WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. September 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 03. September:

^

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 23. AUGUST 2021

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

02:30 JPN: Jibun Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 08/21

14:30 USA: CFNA-Index 07/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab)

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesweiter Lokführer-Streik (seit 21.08. im Güterverkehr und ab 23.08. im Personenverkehr bis 25.08.21)

15:00 DEU: Online-Diskussion des Deutschen Caritasverbands und des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands zur Krankenhauspolitik u.



a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

19.00 DEU: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) spricht über ihre Amtszeit und die Zukunft der deutschen Sicherheitspolitik

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 24. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen

USA: Medtronic, Q1-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung) und Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2021

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/21

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 07/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 3 Mrd EUR

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesweiter Lokführer-Streik im Personenverkehr (21.08.-25.08.21)

10:30 DEU: Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zur Verkehrspolitik zwischen Pandemiebewältigung und Dekarbonisierung (online)

10:30 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) zu belastetem Geflügelfleisch mit multiresistenten Krankheitserregern bei Discountern

13:30 DEU: Pressegespräch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu Besuch bei Holcim Zementwerk Lägerdorf u.a. mit Bundestagsabgeordneter Mark Helfrich, Landkreis Steinburg - Dithmarschen Süd, und Holcim CEO Thorsten Hahn.

15:30 DEU: Berliner Reden - mit dem Kanzlerkandidaten der CDU/CSU, Armin Laschet

22:35 DEU: RTL-Fernsehformat "Am Tisch mit Annalena Baerbock"

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 25. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown S. A., Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Sixt Leasing, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q2-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q2-Zahlen

USA: Salesforce, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/21 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/21 (endgültig)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 07/21

08:00 DEU: Destatis: Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2020

09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 08/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesweiter Lokführer-Streik im Personenverkehr (21.08.-25.08.21)

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale)

09:30 DEU: Jahres-Pk Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (online) zu Corona, Klimawandel und Bundestagswahl: Mittel- und Osteuropa als Partner der deutschen Wirtschaft

10:00 DEU: OLG Düsseldorf verkündet Entscheidung im Rechtsstreit zwischen der Nord Stream 2 AG und der Bundesnetzagentur, Düsseldorf

11:00 DEU: Pk zu Erntebericht 2021 des Bundeslandwirtschaftsministeriums

12:00 DEU: Sondersitzung des Bundestages

+ Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Lage in Afghanistan

+ erste Lesung des Gesetzes zum Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete

+ Verabschiedung des Mandats für den Afghanistan-Evakuierungseinsatz der Bundeswehr

+ Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite

14:00 DEU: Symposium "Demokratische Rente? - Von wegen!" des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG), Neustadt

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 26. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Edag Engineering, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

09:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nord/LB, Halbjahreszahlen

DEU: Stada, Halbjahreszahlen

IRL: CRH, Halbjahreszahlen

USA: Gap, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 08/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 07/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22.7.21

14:30 USA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht die Ethanolfabrik am Südzucker-Standort in Zeitz. Es sind Gespräche mit dem Vorstand des Unternehmens und weiteren regionalen Vertretern aus Wirtschaft und Politik zu Zukunftsperspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung in Mitteldeutschland geplant.

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumente-Generators Smartlaw, Karlsruhe

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Hybrid-Pk Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu Vorschlägen für "Drei Säulen für gute Pflege im Krankenhaus"

10:00 DEU: Online-Pressegespräch der KfW: Muster der Krisenbetroffenheit und -resilienz im Mittelstand mit KfW-Chefvolkswirtin Köhler-Geib

10:30 DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof gibt Entscheidung über AfD-Klage gegen den Landtag bekannt, München

12:30 DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der privaten Banken in Deutschland, Wiesbaden

DEU: Wahlkampfveranstaltung SPD mit Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz

+ 11.45 Unternehmensführung bei Merck KGaA, Ort: Frankfurter Straße 250, Darmstadt

14:00 DEU: Die Tarifkommissionen von Verdi, dbb beamtenbund und tarifunion beschließen ihre Forderungen für die nächste Runde im öffentlichen Dienst

+ 14.00 Pk u.a. mit Verdi-Chef Frank Werneke, dbb-Vorsitzendem Ulrich Silberbach, GEW-Vorsitzender Maike Finnern und René Klemmer, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

DEU: Treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Vorsitzenden von OECD, IWF, Weltbank, WTO und ILO

USA: Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole, Jackson Hole (bis 28.08.21)

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 27. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: SHW, Halbjahreszahlen

AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update

SWE: Electrolux, Hauptversammlung

USA: Coty, Q4-Zahlen

DEU: Bayer stellt auf dem ESC Kongress 2021 (27.-30.08.21) neue klinische Daten aus seinem kardiovaskulären Portfolio vor

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 08/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/21

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 07/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/21

09:30 SWE: BIP Q2/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:30 SWE: Handelsbilanz 07/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/21

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/21 (vorab)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich, EFSF, ESM

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Polen

EUR: DBRS Ratingergebnis Portugal, Slowakei, Schweden

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Voraussichtlich Urteil am OVG Münster im Streit um Kohlekraftwerk Datteln 4

14:00 DEU: Online-Wirtschaftsgipfel "Compact with Africa", u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

USA: Fortsetzung Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole, Jackson Hole

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 30. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 08/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/21

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/21

11:00 BEL: BIP Q2/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig()

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 08/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

14:00 DEU: Diskussion zur Zukunft des Pharmastandortes Rheinland-Pfalz u.a. mit der Deutschland-Chefin von Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus. Die Veranstaltung wird vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) zusammen mit Boehringer Ingelheim durchgeführt.

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 31. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Halbjahreszahlen

13:00 DEU: Gardena GmbH, Jahres-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

CHE: Gurit, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 07/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 07/21

07:00 FIN: BIP Q2/21

08:00 DNK: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/21 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q2/21 (endgültig)

15:00 USA: FHFA-Index 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 07/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 07/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk des ifo Instituts zur Vorstellung des ifo Bildungsbarometers

11:00 DEU: Online-Mediengespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zu "Cyber- und Betrugsrisiken des mobilen Arbeitens" u.a. mit Rüdiger Kirsch, Vorsitzender der GDV-Arbeitsgemeinschaft Vertrauensschadenversicherung

DEU: "Zukunftskongress-Spezial" der Wegweiser Unternehmensgruppe zur Bundestagswahl u.a. mit Bundesinnenminister Horst Seehofer, Berlin

DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates

DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Bremen

POL: Polens Verfassungsgericht entscheidet voraussichtlich über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 01. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online)

USA: Autodesk, Investor Day

USA: Kfz-Absatz 08/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/21

02:30 JPN. Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/21

14:15 USA: ADP Beschäftigung 08/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Online-Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog". Zu Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Aussichten für die Banken nach der Coronapandemie. Unter anderem mit Bundesbankpräsident Weidmann, BDI-Hauptgeschäftsführer Lang und Christine Novakovi?, Vorstandsvorsitzende UBS Europe SE.

DEU: OLG entscheidet über Vergaberechtsstreit zwischen österreichischer Softwarefirma und dem Land MV über die Beauftragung der "Luca-App"

DEU: Start der Fahrradmesse Eurobike, Friedrichshafen

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 02. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 07/21

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 07/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 08/21

09:00 CHE: Seco: BIP Q2 /21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/21

09:00 CHE: BIP Q2/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 08/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt im VW-Dieselskandal über Schadenersatz-Ansprüche bei geleasten Autos, Karlsruhe

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Roaming, Tethering & Datengeschwindigkeit bei kostenlos zubuchbaren Mobilfunkoptionen, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Umsetzung der EU-Elektrizitätsrichtlinie und der EU-Erdgasrichtlinie, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Portugals Zulassungsteuer für Gebrauchtwagen aus anderen EU-Staaten, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Verbot der Doppelbestrafung in Kartellsachen, Luxemburg

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 03. SEPTEMBER 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Ströer, Hauptversmamlung (online)

22:05 DEU: Deutsche Börse gibt Rangliste für den von 30 auf 40 Werte erweiterten Leitindex Dax bekannt

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/21

09:15 ESP: PMI Dienste 08/21

09:45 ITA: PMI Dienste 08/21

09:50 FRA: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 08/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 08/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Ungarn, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Litauen

EUR: DBRS Ratingergebnis Estland, Spanien

--------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi