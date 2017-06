WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Juni 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Juni:

^ ------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 J: Frühindikatoren 04/17 (vorläufig) 08:00 NL: Steinhoff Halbjahreszahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 04/17 09:00 E: Industrieproduktion 04/17 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 04/17 10:00 D: Rhön-Klinikum Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Francotyp-Postalia Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Adler Real Estate Hauptversammlung, Berlin 11:00 D: Jenoptik Hauptversammlung, Weimar 11:00 EU: BIP Q1/17 (endgültig) 12:15 USA: Navistar Q2-Zahlen 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Brennelementesteuer für Betreiber von Atomkraftwerken Die Atomkonzerne mussten die Steuer zwischen 2011 und 2016 entrichten und haben dagegen geklagt.



Beanstandet Karlsruhe das Gesetz, droht dem Bund eine Rückerstattung im einstelligen Milliardenbereich. D: Münchener Rück Teilnahme bei Goldman Sachs "21th Annual European Financials Conference" in Madrid 12:30 D: Mediengespräch zur Zukunft der Luft- und Raumfahrbranche in Deutschland. U.a. mit dem Wirtschaftsminister von Hessen, Tarek Al-Wazir (Grüne). Die Veranstaltung findet anlässlich des 12. Tags der Deutschen Luft- und Raumfahrtregionen statt. Darmstadt F: OECD stellt halbjährlichen Wirtschaftsausblick vor Vorgestellt werden Prognosen zu weltweitem Wachstum, Beschäftigung, Inflation und öffentlichen Finanzen 16:00 D: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble besucht seinen französischen Amtskollegen Bruno Le Maire Thema ist nach französischen Angaben auch die Reform der europäischen Währungsunion. Eine deutsch-französische Arbeitsgruppe soll bis zum deutsch-französischen Ministerrat im Juli konkrete Vorschläge zur Stärkung der Währungsunion vorlegen.

------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 01:50 J: Leistungsbilanz 04/17 01:50 J: Handelsbilanz 04/17 08:00 D: Industrieproduktion 04/17 10:00 D: Scout24 Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Brenntag Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: Uniper Hauptversammlung, Essen 10:30 D: VTG Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Heidelberger Druckmaschinen Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 EU: BIP Q1/17 (3. Veröffentlichung) 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk in Tallinn, Estland) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Fresenius Medical Care Kapitalmarkttag 2017, Frankfurt F: Remy Cointreau Jahreszahlen D: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gibt Prognose zum Sommer 2017 bekannt

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Landesbausparkasse Südwest wegen einer Kündigungsklausel, Stuttgart 10:00 D: Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und des Bundesinnenministeriums zu "Wirtschaftsschutz gemeinsam stärken" u.a. mit BDI-Präsident Dieter Kempf, Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen 10:00 LU: Treffen der EU-Justizminister Themen u.a. Einríchtung einer europäischen Staatsanwaltschaft, Vorgehen gegen Geldwäsche 10:00 LU: Treffen der EU-Verkehrsminister Themen u.a. Anforderungen an gewerbliche Bus- und Lastwagenfahrer dazu Vorentscheidung geplant), maritime Verkehrspolitik, Straßensicherheit. GB: Parlamentswahl in Großbritannien Die konservative Premierministerin Theresa May hat im Parlament eine vorgezogene Wahl durchgesetzt. Sie sucht mit einem deutlichen Sieg ihrer Konservativen Partei mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen. ------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/17 08:00 D: Handelsbilanz 04/17 08:00 D: Leistungsbilanz 04/17 08:00 D: Arbeitskosten Q1/17 08:00 D: Insolvenzen 03/17 08:30 D: Halbjährliche Konjunkturprognose der Deutschen Bundesbank 08:45 F: Industrieproduktion 04/17 10:30 GB: Industrieproduktion 04/17 10:30 GB: Handelsbilanz 04/17 11:00 GR: Industrieproduktion 04/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Alno Jahreszahlen F: Air France-KLM Verkehrszahlen 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Estland EU: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Italien EU: DBRS Ratingergebnis Polen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Bankenverband VÖB stellt aktualisierte Studie zum Zusammenhang von Regulierung und Profitabilität von Banken vor, Frankfurt 11:00 D: Beginn der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Einzelhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Die Branche beschäftigt nach Gewerkschaftsangaben in Sachsen rund 120 000, in Thüringen rund 60 000 und in Sachsen-Anhalt rund 65 000 Mitarbeiter. LU: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation LU: Treffen der EU-Innenminister

------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 11. JUNI 2017

SONSTIGE TERMINE F: Erste Runde der Wahl zur französischen Nationalversammlung Die letzten Wahllokale schließen um 20.00 Uhr.

------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 04/17 01.50 J: Erzeugerpreise 05/17 10:00 I: Industrieproduktion 04/17 12:00 P: Verbraucherpreise 05/17 13:00 D: Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: London Stock Exchange Group Investor update

SONSTIGE TERMINE D: Digital-Gipfel der Bundesregierung (bis 13.06.), Ludwigshafen Neben aktuellen Themen wie Smart Grids, Cloud Computing sowie Sicherheit und Schutz in der digitalen Gesellschaft steht auch ein Sonderthema zur Gesundheitsthematik im Fokus 09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen die zwei Hauptzeugen aus der "Sachsensumpf"-Affäre, Dresden 10:00 D: Beratungsunternehmen EY stellt sein Bankenbarometer 2017 vor Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Wie bewerten Banker in Deutschland die Perspektiven für die Geldinstitute? Soll der Jobabbau im Bankensektor anhalten? Wie werden sich die Gehälter entwickeln? Welche neuen Einnahmequellen wollen die Banken erschließen - sollen Bankkunden stärker zur Kasse gebeten werden? Und welche Rolle spielt der Brexit in den Planungen der deutschen Banken? 10:30 D: Dritte Tarifrunde im Groß- und Außenhandel LU: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg

HINWEIS RU: Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. JUNI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 05/17 09:00 E: Verbraucherpreise 05/17 10:30 GB: Verbraucherpreise 05717 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/17 14:30 USA: Erzeugerpreise 05/17 15:00 GB: Kingfisher Hauptversammlung 17:30 CH: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Darf eine Bank für jede per SMS verschickte TAN-Nummer zehn Cent extra kassieren? - BGH verhandelt über Klage von Verbraucherschützern 09:00 D: Kongress "Opel X Wired - future.mobility Conference" zur Zukunft der Mobilität u.a. mit Opel-CEO Karl-Thomas Neumann, Hessens MP Volker Bouffier und Markenbotschafter Jürgen Klopp, Rüsselsheim 09:15 D: Fortsetzung und Abschluss Digital-Gipfel der Bundesregierung + 9.15 h Eröffnung mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer + 14.15 h Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bitkom-Präsident Thorsten Dirks 10:15 D: Veranstaltung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zur deutschen G20-Präsidentschaft u.a. mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 11.30 h Rede Schäuble 11:00 D: Pk Berenberg Bank und Wirtschaftsforschungsinstitut HWWI "Die Zukunft des Geldes", Frankfurt GB: BP legt Bericht "Statistical Review of World Energy" vor + 15:30 h Webcast mit BP-Chef Bob Dudley und Chef-Ökonom Spencer Dale D: General Electrics Digitalkonferenz Minds + Machines (bis 14.06.) Konferenz zur digitalen industriellen Transformation

------------------------------------------------------------------------------- °

