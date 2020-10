WOCHENVORSCHAU: Termine bis 09. November 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 09. November:

^

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Washtec, 9Monatszahlen

08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Globus-Gruppe, Jahres-Pk, Saarbrücken

11:00 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

11:30 USA: Merck&Co, Q3-Zahlen

11:30 USA: 3M, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

11:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

21:01 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Valeo, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Erzeugerpreise 09/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 09/20

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (vorab)

14:00 USA: FHFA-Index 08/20

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/20

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Eröffnung Digitales Arabisch-Deutsches Wirtschaftsforum unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

09:00 DEU: Energietag 2020 "Green Recovery in Europe? Energy Future at the Crossroads"

09:00 DEU: Online: Deutsch-Französischer Wirtschaftstag mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer, u.



a. zu den wirtschaftspolitischen Prioritäten der EU

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu staatlichen Beihilfen - Flughafen Frankfurt-Hahn

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig

11:00 DEU: Online-Präsentation Das Schwarzbuch 2020/21 "Im Fokus: Staatswirtschaft - Risiken auf Kosten der Steuerzahler" durch den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel

12:00 DEU: Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Gespräch mit den Mitgliedern der Konzertierten Aktion Pflege (per Videokonferenz)

13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München

15:00 DEU: Online-Konferenz des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) "nordwärts - Wirtschaft. Standort. Perspektiven"

18:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema Zahlungsverkehr in der Digitalisierung u. a. mit Burkhard Balz (Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank). Der Vortrag greift die aktuelle Diskussion um digitales Zentralbankgeld, die Europäische Zahlungsverkehrsstrategie und das digitale Finanzpaket der Europäischen Kommission auf.

18:00 ISL: Online-Treffen von UN-Chef Guterres und skandinavischen Regierungschefs. UN-Generalsekretär António Guterres will mit dem Nordischen Rat über die Corona-Krise aus skandinavischer und globaler Sicht sprechen. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island sowie die Regierungschefs der Färöer-Inseln, Grönlands und Ålands sollen ebenfalls dabei sein.

DEU: Online-Pk CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt Gegenentwurf zum Mobile-Arbeits-Gesetz vor

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Presse-Call)

07:15 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz (8.00 h Presse-Call)

07:30 FRA: PSA Peugeot, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

08:00 DEU: Beiersdorf, 9Monatsumsatz (Call 9.30 h)

08:00 NLD: Heineken, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Next, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

11:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, 9Monatsumsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

21:10 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

21:15 USA: Ebay, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

FRA: Suez, Q3-Zahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

NOR: Aker Solutions, Q3-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: Amgen, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Norfolk, Q3-Zahlen

USA: CME Group, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/20

11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 2 Mrd EUR / Laufzeit: 15 Jahre

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/20

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (vorab)

15:00 CND: BoC, Zinsentscheid

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Aufsichtsratsstudie 2020 vor - Einfluss und Vergütung der Kontrolleure

10:00 Pk des Modeverbandes GermanFashion zu Konsumertrends beim Bekleidungskauf in der Corona-Krise

11:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt Herbstprognose der Bundesregierung vor

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

00:40 KOR: Samsung, Q3-Zahlen (detailliert)

06:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, Bestelleingang 9 Monate

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Baader Bank, 9Monatszahlen

08:05 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Pk HessenChemie zur Konjunktur und den Folgen der Corona-Krise

11:00 USA: Dupont de Nemours, Q3-Zahlen

11:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

11:30 USA: Blue Apron, Q3-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen

17:50 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

21:00 USA: Twitter, Q3-Zahlen

21:01 USA: Amazon, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:05 USA: Starbucks, Q4-Zahlen

21:05 USA: Facebook, Q3-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grammer, Q3-Zahlen (detailliert)

FRA: Sodexo, Q3-Zahlen

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

FRA: Casino, Q3-Umsatz

PRT: EDP, Q3-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Kellogg, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: Moody's, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/20

10:30 DEU: Verbrauchervertrauen Nordrhein-Westfalen 10/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/20

11:00 BEL: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/20 (1. Veröffentlichung)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/20

CHN: Abschluss des Plenums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, das über den neuen Fünf-Jahr-Plan berät

SONSTIGE TERMINE

DEU: Handelsblatt-Jahrestagung "Stadtwerke 2020: Für Macher von Machern"

09:00 DEU: Bundestag, u.a. mit Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel

10:00 DEU: Online-Pk Allianz pro Schiene zum Bundesländerindex Mobilität und Umwelt

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu staatlichen Beihilfen Italiens - Banca Tercas

18:30 EUR: EU-Videogipfel zur Corona-Pandemie

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 30. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:10 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:25 CHE: SNB, 9Monatszahlen

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q3-Zahlen

07:30 DEU: RIB Software, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)

07:50 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Total, Q3-Zahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen

11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

12:35 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

13:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PSI, Q3-Zahlen

USA: Honeywell, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 10/20

00:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 09/20

00:50 JPN: Industrieproduktion 09/20 (vorläufig)

06:00 USA: Wohnungsbaubeginne 09/20

07:30 FRA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

09:00 AUT: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 09/20

11:00 EUR: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

12:00 ITA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 09/20

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/20

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/20

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Dänemark, Niederlande

EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Rumänien

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

--------------------------------------------------------------------------------

SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER 2020

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 02. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 h Call)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:35 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CND: Nutrien, Q3-Zahlen

IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: Estee Lauder, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 09/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Informelles Treffen der für Verbraucherschutz zuständigen EU-Minister - 1. Tag

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 03. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 FRA: AXA, Q3-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

14:00 USA: Fox, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Securitas, Q3-Zahlen

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/20

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

USA. Wahlen in den USA: Abstimmung über Präsident, Senat und Repräsentantenhaus

DEU: Online-Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zu Klima und Tierhaltung

18:30 DEU: Auftakt Kandidatenverfahren CDU zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 04. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (10.30 h Online-Pk)

07:00 DEU: Vonovia, 9Monatszahlen (9.30 h Presse-Call)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (8.00 h Call)

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: KfW, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 09/20 und Q3/20

17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, 9Monatszahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen (detailliert)

22:02 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 10/20

DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

CHE: Swiss Life, Q3 Interim Statement

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ESP: Endesa, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/20

09:15 ESP: PMI Dienste 10/20

09:45 ITA: PMI Dienste 10/20

09:50 FRA: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/20

14:30 USA: Handelsbilanz 09/20

15:45 USA: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Services 10/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste reguläre Flüge von der Südbahn des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER)

EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

USA: Mitgliedschaft der USA im Pariser Klimaabkommen endet

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 05. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Stratec, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Suzuki, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (11.00 h Call)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (15.00 h Call)

07:30 DEU: New Work, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen (8.15 h Call)

07:30 DEU: SLM Solutions, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:00 ESP: Siemens Gamesa, Jahreszahlen

08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Lagardere, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Wizz Air, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: RSA Insurance Group, Q3-Umsatz

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 16.00 h)

12:30 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

22:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q3-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: Allstate, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/20 (endgültig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/20

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/20

08:00 EUR: Acea, Fahrzeugzulassungen mit alternativem Antrieb Q3/20

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/20

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid mit Pk Fed-Chef Jerome Powell 20.30 h

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk zur Jahrestagung der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und Entsorgungsunternehmen

15:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Stiftung 2°, deutsche Unternehmer für Klimaschutz, zum Thema "The Power of Europe" mit Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Keynote von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

u.a. mit den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Richard Lutz, Volkswagen, Herbert Diess, und EnBW Frank Mastiaux

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 06. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Osram, Q4-Zahlen

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 CHE: ams AG, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Amadeus IT, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/20

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeshauptversammlung des Virchowbundes - Verband der niedergelassenen Ärtze

10:00 h Eröffnung durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 09. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Infineon, Jahreszahlen

USA: McDonald's, Q3-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/20

--------------------------------------------------------------------------------

