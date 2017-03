WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. April 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 04. April:

^ ------------------------------------------------------------------------------ MITTWOCH, DEN 29. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Einzelhandelsumsatz 02/17 07:00 D: Grammer AG Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Scout24 Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Stada Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:00 D: Tui Pre-Close Trading Update 08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/17 10:00 D: KfW Bankengruppe Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: BSH Hausgeräte Jahres-Pk, München 10:00 D: Daimler Hauptversammlung, Berlin 10:30 D: Solarworld Bilanz-Pk, Bonn 10:30 D: Lechwerke AG (RWE-Tochter) Bilanz-Pk, München 10:30 D: Tesa Jahres-Pk, Norderstedt 11:00 D: Lufthansa Cargo Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: BBBank Bilanz-Pk, Karlsruhe 11:00 D: Leifheit Telefon Bilanz-Pk 14:15 CH: Zurich Insurance Group Hauptversammlung, Zürich 15:20 USA: Rede von Fed's Evans in Frankfurt 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:30 USA: Rede von Fed's Rosengren in Boston 19:15 USA: Rede von Fed's Williams in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW-Konjunkturbarometer S: Ericsson Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Berliner Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen beschäftigt Bundesgerichtshof (BGH) 10:00 D: Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) mit Präsentation der Ergebnisse der Stickoxid-Wintermessungen von aktuell verkauften Euro 6 Diesel-Pkw.



11:00 D: Eröffnung einer neuen Chemieanlage der Firma CRI Catalyst Leuna GmbH u.a. mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) GB: Voraussichtliche Bekanntgabe des neuen EU-Standorts des Versicherungsmarkts Lloyd‘s of London 13:00 GB: Britische Premierministerin Theresa May verkündet offiziell den Austritt Großbritanniens aus der EU. Mit der Erklärung kommt der voraussichtlich zweijähriger Prozess des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs in Gang. Die EU will dazu am 29. April eine Gipfelkonferenz organisieren. 19:00 D: Pk Lufthansa-Tochter Eurowings zu Erweiterung des Flugangebots am Münchner Flughafen mit 30 neuen Strecken mit Vorstandschef Karl Ulrich Garnadt und dem Chef des Münchner Flughafens, Michael Kerkloh VAE: Gipfeltreffen der Arabischen Liga. Die Monarchen und Staatschefs der Arabischen Liga kommen in Jordanien zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Zu den Themen gehört voraussichtlich die Entwicklung im Syrienkrieg.

------------------------------------------------------------------------------ DONNERSTAG, DEN 30. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Aareal Bank Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: SMA Solar Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 07:30 D: ElringKlinger Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 07:30 D: HHLA Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:00 S: Hennes & Mauritz Q1-Zahlen 09:00 D: IBU-tec advanced materials AG Erstnotiz im Scale Segment 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 03/17 09:00 E: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig) 09:30 D: Singulus Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 D: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Bayern 03/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 02/17 10:00 D: ZF Friedrichshafen Bilanz-Pk, Friedrichhafen 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/17 10:30 D: BayWa Bilanz-Pk, München 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/17 (vorläufig) 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 03/17 12:00 PL: Industrieproduktion 02/17 14:00 D: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q4/16 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Rede von Fed's Mester in Chicago 17:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Washington 17:15 USA: Rede von Fed's Williams in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Biotest Geschäftsbericht 2016 I: Buzzi Unicem Jahreszahlen (endgültig) D: SLM Solutions Geschäftsbericht 2016 D: QSC Geschäftsbericht 2016 D: Nordex Geschäftsbericht D: PNE Wind Jahreszahlen D: HSH Nordbank Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 LU: EuGH-Verfahren im Streit um Vertrieb von Luxuskosmetik über Amazon 09:30 LU: EuGH-Verfahren zu gentechnisch verändertem Mais 09:30 LU: EuGH-Urteil im Streit über Verkaufsplattform MeinPaket.de Es geht um die Frage, ob eine DHL-Anzeige für die Plattform MeinPaket.de unlautere Werbung war 10:00 D: Die Bundesbank stellt den neuen 50-Euro-Schein vor Die Bundesbank hatte den neuen Schein bereits Mitte März vorgestellt, nun wird er auch regional präsentiert 10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu ihrer Konjunkturprognose 2017/2018 15.00 h IMK-Forum zum Thema "Die Nullzinspolitik der EZB - notwendig oder gefährlich?", u.a. mit dem Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher 10:30 D: Gesamtverband der Dt. Versicherungswirtschaft präsentiert Studie zur Bedeutung der Branche für die Volkswirtschaft, Köln D: Aufsichtsratssitzung Bombardier Transportation - Protestaktion von Beschäftigten des Unternehmens aus dem gesamten Bundesgebiet angekündigt.

------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 31. MÄRZ 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:01 GB: Gfk Verbrauchervertrauen 03/17 01:30 J: Arbeitslosenquote 02/17 01:30 J: Verbraucherpreise 02/17 01:50 J: Industrieproduktion 02/17 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/17 07:30 D: RIB Software Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 02/17 08:00 D: Nemetschek Jahreszahlen (endgültig) 08:45 F: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 02/17 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 02/17 09:30 D: Wüstenrot & Württembergische Bilanz-Pk, Stuttgart 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 03/17 10:30 GB: BIP Q4/16 (endgültig) 10:30 EU: Rede von EZB's Coeure in Brüssel 11:00 I: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 03/17 (vorab) 11:00 D: B. Braun Melsungen AG Bilanz-Pk, Morschen 13:00 CDN: Blackberry Q4-Zahlen 14:00 PL: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/17 15:45 USA: Chicago PMI 03/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Erste Group Bank Geschäftsbericht 2016 D: Compugroup Medical Geschäftsbericht 2016 D: Braas Monier Building Geschäftsbericht 2016 D: Capital Stage Jahreszahlen EU: S&P Ratingergebnis Malta, Spanien EU: Moody's Ratingergebnis Niederlande EU: DBRS Ratingergebnis Frankreich

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Luftfahrtkongress von BDL, BDLI und BDI, mit den Fraktionschefs von Union und SPD, Volker Kauder und Thomas Oppermann, Berlin 10:00 D: China Day 2017 der Chinesischen Handelskammer e. V. (CHKD) in Kooperation mit BDI und DIHK 12.45 h Pk zum Amtsantritt des neuen Präsidenten der CHKD und Vorstellung des aktuellen Geschäftsklimaindex

------------------------------------------------------------------------------ MONTAG, DEN 03. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig) 01:50 J: Tankan Q1/17 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig) 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig) 09:50 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 10:45 EU: EZB Monatsbericht 03/17 11:00 D: Dr. Wolff-Gruppe Jahreszahlen 11:00 EU: Erzeugerpreise 02/17 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 02/17 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/17 16:00 USA: Bauausgaben 02/17 21:00 USA: Rede von Fed's Harker in Philadelphia 23:00 USA: Rede von Fed's Lacker in Virginia

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Kfz-Absatz 03/17 EU: Fristende der EU-Kommission für die Entscheidung über die Fusion der Deutschen Börse und der London Stock Exchange

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Chef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte 10:00 D: Jahres-Pk der Genossenschaftsbanken in Rheinland und Westfalen 10:00 LU: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei 10:50 D: Erster E-Golf läuft in der Gläsernen Manufaktur vom Band, Dresden 14:00 D: bbb-Workshop: Internationale Messen - Ins Gespräch und ins Geschäft F: Fernsehmesse MipTV

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

------------------------------------------------------------------------------ DIENSTAG, DEN 04. April 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 03/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 02/17 14:30 USA: Handelsbilanz 02/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/17 16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 02/17 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: "Handelsblatt"-Jahrestagung "Chemie 2017" (bis 05.04.) u.a. mit den Themen Europas Wirtschaftspolitik unter sich verändernden globalen Rahmenbedingungen, Industrie 4.0, Innovationspotenziale und intelligente Energiebeschaffung in Industrieunternehmen, Frankfurt 09:30 D: Pk Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank/Düsseldorf) zur Bilanz 2017, Frankfurt 10:30 D: Pressekonferenz zur Luftfahrtmesse Aero, Friedrichshafen Die Messe informiert über die aktuellen Themen auf der Luftfahrtschau. 10:30 D: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei Pk zur Jahresbilanz des Zolls, Köln 10:30 D: Bilanz-Pk, HUK-Coburg, München 11:00 D: Bilanz-Pk, Dekabank, Frankfurt EU: Notenbanken bringen überarbeiteten 50-Euro-Schein in Umlauf 15:30 h Veranstaltung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Notenbankpräsident Mario Draghi D: Beratungsunternehmen EY stellt Studie zur Entwicklung der Biotechnologie-Branche in Deutschland vor, Frankfurt D: Messe ProLight+Sound (bis 07.04.), Frankfurt Internationale Fachmesse für Theater, Film und Event sowie Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik F: TV-Debatte französischer Präsidentschaftskandidaten 18:30 D: Bürgerdialog des Chemiekonzerns BASF und der Stadt Ludwigshafen Es geht u.a. um neue Erkenntnisse zum tödlichen Explosionsunglück im Nordhafen im Oktober vergangenen Jahres und die mittelfristige Entwicklung und die Zukunft des BASF-Standortes Ludwigshafen. 19:45 D: Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Engagement des 1. FC Köln für Flüchtlinge, Köln

HINWEIS CHN/HK: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------ °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi