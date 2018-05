WM-Kadernominierung: Heute Nacht werden garantiert einige Nationalspieler unruhig schlafen - Joachim Löw gibt morgen die Kandidaten für Russland bekannt (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Anmoderation:23 Spieler darf Joachim Löw zur WM 2018 nach Russland mitnehmen.Wer dabei ist und wer nicht, das wissen Spieler und Öffentlichkeitmorgen (15. Mai), denn dann wird der Bundestrainer den vorläufigenKader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaftbekanntgeben. Bereits heute muss dem Fußball-Weltverband FIFA einevorläufige Liste mit maximal 35 Spielern übermittelt werden. Doch werden Bundestrainer kennt weiß, so viele Spieler nimmt er nicht mit insTrainingslager. Fußballexperten rechnen damit, dass Löw zwischen 25und maximal 30 Spieler benennen wird. Was aber zwangsläufig bedeutet,dass es morgen einige Enttäuschungen geben wird, weißNationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff:O-Ton Oliver BierhoffDie Entscheidungen für so einen Kader sind immer schwer, weil manmanchmal nicht genau weiß, in welcher Form die Spieler in sechsWochen sein werden, wie sie sich entwickeln. Aber man muss dannnüchtern und sachlich analysieren: die Beobachtungen, die man gemachthat, die die Trainer in den vielen Spielen gesehen haben, auch derCharakter eines Spielers. Und dann voll zu der Entscheidung stehen.(0'23)Joachim Löw stehen für Russland mehr hochtalentierte Spieler zurVerfügung als vor vier Jahren. Und natürlich machen sich vieleHoffnung auf die Nominierung. Zum Beispiel Niklas Süle, der eineherausragende Saison bei Bayern mit guten Champions League-Spielenjetzt mit der WM-Teilnahme krönen möchte:O-Ton Niklas SüleJeder junge Fußballer träumt davon, irgendwann mal für sein Landbei so einem Turnier dabei sein zu dürfen. Das wäre für mich einWahnsinnstraum! (0:07)Der Bundestrainer hat in den letzten Monaten mehrfach betont, dasser sehen und spüren will, dass die Spieler für das Ziel WM allesgeben. Für ihn passt der Claim "Best Never Rest", mit demDFB-Generalsponsor Mercedes-Benz die Wochen vor der WM und dasTurnier in Russland begleitet, optimal. Joachim Löw am Rande derDreharbeiten zum Kampagnen-Spot:O-Ton Joachim LöwDas trifft eigentlich auf Champions immer zu, weil Championsirgendwie nie damit zufrieden sind, was sie irgendwann einmal in derVergangenheit erreicht haben. Sie stellen sich den neuenHerausforderungen. Sie wollen weiterhin hungrig bleiben. Sie wollennatürlich auch weiterhin Titel gewinnen. Aus diesem Holz sind dieChampions geschnitzt. Deswegen: "Best Never Rest" passt wie die Faustaufs Auge. (0:21)Ganz schwierig wird die Entscheidung bei den Torhütern für JoachimLöw. Manuel Neuer, Kapitän der Nationalmannschaft und Garant desWM-Titels vor vier Jahren, hat seit September 2017 kein Spiel mehrabsolviert. Wird er ihn morgen nominieren und vielleichtvorsichtshalber drei weitere Torhüter? Leverkusens Schlussmann BerndLeno hofft auf jeden Fall, dabei zu sein:O-Ton Bernd LenoWenn man überlegt, das ganze Land fiebert mit! Und dann dabei zusein, das wäre natürlich ein großer Traum (0'06)Ein Spieler, der heute Nacht wahrscheinlich auch ein wenigunruhiger schlafen wird, ist Ilkay Gündogan. Der 27-Jährige hat nochkein Spiel bei einem internationalen Turnier für die deutscheNationalmannschaft bestritten. Für ihn spricht, dass er für dieSpielstruktur der zurzeit spektakulärsten Mannschaft des Kontinentszuständig ist. Bei Manchester City kommt Gündogan die Rolle zu, dieoffensiven Stars wie Kevin de Bruyne, Sergio Agüero, Gabriel Jesusoder David Silva sowohl abzusichern als auch in Szene zu setzen. Imdeutschen Team dürften auf der Sechser-Position zwar Toni Kroos undSami Khedira gesetzt sein, aber trotzdem hofft der gebürtigeGelsenkirchener, dass sein Name morgen auf der Nominierungslistestehen wird:O-Ton Ilkay GündoganIch glaube, die Möglichkeit bekommt man nicht oft. Alle vier Jahredarauf zu warten, gibt ja auch immer eine gewisse Vorfreude. Undgerade jetzt auch die Möglichkeit zu haben, den Titel zu verteidigen,ist auch nochmal eine große Herausforderung und das möchten wirnatürlich auch vollenden. Wir möchten beweisen, dass wir in der Lagesind, ganz oben mitzuspielen. (0'20)Knapp 40 Spieler hat Joachim Löw in den letzten Monaten getestet.Ganz sicher können sich Spieler wie Thomas Müller, Sami Khedira, MatsHummels oder Mesut Özil sein, dass sie in Russland dabei sein werden.Aber gerade für diese Stammkräfte gilt das Mercedes-Benz-Motto erstrecht, betont Toni Kroos:O-Ton Toni Kroos"Best Never Rest" ist schon so ein Motto, dass man sagt, man machtimmer weiter, egal was man erreicht hat. Dass man in der Lage ist,sich weiter zu motivieren, um eben die nächsten Ziele anzugehen.Genau das wollen wir, nach 2014, versuchen auch 2018 zu erreichen.(0'14)Abmoderation:Nach der morgigen Kadernominierung bleiben Löw und seinenAssistenten knapp drei Wochen, ehe die endgültige Kaderliste bei derFifa am 4. Juni vorgelegt werden muss. Diese umfasst dann 20Feldspieler und drei Torhüter. Zehn Tage später beginnt dieWeltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russlandund Saudi-Arabien. Die deutsche Auswahl bestreitet ihr erstesGruppenspiel am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko. Am 23. Juni trifftDeutschland in Sotschi auf Schweden, ehe das abschließendeVorrunden-Match gegen Südkorea am 27. Juni in Kasan steigt.