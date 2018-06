WM-Fieber auf Tinder: Deutlich mehr Matches zur Fußball-WM (FOTO)

Los Angeles / Berlin (ots) -Während der gesamten WM 2018 werden nur 64 Fußballspieleausgetragen, aber aktuelle Daten von Tinder (https://tinder.com/)zeigen, dass deutlich mehr Matches außerhalb des Spielfeldesstattfinden: Die App verzeichnet während derFußball-Weltmeisterschaft einen weltweiten Anstieg von 66 Prozentmehr Matches - also der Verbindung zweier Menschen, die sichinnerhalb der App gegenseitig gelikt haben.Dabei sind vor allem auch potentielle neue Bekanntschaften inRussland gefragt. Denn laut Tinder gibt es einen Anstieg von 24Prozent der Funktion Tinder Passport nach Russland. Tinder Passportermöglicht es Tinder-Nutzern nicht nur in ihrer Nähe, sondernweltweit an einem Ort ihrer Wahl nach neuen Leuten zu suchen. DiesesFunktion nutzen zur WM vor allem die USA - ohne dieses Mal als Teamselbst an der WM teilzunehmen - dicht gefolgt von Großbritannien undDeutschland.WM-Statistik 201842% mehr Right Swipes66% mehr Matches24% höhere Nutzung von Tinder Passport nach RusslandTop-Länder, die Tinder Passport nach Russland nutzen:USAUKDeutschlandSpanienFrankreichBrasilienSchwedenDänemarkBelgienIndienÜber TinderTinder wurde 2012 gegründet und ist die weltweit führendeSocial-App, um neue Leute kennenzulernen. Die App ist in 190 Ländernrund um den Globus verfügbar, und überall wischen Nutzer nach rechts,um mit anderen in Kontakt zu kommen. Jeden Tag gibt es 26 MillionenMatches auf Tinder - und bis heute insgesamt 20 Milliarden. ImDezember 2014 hatte Tinder keinerlei zahlende Mitglieder und istseitdem rapide auf 2,5 Millionen Abonnenten gewachsen. Damit gehörtTinder zu den Top 5 umsatzstärksten Non-Gaming Apps weltweit.Pressekontakt:PIABO PR GmbHHenni Wiedemannt. 030257620523e. tinder@piabo.netOriginal-Content von: Tinder, übermittelt durch news aktuell