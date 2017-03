WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. März:

^ ------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 6. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 D: Großhandelsumsatz Q4/16 09:15 F: PSA Pressekonferenz zu Opel 10:00 D: VDMA-Auftragseingang 01/17 10:30 EU: Sentix-Investorenvertrauen 03/17 11:00 GR: BIP Q4/16 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 02/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Flughafen Zürich Jahreszahlen D: Bet-at-Home.



com Jahreszahlen D: QSC Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen Drogeriemarkt-König Anton Schlecker. Der 72-Jährige steht von Montag an wegen des Vorwurfs des vorsätzlichen Bankrotts vor Gericht. Auch seine Frau Christa sowie seinen beiden Kinder Meike und Lars sind wegen Beihilfe zum Bankrott angeklagt, zwei Wirtschaftsprüfer wegen Verletzung der Berichtspflicht. Stuttgart B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel 10:00 NL: Konflikt der Ukraine mit Russland vor höchstem UN-Gericht 14:00 D: Zweit Runde der Tarifverhandlungen für die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie, Essen 18:00 D: Öffentliche Zeugenvernehmung im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Per Videoschalte befragt wird die Chefin der kalifornischen Umweltbehörde (Carb), Mary Nichols. 18:00 F: Gipfeltreffen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien zur Vorbereitung des 60. Jahrestags der Römischen Verträge Der französische Präsident François Hollande hat Kanzlerin Angela Merkel sowie die Regierungschefs Spaniens und Italiens, Mariano Rajoy und Paolo Gentiloni, eingeladen. Es geht um die künftige Ausrichtung der Europäischen Union 18:30 D: Diskussion zur Berliner Flughafenstrategie "Was wird aus Tegel?" U.a. mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Czaja, Berlin D: Sondersitzung des Aufsichtsrats der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH Der Bund und Berlin als Miteigentümer des Unternehmens wollen Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld entlassen. Bei einer Sondersitzung am 1.3. war das am Widerstand Brandenburgs gescheitert. GR: Siemens-Prozess soll weitergehen In Athen soll der Schmiergeld-Prozess gegen 64 Ex-Manager und -Mitarbeiter des Siemens-Konzerns fortgeführt werden. B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 7. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 CH: Bucher Jahreszahlen 07:00 CH: Lindt & Sprüngli Jahreszahlen 07:00 D: Vonovia Jahreszahlen (7.30 h Call) und (10.30 h Pk) 07:00 D: Brenntag Jahreszahlen (10.00 h Call) 07:30 D: KWS Saat Halbjahreszahlen 08:00 GB: Direct Line Jahreszahlen 08:00 D: Auftragseingang Industrie 01/17 08:00 RO: BIP Q4/16 (vorläufig) 09:00 HU: BIP Q4716 (endgültig) 11:00 EU: BIP Q4/16 (endgültig) 14:30 USA: Handelsbilanz 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Zumtobel Q3-Zahlen CH: Logitech Analystentreffen F: Casino Jahreszahlen GB: BT Group Hauptversammlung S: SEB Jahreszahlen USA: Navistar Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Finanzplatztag der "Börsen-Zeitung" (bis 08.03.) u.a. mit Friedrich Merz (Blackrock), Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter 09:00 D: Bitkom Telefon-PK zur Konjunktur in der Bitkom-Branche 10:30 D: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 F: OECD präsentiert Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick 14:30 D: Tagung "Bank der Zukunft" u.a. mit Deutsche-Bank-Chef John Cryan, Commerzbank-Vorstand Frank Annuscheit und HVB-Privatkundenchef Peter Buschbeck, Frankfurt 16:00 GB: Debatte des britischen Oberhauses über das Brexit-Gesetz, voraussichtlich mit Abstimmung CH: 1. Pressetag des Internationalen Autosalons Genf (9.-19.3.17) - 10.15 Uhr Volkswagen Pressekonferenz

------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 8. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BIP Q4/16 (endgültig) 04:00 CHN: Handelsbilanz 02/16 07:00 D: Deutsche Post Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Drägerwerk Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Adidas Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 D: Industrieproduktion 01/17 08:00 D: Beiersdorf Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 GB: Legal + General Group Jahreszahlen 08:00 GB: Admiral Group Jahreszahlen 11:00 D: Schaeffler Bilanz-Pk, Frankfurt 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 02/17 14:30 USA: Produktivität Q4/16 (endgültig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fortsetzung Finanzplatztag der "Börsen-Zeitung" u.a. mit Elisabeth Roegele (Bafin-Exekutivdirektorin Wertpapieraufsicht) 10:00 D: Pk UBS zum Markt für Börsengänge, Frankfurt 10:30 D: Pk Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (BTE) BTE-Präsident Steffen Jost berichtet über die aktuelle Situation der Branche, Köln 11:00 D: Bilanz-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) u.a. mit DSGV-Präsident Georg Fahrenschon, Frankfurt 12:10 D: Forum Postdienst - Roboter oder Drohne? An einer Diskussionsrunde unter dem Motto "E-Commerce-Logistik: Auf dem Weg zum Nahversorger?" nehmen unter anderem Peer Bentzen (DHL), Frank Rausch (Hermes) teil, München 13:30 GB: Britischer Schatzkanzler Philip Hammond legt Zahlen zum Haushalt vor 14:00 D: Voraussichtliche Anhörung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Zeugin im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 09:30 Uhr Pk Alltours 10:30 Uhr Pk Eurowings 11:00 Uhr Pk Deutscher Reiseverband D: Internationale Handwerksmesse (bis 14.03.), München CH: Internationaler Autosalon Genf - 2. Pressetag 18:00 D: VCI Presseabend 2017 "Chemiekonjunktur + Gründe für die schwache Branchenentwicklung", Frankfurt

HINWEIS RU: Feiertag "Internationaler Frauentag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 9. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/17 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/17 06:30 NL: Verbraucherpreise 02/17 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/17 (vorläufig) 07:00 D: Merck KGaA Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: LEG Immobilien Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 D: Morphosys Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:30 A: Österreichische Post Jahreszahlen 07:30 D: Hannover Rück Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Hugo Boss Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Uniper Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 D: Axel Springer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Linde Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 L: RTL Group Jahreszahlen 08:00 GB: Old Mutual Jahreszahlen 08:00 GB: Aviva Jahreszahlen 10:00 D: Verband der Chemischen Industrie Q4-Bericht 11:00 D: DMG Mori Bilanz-Pk, Bielefeld 12:00 IRL: BIP Q4/16 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 02/17 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 02/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Uniqa Jahreszahlen D: TLG Immobilien Geschäftsbericht F: Carrefour Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Rede Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Konferenz zur Rolle lokaler Banken in der G20-Gruppe (Deutscher Sparkassen- und Giroverband), Berlin 10:00 D: Jahres-Pk Allianz Deutschland AG, Unterföhring 10:00 DK: Lego, Jahreszahlen 11:00 D: Institut für Weltwirtschaft verkündet Konjunkturprognose für das Frühjahr, Kiel D: Fortsetzung der RWE-Klage gegen die zunächst dreimonatige Abschaltung des Atomkraftwerkes Biblis/Hessen nach Fukushima, Essen EU: Beginn EU-Gipfel (bis 10.03.), Brüssel Zweitägiges Treffen der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs. Es geht um die Wirtschaftspolitik, die Sicherheit und Verteidigung sowie die Wahl des EU-Ratspräsidenten. D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 09.30 Uhr Pk Lufthansa mit Vorstandsmitglied Harry Hohmeister 10.00 Uhr Pk Türkei 10.00 Uhr Pk ADFC Radreiseanalyse 2017 11.00 Uhr Pk Hochseekreuzfahrtenmarkt 11.30 Uhr Pk Flusskreuzfahrtenmarkt 18:00 D: Diskussion Verband der Automobilindustrie (VDA) und Bundesverband Deutsche Startups (Startup-Verband) zur Mobilität der Zukunft

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 10. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Erzeugerpreise 02/17 08:00 D: Handelsbilanz 01/17 08:00 D: Arbeitskosten Q4/16 08:45 F: Industrieproduktion 01/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 01/17 10:00 D: MVV Energie Hauptversammlung, Mannheim 10:30 GB: Industrieproduktion 01/17 10:30 GB: Handelsbilanz 01/17 11:00 GR: Industrieproduktion 01/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 02/17 12:00 P: Verbraucherpreise 02/17 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/17 14:30 EU: Rede von EU's Mogherini auf AmCham-Konferenz in Br üssel

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Allianz Geschäftsbericht 2016 D: Gea Geschäftsbericht 2016 EU: Moody's Ratingergebnis Kroatien EU: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Litauen, Slovenien

SONSTIGE TERMINE EU: Abschluss EU-Gipfel zu Wirtschaftspolitik, Sicherheit und Verteidigung sowie Wahl des EU-Ratspräsidenten Zweiter und letzter Tag des Treffens der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs + Nachmittags informelles Treffen ohne Großbritannien zur Zukunft der EU. Dabei geht es auch um die von Juncker vorgelegten fünf Entwicklungsperspektiven der EU. D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 16:00 D: 12. Bremer Konjunkturgespräch zur aktuellen Konjunkturentwicklung in Deutschland und Bremen Als Gastrednerin ist Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin eingeladen. Das Thema der Veranstaltung lautet "Wirtschaftliche Chancen einer klugen Energiewende". -----------------------------------------------------------------------------

