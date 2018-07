WM-Finale Frankreich - Kroatien am Sonntag live im ZDF / In der Spitze über 22 Millionen Zuschauer beim zweiten WM-Halbfinale (FOTO)

Mainz (ots) -Wird Frankreich 20 Jahre nach dem ersten WM-Triumph zum zweitenMal Fußball-Weltmeister? Oder können die Kroaten, die mit demFinaleinzug ihren bisher größten WM-Erfolg feierten, der ÉquipeTricolore den FIFA-WM-Pokal noch entreißen? Am Sonntag, 15. Juli2018, 17.00 Uhr, wird im Moskauer Luschniki-Stadion und live im ZDFdas WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien angepfiffen. Bereitsum 16.05 Uhr begrüßen Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahndie Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio in Baden-Baden zum großenAbschluss der FIFA-WM 2018. Als Live-Reporter des Endspiels kommtBéla Réthy zum Einsatz, der nach 2002 und 2010 sein drittes WM-Finalekommentiert.In der Spitze bis zu 22,89 Millionen Zuschauer sahen das zweiteWM-Halbfinale zwischen Kroatien und England am Mittwoch, 11. Juli2018, live im ZDF. Über die gesamte Spielzeit (inklusiveVerlängerung) waren es 19,23 Millionen Zuschauer, bei einemMarktanteil von 58,5 Prozent - der bisher höchste Zuschauerzuspruchfür ein Spiel ohne deutsche Beteiligung bei dieser WM. Der eingangsgenannte Spitzenwert wurde in der Schlussphase der Verlängerungerreicht und ist ebenfalls der höchste Wert für ein Spiel ohnedeutsche Beteiligung.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Trotz des frühen Ausscheidens derdeutschen Mannschaft haben unsere WM-Übertragungen weiterhin eingroßes Publikum gefunden. Bereits vor dem Finale können wirfeststellen: Die Übertragungen erstmals aus einem provisorischenStudio zu steuern, das nicht im Ausrichterland liegt, ist gelungen.Wir haben die Qualität der Berichterstattung auf gleich hohem Niveaugehalten. Dazu konnten unsere Moderatoren- und Expertenteams ebensokompetent beitragen wie unsere Live-Kommentatoren und -Kommentatorin.Unsere umfangreichen Online- und Social-Media-Elemente runden einsehr gelungenes TV-Angebot ab."Das ZDF erreicht mit seiner Berichterstattung zurFußball-Weltmeisterschaft 2018 bisher insgesamt im Schnitt 8,44Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 40,8 Prozent. Diebisherigen 27 Live-Spiele im ZDF wurden durchschnittlich von 10,41Millionen Zuschauern gesehen, bei einem Marktanteil von 46,5 Prozent.https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/bela-andreas-rethy/https://wm.zdf.dehttps://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell