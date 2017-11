WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Dezember 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch,

den 13. Dezember:

^

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 30. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 A: Strabag 9Monatszahlen

08:00 D: Rocket Internet Q3-Zahlen/CMD

08:00 GB: Go-Ahead Trading Update

14:00 D: Thyssenkrupp Steel Europe AR-Sitzung

14:00 NL: AkzoNobel ao Hauptversammlung

14:30 D: PK Volkswagen zur aktuellen Geschäftslage und Ausblick auf 2018

Bei der Pk äußern sich VW-Markenvorstand Herbert Diess,

Finanzvorstand Arno Antlitz sowie Vertriebs- und Marketingvorstand

Jürgen Stackmann.





TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CH: Credit Suisse Investor Day, London

D: Allianz "Inside Allianz" -

Investorentag

D: Capital Stage Q3-Zahlen (endgültig)

D: Osram Geschäftsbericht

GB: Aviva Capital Markets Day

N: Norsk Hydro Capital Markets Day

USA: Lbrands Umsatz 11/17

USA: General Motors Business Update und

Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Industrieproduktion 10/17 (vorläufig)

01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 11/17

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17

06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/17

07:45 CH: BIP Q3/17

08:00 D: Einzelhandelsumsatz 10/17

08:45 F: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

09:00 A: BIP Q3/17 (endgültig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/17

10:00 PL: BIP Q3/17 (endgültig)

10:00 I: Arbeitslosenquote 10/17 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/17

11:00 I: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17

12:00 P: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 10/17

15:00 B: BIP Q3/17 (endgültig)

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 11/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Die Förderbank KfW gibt einen Ausblick auf die

Konjunkturentwicklung 2018, Frankfurt

D: Vertreter der G20-Länder und OECD-Staaten beraten über Wege aus der

weltweiten Krise der Stahlbranche, Berlin

12:45 Uhr ist gemeinsame Pressekonferenz mit EU-Kommissarin

Malmström und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries geplant

10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec)

Voraussichtlich wird das Öl-Kartell eine weitere Verlängerung des

Produktionslimits beschließen.

10:00 RU: Russischer Regierungschef Dmitri Medwedew gibt TV-Interview

Der Ministerpräsident will sich im Staatsfernsehen den Fragen von

Journalisten zur Bilanz des vergangenen Jahres stellen.

11:00 D: Prozess im Streit um einen Apothekenautomaten des

Arzneimittel-Versandhändlers DocMorris im Neckar-Odenwald-Kreis

12:00 D: OLG Hamm entscheidet über Beweisaufnahme im Fall der Klage des

peruanischen Landwirts Saúl Lliuya gegen RWE, Hamm

17:00 D: Eröffnung des ersten InvestChile Büros in und für Europa, Frankfurt

Chile hat in diesem Jahr begonnen, InvestChile-Büros in Asien,

Europa und Nordamerika zu eröffnen, um den Investitionsstandort

Chile zu fördern.

18:45 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge (bis 01.12.) mit VW-Vorstand

Andreas Renschler, Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, München

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 1. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Deutsche Börse Handelsstatistik 11/17

N: Norsk Hydro Capital Markets Day

USA: Kfz-Absatz 11/17

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 J: Arbeitslosenquote 10/17

00:30 J: Verbraucherpreise 10/17, Tokio 11/17

01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

10:00 I: BIP Q3/17 (endgültig)

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

15:05 USA: Fed-Präsident von St. Lous, Bullard, hält eine Rede

15:30 USA: Fed-Präsident von Dalles, Kaplan, hält eine Rede

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 11/17

16:00 USA: Bauausgaben 10/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland

EU: Moody's Ratingergebnis Schweden

EU: Fitch Ratingergebnis Belgien, Bulgarien

EU: DBRS Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge mit VDA-Präsident Matthias

Wissmann, MAN-Chef Joachim Drees, Mercedes-Lkw-Chef Stefan Buchner,

Iveco-Präsident Pierre Lahutte, Volvo-Vorstand Lars Stenqvist,

Scania-Chef Henrik Henriksson,

Bundesverband-Güterverkehr-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt,

DB-Schenker-Vorstand Ewald Kaiser, UPS-Deutschland-Direktor Frank

Sportolari u.a.

D: Tuningmesse "Essen Motor Show" (bis 10.12.)

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 4. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

D: VDMA Auftragseingang 10/17

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Rheinmetall Investor Day

GB: Rio Tinto Investor Day

D: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 11/17

USA: UBS Global Media and Communications Conference in New York u.a. mit

T-Mobile US, Sprint, Telefonica Deutschland

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (bis 7.12.)

u.a. mit Brenntag, Lanxess

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 11/17

10:30 EU: Sentix Investorenvertrauen 12/17

11:00 EU: Erzeugerpreise 10/17

11:00 GR: BIP Q3/17 (endgültig)

15:45 EU: EZB Monatsbericht 11/17

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/17

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/17

SONSTIGE TERMINE

13:00 D: Pk "Wege aus der Dieselkrise - neue Kraftstoffe,

Abgasnachbehandlung, realistische Einschätzung des

Gesundheitsrisikos" der Fuels Joint Research Group (FJRG), Berlin

D: Internet-Konferenz TechCrunch Disrupt Berlin (bis 05.12.)

unter anderem mit Volkswagen-Manager Ole Harms, der die

Mobilitäts-Marke Moia verantwortet

B: Treffen der Eurogruppe, Belgien

B: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Belgien

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 5. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Zumtobel Halbjahreszahlen

D: Deutsche Bank Capital Markets Day

D: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer

Aktienindizes

GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 11/17

USA: AutoZone Q1-Zahlen

USA: Humana Investor Meeting

USA: Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference u.a. mit

JPMorgan Chase, KeyCorp

USA: Wells Fargo Event Information & Logistics Tech Summit u.a. mit

Cisco Systems, Facebook, HP, Juniper Networks, Microsoft

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (bis 7.12.)

u.a. mit Vonovia, Hochtief, Deutsche Wohnen, Sixt

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Nikkei PMI Dienste 11/17

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/17

09:00 E: Industrieproduktion 10/17

09:15 E: PMI Dienste 11/17

09:45 I: PMI Dienste 11/17

09:50 F: PMI Dienste 11/17 (endgültig)

09:55 D: PMI Dienste 11/17 (endgültig)

10:00 EU: PMI Dienste 11/17 (endgültig)

10:30 GB: PMI Dienste 11/17

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 10/17

11:00 EU: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/17

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/17

16:00 USA: ISM-Index Dienste 11/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Handelsblatt"-Jahrestagung Banken-Technologie (bis 06.12.),

Frankfurt

10:00 D: Konferenz des Ifo-Instituts und der Zeitschrift "Wirtschaftsdienst"

zum Wandel der Weltmärkte - Nutzt Europa seine Chance?, Berlin

11:00 D: Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Jahres-Pk

16:00 D: Webcast zum MFS-Investmentausblick zum Jahresende

B: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel

B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 6. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: ProSiebenSat.1 Capital Markets Day

NL: Steinhoff Jahreszahlen

USA: Broadcom Q4-Zahlen

USA: Home Depot Investor und Analyst Conference

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (bis 7.12.)

u.a. mit Dürr, Freenet, Qiagen, Roche, UCB, Wacker Chemie, Evotec

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Auftragseingang Industrie 10/17

11:30 D: Anleihe

Volumen: 2 Mrd EUR

Laufzeit: 10 Jahre

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/17

14:30 USA: Produktivität Q3/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Verband der Chemischen Industrie (VCI) - Jahres-Pk mit Prognose

für 2018, Frankfurt

11:00 D: ZVEI Fachgruppe "Halbleiter" Pressekonferenz "Deutsche

Halbleiterindustrie 2017 - Wandel und Erwartungen", München

D: "Google Cloud Summit": Google lädt Experten nach München

Mit fast 2000 Besuchern plant der IT-Konzern das größte Treffen der

Branche zum Thema Digitalisierung und Cloud-Technologie.

-------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 7. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Voith Jahres-Pk, Stuttgart

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Telekom Austria Capital Markets Day

D: Thyssenkrupp Capital Markets Day (bis 8.12.)

D: Uniper Investorentag mit strategischem Update

F: Orange Investor Day

USA: Citi Global Healthcare Conference (2. und letzter Tag) u.a. mit

FMC, Novartis, Novo Nordisk, Johnson & Johnson

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (4. und letzter Tag)

u.a. mit AstraZeneca, Covestro, Linde, Novartis, Nordea Bank

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 J: Frühindikatoren 10/17

08:00 D: Industrieproduktion 10/17

08:45 F: Handelsbilanz 10/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Presse-Roundtable Société Générale zum Thema "Aktien- und

Anleihemärkte - Kapitalmarktausblick 2018", Frankfurt

10:00 D: Boston Consulting Group Presse-Roundtable zur Rück- und Ausblick im

Geschäft mit Fusionen und Übernahmen. Referieren werden Dirk

Albersmeier (J.P. Morgan), Jens Kengelbach (Boston Consulting

Group), Hans-Jörg Ziegenhain (Hengeler Mueller), Frankfurt

10:00 D: Medienfrühstück Amazon zur Weihnachtssaison 2016, Leipzig

11:00 D: Pk Bundesverband Technik des Einzelhandels zum Start des

Weihnachtsgeschäfts, Köln

15:00 D: 5. Deutscher Bauwirtschaftstag mit EU-Kommissar Günther Oettinger,

dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, Berlin

17:00 EU: Die Chefs von Notenbanken und Aufsichtsbehörden wollen strengere

Kapitalregeln für Banken beschließen - Pk zur Reform der "Basel-III-

Regeln" u.a. mit EZB-Präsident Draghi

D: 9. Deutsches Wirtschaftsforum - Vertreter deutscher Unternehmer

diskutieren branchenübergreifend über die deutsche Wirtschaft in

einer globalisierten Wirtschaftsordnung.

A: OSZE-Ministertreffen in Wien (bis 08.12.), Wien

-------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 8. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Carl Zeiss Meditec Jahreszahlen

F: Air France-KLM Verkehrszahlen 11/17

S: Ericsson Business Update Call

TERMINE KONUNKTUR

00:50 J: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung)

04:40 CHN: Handelsbilanz 11/17

08:00 D: Arbeitskosten Q3/17

10:30 GB: Industrieproduktion 10/17

10:30 GB: Handelsbilanz 10/17

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/17

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/17 (1. Umfrage)

TERMINE KONUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: Fitch Ratingergebnis Polen, Island, EFSF, ESM

EU: S&P Ratingergebnis Estland

EU: Moody's Ratingergebnis Rumänien, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Commerzbank Pressegespräch zum Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt

A: Abschluss des OSZE-Ministertreffens in Wien

HINWEIS

A: Feiertag, Börse geschlossen

-------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 11. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 11/17 (vorläufig)

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 10/17

11:00 GR: Industrieproduktion 10/17

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Pk Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) zu aktuellen

Branchenthemen. Mit VÖB-Präsident Dr. Johannes-Jörg Riegler und

VÖB-Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge.

B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

B: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei (bis 12.12.)

Die Minister wollen die Fischfangquoten für Nordsee und Atlantik für

2018 festlegen.

F: Konferenz zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten vor dem Pariser

Klimagipfel (am 12. Dezember), Paris

ARG: 11. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) (bis 14.12.)

-------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 12. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 11/17

10:00 D: MVV Energie Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 D: VDMA Jahres-Pk, Frankfurt

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Erzeugerpreise 11/17

10:30 GB: Verbraucherpreise 11/17

10:30 GB: Erzeugerpreise 11/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/17

11:30 D: Anleihen

Laufzeit: 2 Jahre

Volumen: 3 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/17

SONSTIGE TERMNINE

08:30 D: Veranstaltung der Bank UBS "UBS Investment Compass" zur globalen

Wirtschaft als auch zu Finanzmärkten, Frankfurt

10:30 D: Pk Creditreform "Insolvenzen in Deutschland 2017", Frankfurt

12:00 EU: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Vorschläge zum Umgang mit

Pestiziden

F: Gipfel zum Klimaschutz (Etappengipfel)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat diesen «Etappengipfel»

zwei Jahre nach Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens angesetzt.

Dabei soll unter anderem über neue Finanzierungsinstrumente für den

Klimaschutz gesprochen werden.

-------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 13. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHME

07:00 D: Aurubis Jahreszahlen (9.00 h Pk)

11:00 D: Claas Bilanz-Pk, Düsseldorf

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Deutsche Bahn AR-Sitzung

D: Tui Geschäftsbericht

D: Metro AG Geschäftsbericht

D: Carl Zeiss Meditec Jahreszahlen

USA: Oracle Q2-Zahlen

USA: Eli Lilly 2018 Financial Guidance Call

USA: Honeywell 2018 Outlook Conference Call

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Kernmaschinenaufträge 10/17

08:00 D: Verbraucherpreise 11717 (endgültig)

10:00 I: Industrieproduktion 10/17

11:00 EU: Industrieproduktion 10/17

11:00 EU: Beschäftigung Q3/17

14:30 USA: Verbrauchpreise 11/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss mit Pk um 20.30 Uhr mit Fed-Chefin Janet Yellen

-------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi