WM-Kader im Social Media-Check: / Leon Goretzka in Topform, Thomas Müller im Abseits (FOTO)

München (ots) -Im Social Web dribbeln Benjamin Henrichs, Leroy Sané und LeonGoretzka an ihren Mannschaftskollegen aus dem Nationalkader vorbei:auf Facebook und Instagram kommunizieren die drei am besten. WährendBenjamin Henrichs auf Facebook die meisten Punkte holt und Leroy Sanéauf Instagram den ersten Platz besetzt, landet Leon Goretzkaplattformübergreifend die meisten Treffer: Der (Noch-)Schalke-Spieler sichert sich sowohl auf Facebook als auch aufInstagram den zweiten Platz. Das ist zentrales Ergebnis deraktuellsten Social Media-Analyse der TERRITORY webguerillas,Deutschlands führender Agentur für Social Media und InfluencerMarketing.Hierfür untersuchte die Digitalagentur von TERRITORY die Facebook-und Instagram-Auftritte der Spieler des deutschen Nationalkaders.Voraussetzung für die Berücksichtigung im Ranking war die geplanteTeilnahme der Spieler an der Weltmeisterschaft 2018 (Stand Feb.2018).* Dabei zeigt sich: Zwar haben alte Hasen wie Manuel Neuer,Mesut Özil und Toni Kroos die stärkste Fanbase und auch ein starkesFan-Wachstum, allerdings ernten sie weitaus weniger Zustimmung aufihre Posts. Thomas Müller etwa hat auf Facebook - obwohl er hier mitAbstand am meisten postet - eine der schlechtesten Zustimmungsratenaller Fußball-Nationalspieler in Form von Likes und Kommentaren."Eine langjährige, erfolgreiche Laufbahn als Fußballer macht nochkeinen Profi im Social Web: Zwar ist sie die Basis für hohePopularität auf den Plattformen, aber sie ist kein Garant für einengelungenen Dialog mit den Fans. Entsprechend ist das Engagement dannungefähr so hoch wie aktuell die Stimmung in der HSV-Fankurve",kommentiert TERRITORY webguerillas-Geschäftsführer David Eicher.Für ihre Analyse betrachtete die Agentur je nach Kanalverschiedene Leistungskennzahlen - darunter beispielsweise dasFan-Wachstum, Häufigkeit der selbst publizierten Posts sowieReaktionen der eigenen Fans darauf. Diese wurden zu vier Kernwertenverdichtet und auf einer Skala von -1,0 (sehr schlecht) bis +1,0(sehr gut) normiert: Aktivität der Fußball-Profis ("Punch"), Größeund Aktivität der Community ("Awareness"), Zustimmung der Fans inForm von Likes, Kommentaren und Shares ("Applause") sowie Viralitätder geposteten Inhalte ("Amplification") - also, wie gut sich diePosts der Spieler im Social Web verbreiten. Ausgewertet wurden dieSocial Media-Auftritte im Zeitraum vom 31.01.2017 - 31.01.2018.Social Media-Meisterschale geht an Leon GoretzkaVolltreffer für den FC Bayern München: Leon Goretzka, der zurkommenden Saison von Schalke zu den Bayern wechselt, hält zumindestschon mal in den sozialen Netzwerken alle Bälle in der Luft: aufbeiden Plattformen sichert er sich die Silber-Medaille. ImFacebook-Ranking besetzt er knapp hinter dem Erstplatzierten,Benjamin Henrichs (+0,19), den zweiten Platz (+0,17). Zu verdankenhat er dies vor allem der Zustimmung seiner Fans auf seine Postings(+0,96) und einer hohen Viralität seiner Inhalte (+0,97). Ähnlicherstürmt er sich auf Instagram den zweiten Platz: Punkten kann erauch hier mit sehr vielen Fan-Kommentaren (+0,80) und einem gutenViral-Indikator der Veröffentlichungen (+0,83).La-Ola-Wellen rollen auch bei Benjamin Henrichs und Leroy SanéAuf Facebook hat besonders Benjamin Henrichs einen Lauf: Der21-Jährige dribbelt trotz eines durchschnittlichen Punch-Werts(-0,05) und einer entsprechenden Reichweite (-0,56) an seinenTeam-Kollegen vorbei. Möglich machen dies nahezu perfekte Werte inSachen Zustimmung der Fans (+0,99) und ein ebenso unschlagbarerViral-Indikator von +0,99. Platz 3 im Facebook-Ranking besetzenMarc-André ter Stegen und Timo Werner: Zu verdanken haben sie diesinsbesondere überdurchschnittlich hohen Interaktionsraten auf ihrePostings. Ein etwas anderes Bild zeichnet sich da beimInstagram-Sieger Leroy Sané: Während er in den Kategorien Applause(+0,28) und Amplification (+0,49) nur überdurchschnittlich performt,verzeichnet er eine - verglichen zur Konkurrenz - gute Reichweiteseiner Inhalte (-0,02). Eine Achillesverse, die der Leipziger TimoWerner zu seinem Vorteil zu nutzen weiß: So zieht derInstagram-Drittplatzierte insbesondere im Hinblick auf die WerteApplause (+0,93) und Amplification (+0,65) an Leroy vorbei."Mit der bevorstehenden WM geht auch der Marken-Kampf um diebesten Kooperationen wieder in die nächste Runde. Für die Unternehmenbedeutet das: Neben dem Markenfit sollten sie insbesondere auch aufdie Social Media-Auftritte der Spieler achten. Denn ähnlich wie imechten Spiel qualifizieren sich die Spieler auch im Social Web amehesten durch Motivation, Taktik und Treffsicherheit", kommentiertTERRITORY webguerillas-Geschäftsführer David Eicher das Ranking.*Untersucht wurden die Social Media-Präsenzen von André Schürrle,Antonio Rüdiger, Benedikt Höwedes, Benjamin Henrichs, Bernd Leno,Emre Can, Jonas Hector, Joshua Kimmich, Julian Draxler, Julian Weigl,Jérôme Boateng, Kevin Trapp, Leon Goretzka, Leroy Sané, Manuel Neuer,Marc-André ter Stegen, Marco Reus, Mario Gomez, Mario Götze, MatsHummels, Matthias Ginter, Mesut Özil, Sami Khedira, Shkodran Mustafi,Thomas Müller, Timo Werner, Toni KroosÜber TERRITORY webguerillasDie TERRITORY webguerillas sind Deutschlands führende Agentur füralternative Werbeformen und Influencer Marketing, der gezielten On-und Offline-Ansprache von Meinungsmachern. Neben Influencer Marketinggehören die Bereiche Social Media, Mobile, Guerilla-Marketing undBlogs zum Kerngeschäft des Fullservice-Dienstleisters. Die Agenturwurde im Jahr 2000 von David Eicher gegründet und gehört seit Oktober2016 zu TERRITORY, Europas Marktführer für Content Communication. Zuden Kunden der Agentur zählen unter anderem die Deutsche Telekom,Mondelez, Google, Siemens Hausgeräte, Hornbach, Mini, PayPal undSaturn. Sie beschäftigt derzeit rund 160 Mitarbeiter an ihrenStandorten München, Berlin, Hamburg und Köln.Pressekontakt:Anh Nguyenpresse@territory.deTELEFON +49 (0) 89 46 | 133 46 -21Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell