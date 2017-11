WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Dezember 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag,

den 11. Dezember:

DIENSTAG, DEN 28. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Immofinanz Q3-Zahlen

D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt

F: Societe Generale Investor Day

GB: Shell Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede

01:00 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält eine Rede

08:00 GB: Bank von England legt Ergebnis der Stresstests britischer Banken vor

08:00 D: Außenhandelspreise 10/17

08:45 F: Verbrauchervertrauen 11/17

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 10/17

10:00 EU: Geldmenge M3 10/17

11:00 EU: OECD Wirtschaftsausblick

13:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 12/17 und Pk zum Weihnachtsgeschäft 2017

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/17

15:00 USA: FHFA-Index 09/17

15:15 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in New York

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 F: Europäischer Pressetag des Stahlkonzerns ArcelorMittal, Paris

Mit Konzern-Finanzchef und Europachef Aditya Mittal

09:00 D: DekaBank-Prognosefrühstück mit DekaBank-Chefvolkswirt Dr. Ulrich

Kater und Kapitalmarktstratege Joachim Schallmayer, Frankfurt

10:00 D: Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Spitzenvertretern der

Kommunen zur Dieselkrise

08.30 Uhr Pk Deutscher Städte- und Gemeindebund

Das Treffen im Kanzleramt soll bis 14.00 Uhr dauern

10:30 D: DZ Bank Research Pressegespräch zum "Ausblick 2018", Frankfurt

11:00 D: Pressekonferenz der Spielwarenbranche, Nürnberg

Zu der Veranstaltung laden unter anderem der Deutsche Verband der

Spielwarenindustrie und der Bundesverband des

Spielwaren-Einzelhandels ein.





12:15 D: Bundesverwaltungsgericht verkündet seine Entscheidung über die

Klagen von Kommunen und Fischern gegen die geplante Elbvertiefung

MITTWOCH, DEN 29. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Singulus ao Hauptversammlung, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Vienna Insurance Q3-Zahlen

A: Kapsch TrafficCom AG Halbjahreszahlen

D: Siemens Geschäftsbericht 2017

D: NordLB 9Monatszahlen

D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17), Frankfurt

GB: GlaxoSmithKline Investor Day

NL: Unilever Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 F: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung)

08:45 F: Privater Verbrauch 10/17

09:00 D: Verbraucherpreise 11/17 Sachsen

09:00 E: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

10:00 D: Verbraucherpreise 11/17 Brandenburg, Hessen, Bayern

10:30 D: Verbraucherpreise 11/17 Nordrhein-Westfalen

11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 11/17

11:00 EU: Konjunkturklima 11/17

11:00 D: Pk Deutsche Bundesbank zu Finanzstabilitätsbericht 2017

Bundesbank-Pk mit Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch und

Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret

11:00 EU: EZB veröffentlicht halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht

für den Euroraum

11:30 D: Anleihe

Volumen: 3 Mrd EUR

Laufzeit: 5 Jahre

14:00 D: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

14:30 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält eine Rede

14:30 USA: BIP Q3/17 (2. Schätzung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/17 (2. Schätzung)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/17

16:00 USA: Anhörung Fed-Chefin Yellen vor dem Wirtschaftsausschuss, Washington

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

D: DIW-Konjunkturbarometer

D: Pk Bundesbank zu Finanzstabilitätsbericht 2017, Frankfurt

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Pk Julius Bär "Ausblick auf die Finanzmärkte erstes Halbjahr 2018"

D: 71. Deutscher Betriebswirtschafter-Tag 2017 (bis 30.11.)

zum Thema: Cross-Border M&A, Düsseldorf

EU: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 30.11.), Brüssel

11:30 D: Amazon Logistikzentrum gibt im Rahmen eines Photo und Video Days

einen Rückblick auf die Entwicklungen der letzten fünf Jahre

Außerdem geht es beim Internet-Versandhändler um die Vorbereitungen

auf die Weihnachtssaison mit knapp 1400 festangestellten

Mitarbeitern und bis zu 500 Saisonkräften, Pforzheim

12:00 D: Diskussionsveranstaltung Pro Generika zur Gesundheitspolitik und zur

Arzneimittelversorgung, Berlin

DONNERSTAG, DEN 30. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 A: Strabag 9Monatszahlen

08:00 D: Rocket Internet Q3-Zahlen/CMD

08:00 GB: Go-Ahead Trading Update

14:00 NL: AkzoNobel ao Hauptversammlung

14:30 D: PK Volkswagen zur aktuellen Geschäftslage und Ausblick auf 2018

Bei der Pk äußern sich VW-Markenvorstand Herbert Diess,

Finanzvorstand Arno Antlitz sowie Vertriebs- und Marketingvorstand

Jürgen Stackmann.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CH: Credit Suisse Investor Day, London

D: Capital Stage Q3-Zahlen (endgültig)

D: Osram Geschäftsbericht

GB: Aviva Capital Markets Day

N: Norsk Hydro Capital Markets Day

USA: Lbrands Umsatz 11/17

USA: General Motors Business Update und

Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Industrieproduktion 10/17 (vorläufig)

01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 11/17

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17

06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/17

07:45 CH: BIP Q3/17

08:00 D: Einzelhandelsumsatz 10/17

08:45 F: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

09:00 A: BIP Q3/17 (endgültig)

09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/17

10:00 PL: BIP Q3/17 (endgültig)

10:00 I: Arbeitslosenquote 10/17 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/17

11:00 I: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig)

11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17

12:00 P: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 10/17

15:00 B: BIP Q3/17 (endgültig)

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 11/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Die Förderbank KfW gibt einen Ausblick auf die

Konjunkturentwicklung 2018, Frankfurt

D: Vertreter der G20-Länder und OECD-Staaten beraten über Wege aus der

weltweiten Krise der Stahlbranche, Berlin

12:45 Uhr ist gemeinsame Pressekonferenz mit EU-Kommissarin

Malmström und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries geplant

10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec)

Voraussichtlich wird das Öl-Kartell eine weitere Verlängerung des

Produktionslimits beschließen.

11:00 D: Prozess im Streit um einen Apothekenautomaten des

Arzneimittel-Versandhändlers DocMorris im Neckar-Odenwald-Kreis

12:00 D: OLG Hamm entscheidet über Beweisaufnahme im Fall der Klage des

peruanischen Landwirts Saúl Lliuya gegen RWE, Hamm

17:00 D: Eröffnung des ersten InvestChile Büros in und für Europa, Frankfurt

Chile hat in diesem Jahr begonnen, InvestChile-Büros in Asien,

Europa und Nordamerika zu eröffnen, um den Investitionsstandort

Chile zu fördern.

18:45 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge (bis 01.12.) mit VW-Vorstand

Andreas Renschler, Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, München

FREITAG, DEN 1. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Deutsche Börse Handelsstatistik 11/17

N: Norsk Hydro Capital Markets Day

USA: Kfz-Absatz 11/17

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 J: Arbeitslosenquote 10/17

00:30 J: Verbraucherpreise 10/17, Tokio 11/17

01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

10:00 I: BIP Q3/17 (endgültig)

10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17

15:05 USA: Fed-Präsident von St. Lous, Bullard, hält eine Rede

15:30 USA: Fed-Präsident von Dalles, Kaplan, hält eine Rede

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 11/17

16:00 USA: Bauausgaben 10/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland

EU: Moody's Ratingergebnis Schweden

EU: Fitch Ratingergebnis Belgien, Bulgarien

EU: DBRS Ratingergebnis Zypern

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge mit VDA-Präsident Matthias

Wissmann, MAN-Chef Joachim Drees, Mercedes-Lkw-Chef Stefan Buchner,

Iveco-Präsident Pierre Lahutte, Volvo-Vorstand Lars Stenqvist,

Scania-Chef Henrik Henriksson,

Bundesverband-Güterverkehr-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt,

DB-Schenker-Vorstand Ewald Kaiser, UPS-Deutschland-Direktor Frank

Sportolari u.a.

