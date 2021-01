WOCHENVORSCHAU: Termine bis 03. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 03. Februar:

DONNERSTAG, DEN 21. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahresumsatz

08:00 GBR: Sage Group, Q1 Umsatz

11:00 DEU: Eon, Online-Pk zum Thema Energiewende im Wärmesektor

14:00 DEU: Hymer, Online-Pk u.



a. zu Produktneuheiten

14:00 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen

15:00 DEU: Eurocontrol "Hardtalk" mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr zur Corona-Krise

22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:10 USA: IBM, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

SWE: Sandvik, Q4-Zahlen

SWE: Investor, Jahreszahlen

USA: Keycorp, Q4-Zahlen

USA: Pets at Home Group, Q3 Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/20 (endgültig)

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Reisebranche in Deutschland, Januar bis Oktober

08:45 FRA: Geschäftsklima 01/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 01/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 11/20

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/21

12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 01/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

CHE: Pressekonferenz des Weltwirtschaftsforums. Die Organisation richtet vom 25. Januar an die "Davos Agenda" aus, eine Online-Konferenz, die anstelle der traditionellen Jahresversammlung in Davos tritt.

10:00 DEU: Destatis: Online-Pk Landwirtschaft im Wandel - erste Ergebnisse

der Landwirtschaftszählung 2020

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

11:00 Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur aktuellen Lage (Bundespressekonferenz, Konferenzsaal)

11:00 Pk Friedrich-Ebert-Stiftung zu Ergebnissen ihrer Expertenkommission zu Corona und Bildungsbenachteiligung

11:00 6. Sitzung des Corona-Kita-Rates mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD)

11:00 DEU: Online-Pk der Offshore-Windenergiebranche für die nächste Legislaturperiode

DEU: Internationale Grüne Woche 2021 / neue Zahlen zur Landwirtschaft in Deutschland

09:00 Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bauernpräsident Joachim Rukwied

10:00 Pk Statistisches Bundesamt "Erste Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020" (online)

12:00 Pk Neuland/Agrarbündnis zur Vorstellung des Kritischen Agrarberichts 2021

EUR: Corona international - EU-Videogipfel zur Corona-Koordinierung

18:00 EU-Videogipfel zu Corona

FREITAG, DEN 22. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/20

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 01/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig)

10:00 POL: Erzeugerpreise 12/20

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien, ESM, EFSF, Griechenland

EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Türkei

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern

MONTAG, DEN 25. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kimberly Clark, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 01/21

10:00 POL: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: CFNA-Index 12/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Konferenz zum Thema: Wie der Finanzsektor grüner werden kann "Green Banking and Green Central Banking: What are the right concepts?" u.a. EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und KfW-Chef Günther Bräunig. Veranstalter ist das Institute for Law and Finance an der Goethe-Universität.

CHE: Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums

DIENSTAG, DEN 26. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/20

09:15 CHE: BC Jura, Jahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life Asset Management, Economic Outlook 2021

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

13:00 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Capital One, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen

22:15 USA: Advanced Micro Devices, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: Freeport-McMoRan, Q4-Zahlen

USA: Visa, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/20

14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 11/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 27. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Heraeus Online-Pk "Edelmetallprognose für das Jahr 2021"

12:55 USA: VF Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

22:30 USA: Tesla, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Imperial Brands, Capital Markets Day

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

USA: Teradyne, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen (vdek) zur Gesundheitspolitik 2021

11:30 DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Streit zwischen der Gewerkschaft Verdi und Amazon zu Sonntagsarbeit in der Weihnachtszeit, Leipzig

DONNERSTAG, DEN 28. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin

10:00 DEU: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ZVEI, Jahresauftrakt-Pk (online)

11:00 DEU: Sparda-Bank Hessen, Bilanz-Pk

11:30 FIN: Kone Oyj, Jahreszahlen

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

13:00 USA: Altria, Q4-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Jahreszahlen

FIN: Elisa, Jahreszahlen

ITA: De' Longhi, Q4-Umsatz

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

USA: Nucor, Q4-Zahlen

USA: Visa, Q1-Zahlen

USA: Mastercard, Q4-Zahlen

USA: United States Steel, Q4-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

USA: MSCI, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/20

08:00 CHE: Handelsbilanz 12/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 01/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/21

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 01/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/20 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 12/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 12/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

10:00 DEU: Jahres-Pk IG Metall u.a. zu Mitgliederentwicklung und aktueller Tarifrunde

10:00 DEU: Jahres-Pk Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

10:00 DEU: Online-Jahres-Pk Caravaning Industrie Verband

FREITAG, DEN 29. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: SFS, Jahresumsatz

06:50 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:10 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:15 DEU: Siemens Gamesa Renewable Energy, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

09:00 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin

10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung (online)

12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Zweite Runde der Verhandlungen zum Haustarif bei Volkswagen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/21

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/20 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/20

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/20

07:30 FRA: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung

08:00 DEU: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 01/21

09:00 AUT: Erzeugerpreise 12/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:00 ESP: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 01/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen

SONSTIGE TERMINE

11:30 CHE: Medienkonfernez Bitcoin Suisse: Crypto Outlook 2021 (online)

DEU: Urteilsverkündung am Landgericht München zu einer Klage gegen die Allianz im Streit Betriebsschließungssversicherung, München

FRA: Zughersteller Alstom und die Bahntechniksparte von Bombardier vollziehen ihre Fusion

SONNTAG, DEN 31. JANUAR 2021

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Diente 01/21

MONTAG, DEN 01. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

07:00 RUS: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

08:00 TUR: Markit/ISO Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (vorläufig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 12/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 12/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin in einem Prozess um Mietzahlungen in der Corona-Krise, München

DIENSTAG, DEN 02. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Amgen, Q4-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

USA: Pfizer, Q4-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/21

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/21

10:00 ITA: BIP Q4/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q4/20 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (vorab)

MITTWOCH, DEN 03. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Jahreszahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

SWE: Spotify, Q4-Zahlen, Stockholm

SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

USA: PayPal, Q4-Zahlen

USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

USA: Ebay, Q4-Zahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: PayPal, Q4-Zahlen

USA: AbbVie, Q4-Zahlen

USA: IAC InterActive, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/21

07:00 RUS: Markit PMI Dienste 01/21

08:00 TUR: Verbraucherpreise 01/21

09:15 ESP: PMI Dienste 01/21

09:45 ITA: PMI Dienste 01/21

09:50 FRA: PMI Dienste 01/21 (vorläufig)

09:55 DEU: PMI Dienste 01/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Dienste 01/21 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Dienste 01/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (vorab)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 01/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/21

16:00 USA: ISM Services Index 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi