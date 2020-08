WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. September 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 10. September:

^

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 28. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

DEU: SHW, Halbjahreszahlen (detailliert)

DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update und Hauptversammlung

DEU: Start der Tarifverhandlungen für die Deutsche Post AG

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 08/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/20

08:00 DEU: Kassenmäßige Steuereinnahmen (saisonbereinigte Ergebnisse), Januar

bis Juli 2020

08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 07/20

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/20

08:45 FRA: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/20

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/20

11:00 EUR: Industrievertrauen 08/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20

EUR: Moody's Ratingergebnis ESM, EFSF

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Bosnien-Herzegowina

EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen, Irland

SONSTIGE TERMINE

02:30 USA: US-Präsident Trump will Rede (04:30 h) zur Annahme der Nominierung des Parteitags der Republikaner als Kandidat für die Wahl im November halten.





11:00 DEU: Politische Eröffnung der Gamescom (online) mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

Die Messe findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie online statt und dauert vom 27. bis 30. August.

+11:00 Talk mit Bundesaußenminister Heiko Maas auf dem parallelen "Gamescom Congress"

11:15 DEU: Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Besuch bei Thyssenkrupp

EUR: Informelle Gespräche der EU-Außenminister (bis 28.8.20)

+ 14:30 h Pk mit Bundesaußenminister Heiko Maas und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 31. AUGUST 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Reat Estate, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Ado Properties, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Isra Vision, 9Monatszahlen

08:30 DEU: Brain Technology, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Lloyd Fonds AG, Hauptversammlung (online)

USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag zum Komplex Wirecard

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/20 (vorläufig)

01:50 JPN: Kapazitätsauslastung 07/20 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeteindes Gewerbe und Dienste 08/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 07/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/20

09:00 ESP: Verbraucherpreie 08/20 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/20 (endgültig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/20

10:00 ITA: BIP Q2/20 (endgültig)

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q2/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/20(vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/20 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/20 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

EUR: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister

EUR: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 01. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkerszahlen Flughafen 35. Kalenderwoche

08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

DEU: Siemens Energy Capital Markets Day

USA: Pkw-Absatz 08/20

08:00 DEU: Fortsetzung Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag zum Komplex Wirecard

10:00 DEU: Gläubigerversammlung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Arbeitslosenquote 07/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20

06:30 AST: Zentralbank, Zinsentscheid

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/20

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 07/20 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/20

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/20 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitende Industrie 08/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BITKOM Online Pressekonferenz "Smart Home 2020"

10:00 DEU: Vorstellung der Handelsstudie 2020 "Der Einzelhandel digitalisiert sich" des Deutsches Industrie- und Handelskammertags. Zusammen mit dem DIHK und 46 IHKs hat ibi research deutschlandweit 1400 Einzelhändler zum Einfluss der Digitalisierung auf die Branche befragt.

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

DEU: Digitalkonferenz Mendix World 2.0 für Low-Code Softwareentwicklung

DEU: Beginn der Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 2020 u.a. mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank Werneke

DEU: Fortsetzung Informelle Tagung der EU-Agrarminister

+ 1300 Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 02. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Weltpremiere der neuen S-Klasse von Mercedes-Benz und Eröffnung des neuen Werks "Factory 56" u.a. mit Daimler-Vorstandschef Ola Källenius und Ministerpräsident Winfried Kretschmann

DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung (auch als Webcast) erwartet werden u.a. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Felix Hufeld, Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis und Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer

FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

DNK: Lego, Halbjahreszahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 08/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/20 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung der Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2020

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel u.a. zu den bisherigen Auswirkungen der Corona-Krise - Prognose für 2020

12:00 DEU: Europäische Unternehmen mit starkem Deutschlandbezug zu langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie - Forderungen an die Bundesregierung mit Michael Schmidt, Präsident der British Chamber of Commerce in Germany (BCCG), und Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

10:30 DEU: Bundeskartellamt stellt Jahresbericht 2019 vor

DEU: Plan W - Frauenwirtschaftskongress der "Süddeutschen Zeitung"

-----------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 03. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

09:30 LUX: EuGH-Urteil im Roaming-Streit zwischen deutschen Verbraucherschützern und O2

09:30 LUX: EuGH-Urteil im Streit zwischen Medienkonzernen Vivendi SA und Mediaset Italia Spa

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, ob Airlines für Verletzungen ihrer Passagiere in Hotels haften, in denen sie wegen einer Flugannullierung sind

10:00 DEU: Allianz Online-Pressegespräch zur Stimmungslage in Deutschland, Frankreich und Italien nach dem Corona-Schock. Präsentiert wird eine Umfrage zu den Themen Wirtschaftsaussichten, Erwartungen an die EU, Klimaschutz und Digitalisierung.

DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung (auch als Webcast) - erwartet werden u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Axel Weber (UBS), Nick Jue (ING Deutschland)

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft nachbörslich turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Aktienindizes

DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 08/20

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

ESP: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

USA: Michael Kos, Q2-Zahlen

USA: Ciena, Q3-Zahlen

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/20 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/20

09:15 ESP: PMI Dienste 08/20

09:45 ITA: PMI Dienste 08/20

09:50 FRA: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/20

10:30 GBR: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 UsA: ISM Dienste 08/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Passagiere bei Flugverspätung Anspruch auf Entschädigung haben

DEU: fvw-Kongress Touristik (online) (bis 3.9.2020)

DEU: IFA 2020 Special Edition (Internationale Funkausstellung)

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Gebäudereiniger-Handwerk

DEU/USA: Ende der Frist zur Einreichung von Einwendungen bezüglich des Baus einer Tesla-Autofabrik in Grünheide

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 04. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Voltabox, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/20

EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Montenegro, Mazedonien

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Montenegro

EUR: Fitch Ratingergebnis Ukraine, Dänemark, Luxemburg

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 07. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Munich Re - Virtual Media Conference. Veranstaltung anstelle von Rendez-Vous De Septembre.

DEU: Pressetermin von Continental "Commercial Vehicle Days" (online). Keynote: Herausforderungen und Chancen - wo steht die Nutzfahrzeugindustrie aktuell und was bedeutet die Corona-Krise?

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/20

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 09/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Die neue "Zukunftskommission Landwirtschaft" nimmt ihre Arbeit auf. Nach jahrelangem Streit um die Ausrichtung der Landwirtschaft in Deutschland soll eine Expertenkommission einen breiten Konsens suchen. In der "Zukunftskommission" sitzen Vertreter von Landwirtschaft, Handel und Ernährungsbranche, Verbraucher-, Umwelt- und Tierschützer sowie Wissenschaftler.

GBR: Neue Verhandlungsrunde über ein EU-Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit

GBR: Fortsetzung der Anhörung zu einem Auslieferungsantrag der US-Justiz für Wikileaks-Gründer Julian Assange

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 08. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

ITA: Mediaset, Halbjahreszahlen

USA: Slack Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/20 (endgültig)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 08/20

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 07/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/20

11:00 EUR: BIP Q2/20 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/20 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig

GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 09. SEPTEMBER 2020

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/20

09:00 HUN: Verbraucherpreise 08/20

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig

DEU: Auftakt der Tarifgespräche für die Papierindustrie

GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 DEU: Verkündungstermin im jahrelangen Gerichtsstreit zwischen Daimler und dem Zulieferer Prevent

LUX: Corestate Capital, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: EU-Handelskammer in China legt jährliches Positionspapier vor, das sich diesmal um die Probleme durch die Corona-Krise dreht

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 07/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 07/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 07/20

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 06/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 08/20

12:00 POL: Verbraucherprise 08/20 (endgültig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pressekonferenz 14.30 h

--------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi