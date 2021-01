WOCHENVORSCHAU: Termine bis 05. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 05. Februar:

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 25. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kimberly Clark, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 01/21

10:00 POL: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: CFNA-Index 12/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Konferenz zum Thema: Wie der Finanzsektor grüner werden kann "Green Banking and Green Central Banking: What are the right concepts?" u.



a. EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und KfW-Chef Günther Bräunig. Veranstalter ist das Institute for Law and Finance an der Goethe-Universität.

NLD: Klimakonferenz mit Politikern und Wirtschaftsvertretern (online)

Bei dem zweitägigen Treffen sollen auf Initiative der niederländischen Regierung Schritte zum Klimaschutz vereinbart und die UN-Klimakonferenz in Glasgow im November vorbereitet werden. Beiträge sind unter anderem zugesagt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem niederländischen Regierungschef Rutte und dem früheren UN-Generalsekretär Ban Ki Moon.

CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (1. Tag) (bis 29.1.21)

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 26. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/20

09:15 CHE: BC Jura, Jahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life Asset Management, Economic Outlook 2021

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

13:00 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Capital One, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen

22:15 USA: Advanced Micro Devices, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: Freeport-McMoRan, Q4-Zahlen

USA: Visa, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/20

14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 11/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Online-Neujahrsempfang der Immobilienwirtschaft mit Rede von Wirtschaftsminister Peter Altmaier

14:00 DEU: Windenergie an Land - Ausbauzahlen 2020 für Deutschland - Online-Pk von Branchenverbänden

CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (2. Tag) (bis 29.1.21)

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 27. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Heraeus Online-Pk "Edelmetallprognose für das Jahr 2021"

12:55 USA: VF Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

16:00 DEU: SAP, Online-Medien- und Analystenveranstaltung (19:00 h Medien- und Analystenkonferenz mit Klein und weiteren Vorstandsmitgliedern)

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

22:30 USA: Tesla, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Imperial Brands, Capital Markets Day

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

USA: Teradyne, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen (vdek) zur Gesundheitspolitik 2021

11:30 DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Streit zwischen der Gewerkschaft Verdi und Amazon zu Sonntagsarbeit in der Weihnachtszeit, Leipzig

14:30 DEU: Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt den Jahreswirtschaftsbericht 2021 vor

CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (3. Tag) (bis 29.1.21)

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 28. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:50 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Interim Statement Q1/21

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin

10:00 DEU: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ZVEI, Jahresauftrakt-Pk (online)

11:00 DEU: Sparda-Bank Hessen, Bilanz-Pk

11:30 FIN: Kone Oyj, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

13:00 USA: Altria, Q4-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Britischer Autoherstellerverband SMMT gibt Jahreszahlen bekannt

CHE: SGS, Jahreszahlen

FIN: Elisa, Jahreszahlen

ITA: De' Longhi, Q4-Umsatz

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Mastercard, Q4-Zahlen

USA: United States Steel, Q4-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: MSCI, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/20

08:00 CHE: Handelsbilanz 12/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 01/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/21

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 01/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/20 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 12/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 12/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: Jahres-Pk IG Metall u.a. zu Mitgliederentwicklung und aktueller Tarifrunde

10:00 DEU: Deka Immobilien, Pressegespräch "Wie hat sich der Immobilienbereich der Deka 2020 entwickelt und wie sind die Aussichten für 2021?"

10:00 DEU: Jahres-Pk Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

10:00 DEU: Online-Jahres-Pk Caravaning Industrie Verband

CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (4. Tag) (bis 29.1.21)

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 29. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: SFS, Jahresumsatz

06:50 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

06:50 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:10 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:15 DEU: Siemens Gamesa Renewable Energy, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

09:00 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung (online)

12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Zweite Runde der Verhandlungen zum Haustarif bei Volkswagen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/21

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/20 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/20

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/20

07:30 FRA: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung

08:00 DEU: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 01/21

09:00 AUT: Erzeugerpreise 12/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:00 ESP: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 01/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen

SONSTIGE TERMINE

11:30 CHE: Medienkonfernez Bitcoin Suisse: Crypto Outlook 2021 (online)

DEU: Urteilsverkündung am Landgericht München zu einer Klage gegen die Allianz im Streit Betriebsschließungssversicherung, München

FRA: Zughersteller Alstom und die Bahntechniksparte von Bombardier vollziehen ihre Fusion

CHE: Abschluss "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums

--------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 31. JANUAR 2021

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Diente 01/21

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 01. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Isra Vision, Jahreszahlen

08:00 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

07:00 RUS: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

08:00 TUR: Markit/ISO Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 12/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 12/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin in einem Prozess um Mietzahlungen in der Corona-Krise, München

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 02. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

12:45 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

22:01 USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:15 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Amgen, Q4-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/21

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/21

10:00 ITA: BIP Q4/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q4/20 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (vorab)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 03. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 JPN: Sony, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (Call 7.30 h Presse)

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 CHE: Glencore, Operation Report 2020

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Jahreszahlen

22:02 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:25 USA: PayPal, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / VdIK / KBA - Kfz-Neuzulassungen 01/21

SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: AbbVie, Q4-Zahlen

USA: IAC InterActive, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/21

07:00 RUS: Markit PMI Dienste 01/21

08:00 TUR: Verbraucherpreise 01/21

09:15 ESP: PMI Dienste 01/21

09:45 ITA: PMI Dienste 01/21

09:50 FRA: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung))

10:00 EUR: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung))

10:30 GBR: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung))

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (vorab)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 01/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 01/21

16:30 USA EIA Ölbericht (Woche)

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 04. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 NLD: TomTom, Q4-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Securitas, Jahreszahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q4-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Q4/20

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 12/20

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

SWE: Nordea, Jahreszahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: GoPro, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: International Paper, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/20

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Online-Symposium Sparkassen und Genossenschaftsbanken: "Perspektiven nach Corona"

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 05. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Suzuki, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Talanx, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q4-Zahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung

12:00 DEU: Linde, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Intesa Sanpaolo, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/20

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:00 HUN: Industrieproduktion 12/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/20

10:30 SVN: Verbraucherpreise 01/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/21

14:30 USA: Handelsbilanz 12/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/20

EUR: S&P Ratingergebnis ESM

EUR: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Malta

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Hybrid-Pk Verbändebündnis "Soziales Wohnen" mit Vorstellung von zwei Studien "Bezahlbarer Wohnraum 2021" mit spezifischen Berlin-Fakten

--------------------------------------------------------------------------------

°

