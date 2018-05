WM-Hitliste der beliebtesten Snacks zum Fußball-Fest: Bruschetta schlägt Mini-Party-Quiche und Cevapcici

Hamburg (ots) - Chefkoch.de ermittelt die meistgesuchten Rezeptezur Fußball-WMBonn, 25. Mai 2018 - Damit bei TV-Übertragungen vonFußball-Weltmeisterschaften aber auch gar nichts die Konzentrationauf das Spiel stört, achten Millionen von Fußball-Fans vor allemdarauf, dass sich das Essen dazu gut vorbereiten lässt. Das hat diemit über 20 Millionen Unique Usern größte Koch-Community in Europachefkoch.de anlässlich der WM in Russland ermittelt. Dafür hat sieaus den tausenden von Rezepten die zehn meistgesuchtenFingerfood-Rezepte zur letzten Fußball-WM herausgefiltert.Ganz vorn im Beliebtheits-Ranking der WM-Snacks liegen danachBruschetta-Italiana. Knapp dahinter folgen Mini-Party-Quiches undBlätterteig-Schinken-Käse-Stangen, dicht gefolgt vonChampignon-Spießen-vom-Grill undParty-Wraps-mit-Frischkäse-und-Putenbrust. Auf den weiteren Plätzenfinden sich die Rezepte für Cevapcici-wie-ich-sie-mag,die-besten-Pizzabrötchen-aller-Zeiten,Lachsrolle-mit-Spinat-und-Frischkäse sowie fürThunfisch-Oliven-Täschchen und Pizza-Bällchen. Die Rezepte derbeliebtesten WM-Fingerfood können unter www.chefkoch.de/wm-snacksaufgerufen werden."Fußball-Fans denken praktisch. Fingerfood ist deshalb für siebeim WM-Gucken eindeutig die beste Lösung. Das bestätigt unsereDatenbank-Recherche deutlich. So können sich alle im Familien- undFreundeskreis gleichermaßen auf das Spiel konzentrieren und verpassenkeine wichtige Spielszene", erklärt Birgit Henrich aus derOnline-Redaktion der Koch- und Rezepte-Community chefkoch.de.Hinweis für Redaktionen:Unter dem Linkhttps://www.medienkontor-audio.de/beitraege/rubrik.html?id=4 findenSie die Audio-Dateien mit O-Tönen von Birgit Henrich, ContentStrategin der Online-Redaktion von chefkoch.de.Pressekontakt:Joachim HaackKommunikation FOOD + WIRTSCHAFTc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.chefkoch.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH.de, übermittelt durch news aktuell