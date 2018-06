WM-Tipp-Fieber am Arbeitsplatz (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Indeed-Studie: Die Fußball-WM ist auch in deutschen Büros eingroßes Thema, mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer tippen inorganisierten Tipprunden oder wünschen sich solche- Die Mehrheit der Tippspiele werden von Mitarbeitern und nichtdem Arbeitgeber initiiert- 55 Prozent der Befragten glauben das Deutschland erneutWeltmeister wirdDie bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft spielt auch inzahlreichen deutschen Büros eine große Rolle. Die Jobbörse Indeed hatgemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Respondi bundesweit4.309 Arbeitnehmer zu WM-Tippspielen befragt. Demnach sagen 28Prozent der Befragten, dass in ihrem Unternehmen eine WM-Tipprundegeplant ist. Ein weiteres Viertel würde eine solche begrüßen. Dazupasst: 85 Prozent der Mitarbeiter, an deren Arbeitsplätzen dieErgebnisse der 64 WM-Spiele organisiert getippt werden, nehmen auchan diesen Spielrunden teil. Satte 88 Prozent geben zudem an, dass dieWM während der vier Wochen, in denen sie stattfindet, eine große oderwichtige Rolle in den Gesprächen an der Kaffeemaschine, amSchreibtisch oder in der Mittagspause spielt. Manche glauben gar,dass Fußballsachverstand in solchen Gesprächen karrierefördernd sei.Davon sind immerhin 29 Prozent überzeugt."Als Hauptsponsor des frisch gekürten Pokalsiegers EintrachtFrankfurt wissen wir, wie stark Fußball verbindet. GemeinsamesMitfiebern stärkt die Zusammenarbeit und führt zu einer höherenMotivation der Mitarbeiter. Gerade die Fußball-Weltmeisterschaftzieht Menschen verschiedenster Nationen in ihren Bann. Natürlichbeschäftigen sie sich auch im Kollegenkreis mit den Spielen. InterneTipprunden gehören genauso dazu, wie abendliche Public-ViewingEvents. Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern, diesen Spaß inangemessener Art und Weise gönnen, fördern auch den Spirit in ihremeigenen Team", so Frank Hensgens, Geschäftsführer DACH bei Indeed.Mitarbeiter sind die TippspielleiterDerzeit gehen allerdings die Mitarbeiter selbst als Organisatorender Tipprunden im Arbeitsumfeld voran. 84 Prozent werden von ihnenselbst initiiert, nur 13 Prozent von den Arbeitgebern. Dabei wird vorallem um kleinere Geldpreise getippt. 39 Prozent der Befragten gebenan, dass es in ihrer Runde um maximal 5-10 Euro Einsatz proTeilnehmer ginge. Weitere 20 Prozent setzen maximal 5 Euro ein. Nurum "Ruhm und Ehre" geht es dagegen für immerhin noch 17 Prozent.Etwas desillusioniert sind indessen die WM-Tipper der Befragung,wenn es darum geht, wer in ihren Tipprunden normalerweise denHauptgewinn abräumt. So sagen mehr als die Hälfte (52 Prozent), dassmeist die Mittipper gewinnen, die am wenigsten Ahnung von Fußballhaben. Und das scheinen durchaus einige zu sein - denn gut einDrittel tippen hauptsächlich aus "Spaß am Spiel" mit. Weitere 28Prozent sehen in Tippspielen eine Möglichkeit, die Arbeitsatmosphärezu verbessern, während 34 Prozent aus reinem Fußballinteresseteilnehmen.Für ein Drittel ist bei wichtigen Spielen früher Feierabend55 Prozent der Befragten glauben an die Mannschaft vonBundestrainer Jogi Löw, wenn es darum geht, welche Mannschaft im Juniund Juli in Russland Weltmeister wird. Erst mit großem Abstand (12Prozent der Antworten) folgt Vize-Europameister Frankreich. Fast einDrittel der Befragten (32 Prozent) haben mit ihrem Arbeitgeber dieÜbereinkunft bei besonders wichtigen Spielen - wie etwa bei denen derdeutschen Nationalelf - früher gehen zu dürfen. 23 Prozent schauenSpiele, die zur Arbeitszeit stattfinden, gemeinsam im Kollegenkreisgleich am Arbeitsplatz.Über die StudieFür die Studie befragte das Marktforschungsunternehmen Respondi imAuftrag von Indeed 4.309 Menschen. 1.002 davon gaben an, dass inihrem Unternehmen eine Tippspielrunde stattfindet. Diese Teilnehmerwurden konkret zu der Organisation dieser Tippspiele weiter befragt.Befragungszeitraum war Mai 2018.Über IndeedÜber Indeed suchen mehr Menschen nach ihrem nächsten Job als überjede andere Jobseite (bezogen auf Total Visits, Quelle: comScore).Indeed bietet Kandidaten in mehr als 60 Ländern und 28 Sprachen überDesktop und mobile Endgeräte Zugang zu Jobs auf der ganzen Welt.Insgesamt mehr als 200 Millionen Menschen nutzen Indeed jeden Monatfür die Jobsuche, um ihren Lebenslauf hochzuladen oder um sich überpotenzielle Arbeitgeber zu informieren (Google Analytics, UniqueVisitors, September 2016). Weitere Informationen auf de.indeed.com.Pressekontakt:IndeedSaskia HellerCorporate Communications Manager, DACHPhone: +49 211 54060932sheller@indeed.comOriginal-Content von: Indeed Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell