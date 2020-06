WNS: Kann das wirklich sein?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie WNS, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.06.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 56.52 USD.

Unser Analystenteam hat WNS auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der WNS-RSI ist mit einer Ausprägung von 7,94 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 38,76, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die WNS-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu WNS vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 61,44 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (56,52 USD) ausgehend um 8,71 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält WNS von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt WNS mit einer Rendite von -12,65 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 21,81 Prozent. Auch hier liegt WNS mit 34,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.