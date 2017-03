WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. März:

^ ------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 9. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/17 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/17 06:30 NL: Verbraucherpreise 02/17 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/17 (vorläufig) 07:00 D: Merck KGaA Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: LEG Immobilien Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 D: Morphosys Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:30 A: Österreichische Post Jahreszahlen 07:30 D: Hannover Rück Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Hugo Boss Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Uniper Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 D: Axel Springer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Linde Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 L: RTL Group Jahreszahlen 08:00 GB: Old Mutual Jahreszahlen 08:00 GB: Aviva Jahreszahlen 10:00 D: Verband der Chemischen Industrie Q4-Bericht 11:00 D: DMG Mori Bilanz-Pk, Bielefeld 12:00 IRL: BIP Q4/16 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 02/17 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 02/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Uniqa Jahreszahlen D: TLG Immobilien Geschäftsbericht F: Carrefour Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum EU-Gipfel, der am selben Tag in Brüssel beginnt.



10:00 D: Rede Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Konferenz zur Rolle lokaler Banken in der G20-Gruppe (Deutscher Sparkassen- und Giroverband), Berlin 10:00 D: Jahres-Pk Allianz Deutschland AG, Unterföhring 10:00 DK: Lego, Jahreszahlen 11:00 D: Institut für Weltwirtschaft verkündet Konjunkturprognose für das Frühjahr, Kiel D: Fortsetzung der RWE-Klage gegen die zunächst dreimonatige Abschaltung des Atomkraftwerkes Biblis/Hessen nach Fukushima, Essen EU: Beginn EU-Gipfel (bis 10.03.), Brüssel Zweitägiges Treffen der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs. Es geht um die Wirtschaftspolitik, die Sicherheit und Verteidigung sowie die Wahl des EU-Ratspräsidenten. D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 09.30 Uhr Pk Lufthansa mit Vorstandsmitglied Harry Hohmeister 10.00 Uhr Pk Türkei 10.00 Uhr Pk ADFC Radreiseanalyse 2017 11.00 Uhr Pk Hochseekreuzfahrtenmarkt 11.30 Uhr Pk Flusskreuzfahrtenmarkt 18:00 D: Diskussion Verband der Automobilindustrie (VDA) und Bundesverband Deutsche Startups (Startup-Verband) zur Mobilität der Zukunft

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 10. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Erzeugerpreise 02/17 08:00 D: Handelsbilanz 01/17 08:00 D: Arbeitskosten Q4/16 08:45 F: Industrieproduktion 01/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 01/17 10:00 D: MVV Energie Hauptversammlung, Mannheim 10:30 GB: Industrieproduktion 01/17 10:30 GB: Handelsbilanz 01/17 11:00 GR: Industrieproduktion 01/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 02/17 12:00 P: Verbraucherpreise 02/17 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/17 14:30 EU: Rede von EU's Mogherini auf AmCham-Konferenz in Br üssel

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Allianz Geschäftsbericht 2016 D: Gea Geschäftsbericht 2016 EU: Moody's Ratingergebnis Kroatien EU: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Litauen, Slowenien

SONSTIGE TERMINE EU: Abschluss EU-Gipfel zu Wirtschaftspolitik, Sicherheit und Verteidigung sowie Wahl des EU-Ratspräsidenten Zweiter und letzter Tag des Treffens der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs + Nachmittags informelles Treffen ohne Großbritannien zur Zukunft der EU. Dabei geht es auch um die von Juncker vorgelegten fünf Entwicklungsperspektiven der EU. D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 16:00 D: 12. Bremer Konjunkturgespräch zur aktuellen Konjunkturentwicklung in Deutschland und Bremen Als Gastrednerin ist Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin eingeladen. Das Thema der Veranstaltung lautet "Wirtschaftliche Chancen einer klugen Energiewende".

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 13. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Maschinenaufträge 01/17 07:00 D: Innogy Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Telefonica Deutschland Geschäftsbericht 10:00 I: Industrieproduktion 01/17 10:30 D: Mensch und Maschine Software Bilanz-Pk, München

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Bilanz-Pk Stromnetzbetreiber 50Hertz, Berlin 11:00 D: Bilanz-Pk des Brausen- und Armaturenhersteller Hansgrohe 11:00 D: Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Handwerksmesse in München (bis 14.03.) 14:30 D: Auftakt der Konjunkturgespräche des Kieler Instituts für Weltwirtschaft "Energizing the World Economy" (bis 14.03.), Kiel

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 14. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 02/17 06:00 CH: Rieter Jahreszahlen 07:00 CH: Geberit Jahreszahlen 07:00 D: Siltronic Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: RWE Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk), Essen 07:00 D: Symrise Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:15 D: Wacker Chemie Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 07:30 A: RHI Jahreszahlen 08:00 D: Verbraucherpreise 02/17 (endgültig) 09:00 E: Verbraucherpreise 02/17 (endgültig) 10:00 D: GfK Bilanz-Pk, Nürnberg 10:30 D: Patrizia Immobilien Jahreszahlen 10:30 CH: Roche Hauptversammlung, Basel 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartung 03/17 11:00 EU: Industrieproduktion 01/17 12:00 NL: Steinhoff Hauptversammlung 13:30 USA: Erzeugerpreise 02/17 14:00 PL: Verbraucherpreise 02/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: Prudential Jahreszahlen D: adidas Investor Day D: Volkswagen Jahreszahlen (endgültig) D: Software Capital Markets Day F: Zodiac Aerospace Q2 Umsatz

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Jahres-Pk Verband der Auslandsbanken u.a. zu Auswirkungen des Brexit 10:00 D: Bilanz-Pk der DVFA-Analysten u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden Peter Haas, Frankfurt 10:00 D: Pk Deutsche Bahn AG zur Vorstellung einer neuen App für bessere Kundeninformation 10:30 D: Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) Jahres-Pk, Frankfurt/M. D: Messe ISH (bis 18.03.), Frankfurt Weltleitmesse für Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und Erneuerbare Energien D: Abschluss Internationale Handwerksmesse München D: Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht US-Präsident Donald Trump in Washington. Themen sind die transatlantische Partnerschaft und der G20-Gipfel im Juli in Deutschland. Merkel wird diesmal nicht von Unternehmern begleitet.

------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 15. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 05:30 J: Industrieproduktion 01/17 (endgültig) 07:00 E: Inditex Jahreszahlen 07:30 D: Sixt Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 A: Raiffeisen International Jahreszahlen 07:30 D: Eon Jahreszahlen 07:30 D: Munich Re Jahreszahlen (endgültig) (9.00 h Pk) 08:45 F: Verbraucherpreise 02/17 (endgültig) 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 01/17 10:00 D: Audi Bilanz-Pk, Ingolstadt 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 02/17 11:00 D: VÖB Pk Aktienmarktprognose 11:00 D: Ahlers Jahreszahlen 11:00 I: Verbraucherpreise 02/17 (endgültig) 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 13:30 USA: Verbraucherpreise 02/17 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/17 13:30 USA: Realeinkommen 02/17 13:30 USA: Empire State Index 03/17 15:00 USA: Lagerbestände 01/17 15:00 USA: NAHB-Index 03/17 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Fed Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chefin Yellen)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/17 D: windeln.de Jahreszahlen D: Elmos Jahreszahlen (endgültig) D: Bilfinger Geschäftsbericht 2016 D: Intershop Jahreszahlen D: Bayer Analysten- und Investorenkonferenz, London S: Hennes & Mauritz Umsatz 02/17

SONSTIGE TERMINE 08:15 D: Münchner Management-Kolloquium (Fortsetzung) mit Audi-Vorstandschef Rupert Stadler, MTU-Vorstandschef Reiner Winkler, VW-Nutzfahrzeugvorstand Andreas Renschler, BMW-Entwicklungsvorstand Oliver Zipse, Robert-Bosch-Vorstand Stefan Asenkerschbaumer, Knorr-Bremse-Vorstand Peter Laier, Ford-Deutschland-Chef Bernhard Mattes, Ifo-Präsident Clemens Fuest u.a. 09:00 D: Bundesbank Symposium "Bankenaufsicht im Dialog 2017" u.a. mit Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret, Bafin-Präsident Felix Hufeld und dem Finanzvorstand der Deutschen Bank, Marcus Schenck 09:30 D: G20-Konferenz des internationalen Bankenverbandes IIF (bis 16.03.) u.a. mit Jens Weidmann (Bundesbank), Axel Weber (UBS), John Cryan (Deutsche Bank), Frankfurt 09:30 D: Jahres-Pk L´Oreal für das deutsche Geschäft - mit Aussagen zum deutschen Kosmetikmarkt, Düsseldorf D: Bosch ConnectedWorld. Die Konferenz dreht sich um Trends wie Künstliche Intelligenz, Augmented Reality und das Smart Home. U.a. mit den CEOs der Telekom, dem Kartendienst Here und dem Chiphersteller Nvidia, Berlin D: Weltverbrauchertag, Berlin 12.30 h Pk Verbraucherzentrale Bundesverband zum G20 Consumer Summit NL: Niederlande wählen neues Parlament

------------------------------------------------------------------------------

