen J: Nissan Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Handelsbilanz 10/17 06:00 J: Frühindikatoren 09/17 08:45 F: Handelsbilanz 09/17 09:00 E: Industrieproduktion 09/17 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 5 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Ifo Branchen-Dialog mit Vortrag Ifo-Präsident Clemens Fuest: Wirtschaftspolitik nach der Bundestagswahl, München 09:30 D: 52. Symposium Einkauf und Logistik vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) (bis 10.11.), Berlin 10:00 D: BGH verkündet Entscheidung zum Widerrufsrecht beim Matratzen-Kauf im Internet 12:00 EU: EU-Kommission zu CO2-Werten für Autos nach 2021 Die Brüsseler Behörde plant ein großes Paket zu umweltfreundlicher Mobilität im nächsten Jahrzehnt. 12:00 D: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung legt sein Jahresgutachten vor D: Fortsetzung Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn

------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: Zurich Insurance Group Q3-Zahlen 07:00 D: Deutsche Post Q3-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Siemens Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 D: Deutsche Telekom Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Commerzbank Q3-Zahlen (10.30 h Call) 07:00 D: Merck KGaA Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 D: TLG Immobilien Q3-Zahlen 07:00 D: GFT Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 A: OMV Q3-Zahlen 07:00 D: Hamborner Reit Q3-Zahlen 07:30 D: SMA Solar 9Monatszahlen 07:30 D: SLM Solutions Q3-Zahlen 07:30 D: Adidas 9Monatszahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Medigene 9Monatszahlen 07:30 D: Stada Q3-Zahlen 07:30 D: SGL Group Q3-Zahlen 07:30 D: Munich Re Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 L: SAF Holland Q3-Zahlen 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q2-Zahlen 07:30 I: Generali Q3-Zahlen (12.00 h Call) 07:45 D: Wacker Neuson Q3-Zahlen 07:45 F: Engie Q3 Umsatz 08:00 D: Singulus Q3-Zahlen 08:00 D: ProSiebenSat.1 Q3-Zahlen (8.15 h Call) 08:00 GB: AstraZeneca Q3-Zahlen 08:00 GB: National Grid Halbjahreszahlen 08:00 GB: Sainsbury Q3-Zahlen 08:00 GB: Burberry Halbjahreszahlen 08:00 GB: Spirent Q3 Trading Update 08:00 L: RTL Q3-Zahlen 08:00 D: Compugroup Medical Q3-Zahlen 08:30 D: Continental Q3-Zahlen 08:30 D: Cancom Q3-Zahlen 09:00 D: Bertelsmann 9Monatszahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 10/17 13:30 CH: Swiss Verkehrszahlen 10/17 17:45 F: Vallourec Q3-Zahlen 18:00 D: Freenet Q3-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney Q4-Zahlen 22:05 USA: Nordstrom Q3-Zahlen 22:20 USA: News Corp Q1-Zahlen 22:20 USA: Nvidia Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: R. Stahl Q3-Zahlen (14.00 h Call) DK: Vestas Wind Q3-Zahlen F: Air France-KLM Verkehrszahlen 10/17 I: Buzzi Unicem Q3 Trading Update I: UBI Banca Q3-Zahlen I: Leonardo Finmeccanica Q3-Zahlen USA: Macy's Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Kernmaschinenaufträge 09/17 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 30./31.10.17 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/17 08:00 D: Handelsbilanz 09/17 08:00 D: Leistungsbilanz 09/17 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 10:30 GB: Industrieproduktion 09/17 10:30 GB: Handelsbilanz 09/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 10/17 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/17 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk Handelsverband Deutschland (HDE) zu Erwartungen der Unternehmen an das Weihnachtsgeschäft, Berlin D: Pk Creditreform zum Schuldneratlas 2017. Düsseldorf 13:00 D: 7. Mittelstandsforum des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft B: EU-Staaten sollen über die Zukunft des Unkrautvernichters Glyphosat abstimmen L: Europäischer Gerichtshof urteilt zu Streit zwischen dem Schienennetzbetreiber DB Netz und dem privaten Eisenbahnunternehmen CTL Logistics D: Fortsetzung Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn USA: US-Präsident Donald Trump besucht China

------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Richemont Halbjahreszahlen 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 10/17 07:00 D: Ströer Q3-Zahlen 07:00 D: LEG Immobilien Q3-Zahlen 07:00 D: Cewe Stiftung Q3-Zahlen 07:00 D: Rhön-Klinikum Q3-Zahlen 07:00 D: Allianz Q3-Zahlen 07:00 L: Arcelormittal Q3-Zahlen 07:30 A: S&T Q3-Zahlen 07:30 D: Bechtle Q3-Zahlen 07:30 D: Jenoptik Q3-Zahlen 08:00 D: EnBW 9Monatszahlen 08:00 L: Senvion Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE I: Telecom Italia Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 08:45 F: Industrieproduktion 09/17 10:00 I: Industrieproduktion 09/17 14:00 PL: Leistungsbilanz 09/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/17 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Porsche und VW, Hannover EU: Moody's Ratingeregebnis Kroatien EU: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Estland EU: DBRS Ratingergebnis Schweden, Griechenland PH: 31. Gipfeltreffen der Asean-Staaten (bis 14.11.) D: Fortsetzung Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 16:00 D: Presse-Gespräch mit ESM-Direktor Klaus Regling "Kommt der Europäische Währungsfonds schon im nächsten Jahr?": Der Münchner Presseclub lädt zur Diskussion mit dem Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling.

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Innogy 9Monatszahlen 07:00 D: Grammer Q3-Zahlen 07:30 D: Talanx Q3-Zahlen (8.00 h Call) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Q3-Zahlen 13:00 D: Deutsche Börse ETF-Forum 2017, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: GfK Q3-Zahlen USA: Travelers Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 10/17 12:00 PL: Verbraucherpreise 10/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Investmentkonferenz "Digital Finance (Ffm) 2017" zur Zukunft der Finanzindustrie, Frankfurt 13:00 D: Deutsche Börse ETF-Forum 2017, Frankfurt D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.) zur Eröffnungskonferenz werden u.a. als Referenten erwartet: EZB-Vizepräsident Vítor Constâncio, Wolfgang Kirsch (DZ Bank), Herbert Hans Grüntker (Helaba), Nick Jue (ING-Diba), Stephan Engels (Deutsche Bank), Georg Fahrenschon (DSGV), Gerhard Hofmann (BVR), Frankfurt EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: RWE Q3-Zahlen 07:00 D: Patrizia Immobilien Q3-Zahlen 07:00 D: Bilfinger Q3-Zahlen 07:00 D: Deutsche Wohnen Q3-Zahlen 07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen 07:00 D: United Internet Q3-Zahlen 07:30 D: HHLA Q3-Zahlen 07:00 D: MLP Q3-Zahlen 07:30 D: Salzgitter Q3-Zahlen 07:30 D: Nordex Q3-Zahlen 07:30 D: Infineon Jahreszahlen (Bilanz-Pk) 07:30 D: Henkel Q3-Zahlen (10.30 h Call) 08:00 D: Hapag-Lloyd Q3-Zahlen 08:00 GB: Vodafone Halbjahreszahlen 12:00 USA: Home Depot Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Borussia Dortmund Q1-Zahlen D: Biotest Q3-Zahlen D: Adler Real Estate Q3-Zahlen D: OHB System Q3-Zahlen D: LPkF Q3-Zahlen D: Delticom Q3-Zahlen D: Manz Q3-Zahlen D: Viscom Q3-Zahlen D: Drillisch Q3-Zahlen D: Wüstenrot & Württembergische Q3-Zahlen F: Axa Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/17 08:00 D: BIP Q3/17 (vorläufig) 08:00 D: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 08:30 NL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 HU: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig) 09:05 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede EZB-Konferenz 10:00 PL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 10:30 GB: Verbraucherpreise 10/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 10/17 11:00 EU: Industrieproduktion 09/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/17 11:00 GR: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung) 11:00 I: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 12:00 PL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 14:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullrd, hält eine Rede in Louisville 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/17 19:05 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Montgomery

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk zum LBBW-Kapitalmarktausblick 2018, Stuttgart Der Chefvolkswirt der Landesbank, Uwe Burkert, legt die Prognosen für die wichtigsten Wirtschafts- und Kapitalmärkte und einen Immobilienindex vor. GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA) D: 20. Euro Finance Week (bis 17.11.), Frankfurt D: Fachmesse "Gefahrengut & Gefahrstoff - Transport - Logistik - Sicherheit" (bis 16.11.). Mit der neuen Messe wird eine Branchenplattform für Anbieter und Anwender von Produktion und Leistungen rund um Transport, Logistik und Sicherheit geschaffen. EU: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten (bis 15.11.), Brüssel

------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: K+S Q3-Zahlen 07:00 D: Indus Holding Q3-Zahlen 07:00 D: ADO Properties Q3-Zahlen 07:30 D: Zooplus 9Monatszahlen 07:30 D: Wirecard Q3-Zahlen 07:30 D: Deutsche Euroshop Q3-Zahlen 07:30 D: Sixt Q3-Zahlen 08:00 D: Leoni Q3-Zahlen 12:30 USA: Target Q3-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 05:30 J: Industrieproduktion 09/17 (endgültig) 08:45 F: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 09:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede UBS European Conference in London 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 09/17 11:00 EU: Handelsbilanz 09/17 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/17 14:30 USA: Empire State Index 11/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/17 15:00 B: Handelsbilanz 09/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 11:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarkprognose mit Volkswirten diverser Landesbanken und der Dekabank, Frankfurt 14:00 D: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Aktionärsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss zur Metro-Aufspaltung, Düsseldorf 18:30 D: Executive Dinner zu "Angesichts von Brexit und transatlantischen Beziehungen: Die EU im Wandel" mit dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht, Paul Kirchhof, Frankfurt D: Deutscher Handelskongress (bis 16.11.), Berlin Der Deutsche Handelskongress ist Treffpunkt des deutschen Einzelhandels. B: EU-Ministertreffen zur Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts ------------------------------------------------------------------------------ °