D: Tuningmesse "Essen Motor Show" (bis 10.12.)

MONTAG, DEN 4. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

D: VDMA Auftragseingang 10/17

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Rheinmetall Investor Day

GB: Rio Tinto Investor Day

D: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 11/17

USA: UBS Global Media and Communications Conference in New York u.a. mit

T-Mobile US, Sprint, Telefonica Deutschland

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (bis 7.12.)

u.a. mit Brenntag, Lanxess

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitslosenzahlen 11/17

10:30 EU: Sentix Investorenvertrauen 12/17

11:00 EU: Erzeugerpreise 10/17

11:00 GR: BIP Q3/17 (endgültig)

15:45 EU: EZB Monatsbericht 11/17

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/17

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/17

SONSTIGE TERMINE

13:00 D: Pk "Wege aus der Dieselkrise - neue Kraftstoffe,

Abgasnachbehandlung, realistische Einschätzung des

Gesundheitsrisikos" der Fuels Joint Research Group (FJRG), Berlin

D: Internet-Konferenz TechCrunch Disrupt Berlin (bis 05.12.)

unter anderem mit Volkswagen-Manager Ole Harms, der die

Mobilitäts-Marke Moia verantwortet

B: Treffen der Eurogruppe, Belgien

B: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Belgien

DIENSTAG, DEN 5. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Zumtobel Halbjahreszahlen

D: Deutsche Bank Capital Markets Day

D: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer

Aktienindizes

GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 11/17

USA: AutoZone Q1-Zahlen

USA: Humana Investor Meeting

USA: Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference u.a. mit

JPMorgan Chase, KeyCorp

USA: Wells Fargo Event Information & Logistics Tech Summit u.a. mit

Cisco Systems, Facebook, HP, Juniper Networks, Microsoft

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (bis 7.12.)

u.a. mit Vonovia, Hochtief, Deutsche Wohnen, Sixt

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 J: Nikkei PMI Dienste 11/17

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/17

09:00 E: Industrieproduktion 10/17

09:15 E: PMI Dienste 11/17

09:45 I: PMI Dienste 11/17

09:50 F: PMI Dienste 11/17 (endgültig)

09:55 D: PMI Dienste 11/17 (endgültig)

10:00 EU: PMI Dienste 11/17 (endgültig)

10:30 GB: PMI Dienste 11/17

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 10/17

11:00 EU: BIP Q3/17 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/17

15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/17

16:00 USA: ISM-Index Dienste 11/17

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Handelsblatt"-Jahrestagung Banken-Technologie (bis 06.12.),

Frankfurt

10:00 D: Konferenz des Ifo-Instituts und der Zeitschrift "Wirtschaftsdienst"

zum Wandel der Weltmärkte - Nutzt Europa seine Chance?, Berlin

11:00 D: Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Jahres-Pk

16:00 D: Webcast zum MFS-Investmentausblick zum Jahresende

B: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel

B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel

MITTWOCH, DEN 6. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: ProSiebenSat.1 Capital Markets Day

NL: Steinhoff Jahreszahlen

USA: Broadcom Q4-Zahlen

USA: Home Depot Investor und Analyst Conference

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (bis 7.12.)

u.a. mit Dürr, Freenet, Qiagen, Roche, UCB, Wacker Chemie, Evotec

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 D: Auftragseingang Industrie 10/17

11:30 D: Anleihe

Volumen: 2 Mrd EUR

Laufzeit: 10 Jahre

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/17

14:30 USA: Produktivität Q3/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Verband der Chemischen Industrie (VCI) - Jahres-Pk mit Prognose

für 2018, Frankfurt

11:00 D: ZVEI Fachgruppe "Halbleiter" Pressekonferenz "Deutsche

Halbleiterindustrie 2017 - Wandel und Erwartungen", München

D: "Google Cloud Summit": Google lädt Experten nach München

Mit fast 2000 Besuchern plant der IT-Konzern das größte Treffen der

Branche zum Thema Digitalisierung und Cloud-Technologie.

DONNERSTAG, DEN 7. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 D: Voith Jahres-Pk, Stuttgart

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Telekom Austria Capital Markets Day

D: Thyssenkrupp Capital Markets Day (bis 8.12.)

D: Uniper Investorentag mit strategischem Update

F: Orange Investor Day

USA: Citi Global Healthcare Conference (2. und letzter Tag) u.a. mit

FMC, Novartis, Novo Nordisk, Johnson & Johnson

GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (4. und letzter Tag)

u.a. mit AstraZeneca, Covestro, Linde, Novartis, Nordea Bank

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 J: Frühindikatoren 10/17

08:00 D: Industrieproduktion 10/17

08:45 F: Handelsbilanz 10/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 D: Presse-Roundtable Société Générale zum Thema "Aktien- und

Anleihemärkte - Kapitalmarktausblick 2018", Frankfurt

10:00 D: Boston Consulting Group Presse-Roundtable zur Rück- und Ausblick im

Geschäft mit Fusionen und Übernahmen. Referieren werden Dirk

Albersmeier (J.P. Morgan), Jens Kengelbach (Boston Consulting

Group), Hans-Jörg Ziegenhain (Hengeler Mueller), Frankfurt

10:00 D: Medienfrühstück Amazon zur Weihnachtssaison 2016, Leipzig

11:00 D: Pk Bundesverband Technik des Einzelhandels zum Start des

Weihnachtsgeschäfts, Köln

15:00 D: 5. Deutscher Bauwirtschaftstag mit EU-Kommissar Günther Oettinger,

dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, Berlin

17:00 EU: Die Chefs von Notenbanken und Aufsichtsbehörden wollen strengere

Kapitalregeln für Banken beschließen - Pk zur Reform der "Basel-III-

Regeln" u.a. mit EZB-Präsident Draghi

D: 9. Deutsches Wirtschaftsforum - Vertreter deutscher Unternehmer

diskutieren branchenübergreifend über die deutsche Wirtschaft in

einer globalisierten Wirtschaftsordnung.

A: OSZE-Ministertreffen in Wien (bis 08.12.), Wien

FREITAG, DEN 8. DEZEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Carl Zeiss Meditec Jahreszahlen

F: Air France-KLM Verkehrszahlen 11/17

S: Ericsson Business Update Call

TERMINE KONUNKTUR

00:50 J: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung)

04:40 CHN: Handelsbilanz 11/17

08:00 D: Arbeitskosten Q3/17

10:30 GB: Industrieproduktion 10/17

10:30 GB: Handelsbilanz 10/17

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/17

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/17 (1. Umfrage)

TERMINE KONUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: Fitch Ratingergebnis Polen, Island, EFSF, ESM

EU: S&P Ratingergebnis Estland

EU: Moody's Ratingergebnis Rumänien, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Commerzbank Pressegespräch zum Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt

A: Abschluss des OSZE-Ministertreffens in Wien

HINWEIS

A: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 11. DEZEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 11/17 (vorläufig)

10:00 I: Einzelhandelsumsatz 10/17

11:00 GR: Industrieproduktion 10/17

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Pk Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB) zu aktuellen

Branchenthemen. Mit VÖB-Präsident Dr. Johannes-Jörg Riegler und

VÖB-Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge.

B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

B: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei (bis 12.12.)

Die Minister wollen die Fischfangquoten für Nordsee und Atlantik für

2018 festlegen.

F: Konferenz zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten vor dem Pariser

Klimagipfel (am 12. Dezember), Paris

ARG: 11. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) (bis 14.12.)

