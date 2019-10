WM-Finaltrikot von Thomas Häßler bringt über 13.000 Euro / Das Stück Fußballgeschichte geht an einen Bieter aus den USA

Baden-Baden (ots) - Für den Mega-Erlös von 13.099 Euro wechseltThomas Häßlers Siegtrikot der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 denBesitzer: Bis Montagabend hatten Bieter unter www.unitedcharity.de,Europas größtem Charity-Auktionsportal, die Gelegenheit, für denguten Zweck auf das im Finale gegen Argentinien getragene Trikot zubieten. Über 60 Gebote gingen ein, am Ende bekam den Zuschlag einBieter aus Kalifornien, USA. Mit seinem Gewinn unterstützt er in Notgeratene Kinder und deren Familien, denn United Charity leitet denErlös ohne Abzug an den Stuttgarter Verein Spielertrikot fürKinderlachen weiter.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die mannormalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. DasInternet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- undzeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützigeStiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Lebengerufen und erzielte seither mehr als 8,9 Millionen Euro. DieAuktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationenund Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell