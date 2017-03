WOCHENAUSBLICK: Dax muss um 12 000-Punkte-Marke kämpfen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich in der neuen Woche im besten Fall auf seinem bisher erreichten hohen Niveau um die 12 000 Punkte stabilisieren.



Realistischer allerdings ist nach Ansicht von Experten, dass die jüngst eingesetzte leichte Abwärtsbewegung sich noch etwas verstärkt. Die bevorstehenden Wahlen in den Niederlanden und insbesondere in Frankreich könnten die Anleger zunehmend verunsichern. Zudem werfen bereits die nächsten Notenbank-Sitzungen ihre Schatten voraus und im Dax stehen noch einige Bilanzvorlagen an. Auch eine erste nachhaltigere Ernüchterung der Märkte über die schwer einschätzbare Politik von US-Präsident Donald Trump ist laut Börsianern durchaus denkbar.

"Die begonnene Konsolidierungsphase dürfte sich noch etwas weiter nach unten verstärken und den Leitindex in den nächsten zwei bis vier Wochen wieder in Richtung 11 500 Punkte schicken", erwartet etwa Uwe Eilers, Vorstand der Vermögensmanagement AG Geneon.

ERNÜCHTERUNG ÜBER TRUMP-POLITIK VORAUS

Ähnlich sieht es Händler Andreas Lipkow, der aus "Mangel an positiven Impulsen" mit einem Seitwärtsverlauf in einer Bandbreite zwischen 11 800 und 12 050 Punkten rechnet. Beide verwiesen insbesondere auf die im April anstehenden Wahlen in Frankreich und - mit Blick auf die nächsten zwei Wochen - auf Neuigkeiten aus den USA rund um Konjunkturdaten, Politik und die Leitzinsentscheidung der Notenbank Fed.

Vor allem Donald Trump dürfte nach Einschätzung von Eilers über kurz oder lang noch für Ernüchterung sorgen, "denn er hat viele Erwartungen geweckt, was Investitionen in Infrastruktur und Rüstungsausgaben oder eine Steuerreform betrifft. Aber das wird alles bei weitem nicht so schnell gehen und muss schließlich auch gegenfinanziert werden."

DER FOKUS LIEGT AUF DEN US-JOBDATEN

Konjunktureller Höhepunkt in der neuen Woche wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag sein, der vor allem so kurz vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed besonderes Anlegerinteresse auf sich ziehen dürfte. "Der US-Arbeitsmarktbericht für Februar dürfte zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin kräftig neue Jobs schafft", sagte Experte Christoph Balz von der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach dürften die Arbeitsmarktdaten auch Hinweise liefern, dass der Lohndruck langsam zunimmt.

Während auch auf die Fed-Sitzung am 15. März bereits mit Spannung gewartet wird, da inzwischen mit großer Mehrheit von einem weiteren Zinsschritt nach oben ausgegangen wird, sollte seitens der EZB am kommenden Donnerstag nichts Neues kommen.

VONOVIA DÜRFTE STARKE ZAHLEN VORLEGEN

Beim Dax steht am Dienstag der Wohnimmobilienkonzern Vonovia mit Jahreszahlen im Blick, von dem das Analysehaus Warburg auch ohne Berücksichtigung der Conwert-Übernahme starke Zahlen erwartet. Am Mittwoch steht dann die Bilanz des Sportartikelherstellers Adidas auf der Agenda, dessen Aktien erst vor wenigen Tagen wieder ein Rekordhoch erreichten. Auch die Beiersdorf -Aktien sind nicht mehr weit von ihrem Allzeithoch entfernt, das sie gegen Ende des Jahres 2015 erreicht hatten. Der Nivea-Konzern hatte im Januar Umsatzzahlen für 2016 vorgelegt, weshalb nun die Ergebnisentwicklung im Fokus steht.

Die Baader Bank ist zuversichtlich, dass die Deutsche Post , die ebenfalls am Mittwoch berichten wird, in den meisten Sparten weiter wachsen konnte und ihr Jahresziel beim operativen Ergebnis 2016 erreicht hat. Am Donnerstag legt der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck seine Bilanz vor, wobei der Fokus hier vor allem auf dem Ausblick und der Produktpipeline liegen dürfte./ck/tos/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---